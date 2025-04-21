Эксперты призвали положить матрас возле окна под солнечный свет: какая причина

Существует простой способ избавиться от микробов и бактерий на кровати без использования стиральной машины.

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Как легко очистить матрас / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как можно помыть матрас

Почему матрас ставят под солнечный свет

Многие люди забывают, что матрас нужно чистить, как и остальное постельное белье, поскольку со временем он впитывает пот и вызывает накопление бактерий в ткани.

Главред решил разобраться, как можно очистить матрас.

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Как убрать неприятный запах из матраса

Как пишет express.co.uk, вы можете легко проветрить свой матрас, поставив его возле окна, поскольку солнечный свет может помочь убить любые микробы.

"Откройте окна, чтобы вошел свежий воздух и естественный свет. УФ-лучи помогают уничтожить бактерии и пылевых клещей, которые со временем накапливаются", - отмечают эксперты.

Как проветрить и освежить матрас

Все, что вам нужно сделать, это снять все свое постельное белье и пропылесосить матрас, чтобы впитать пыль или мертвые клетки кожи.

Затем положите матрас у окна на два-три часа. Когда время закончится, переверните его другой стороной к стеклу.

Как вывести пятна с матраса

Если вы заметили какие-либо пятна на матрасе, лучше всего очистить их натуральными ингредиентами, поскольку более жесткие моющие средства могут повредить ткань.

В частности, можно использовать мягкий раствор воды и белого уксуса или пищевой соды и воды. Нанесите его на тряпку, и легко протрите.

Белый уксус очень эффективно удаляет органические пятна, которые обычно встречаются на постельном белье. В то же время пищевая сода обладает высокой абсорбционной способностью, поэтому помогает избавиться от любой влаги или неприятных запахов.

Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

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