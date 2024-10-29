Из мебели, ковров и постели: как избавиться от блох народными средствами

Некоторые из них не менее эффективны, чем химические препараты.

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Как избавиться от блох народными средствами / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Блохи в доме – серьезная проблема, ведь эти паразиты быстро размножаются и концентрируются в труднодоступных местах, таких как мягкая мебель, ковры, щели в полу, плинтусы, подстилки для питомцев и даже в местах скопления пыли.

Чтобы избавиться от блох в доме, можно использовать народные средства, которые не менее эффективны, чем химические препараты.

Чего очень сильно боятся блохи?

Одним из ключевых методов борьбы является воздействие на любимые места обитания блох. Наиболее популярные народные средства включают соль и соду, ароматные травы и нашатырный спирт, пишут эксперты сайта Ликвидатор.

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Соль и сода. Для обработки мягкой мебели, ковров, кафеля и других поверхностей, где обнаружены блохи, посыпьте смесью соли и соды. Эти компоненты сушат блох и приводят к их гибели, что помогает сократить популяцию паразитов.

Через несколько часов средство нужно тщательно пропылесосить. Этот метод эффективен для быстрого избавления от блох, так как сушит паразитов и снижает их численность.

Чем опасны блохи? Блохи - ряд паразитических насекомых. Мелкие по размеру - 1-6 мм. Их укусы отличаются болезненностью, вызывают сильный зуд, местное раздражение. В отдельных случаях могут вызвать тяжелые аллергические реакции. Но наибольшую опасность представляют болезни, которые способны переносить блохи: гепатит, сальмонеллез, энцефалит, некоторые формы туберкулеза, бруцеллез.

Ароматные травы. Блохи не переносят запахи некоторых трав, таких как перечная мята, лаванда и полынь. Эти травы можно разложить в местах наибольшего скопления блох: под кроватью, в углах комнат, под мебелью и вдоль плинтусов. Свежий аромат отпугивает паразитов, а их использование помогает снизить вероятность их повторного появления.

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Нашатырный спирт и скипидар. Приготовьте раствор из нашатырного спирта и скипидара, добавив воду. Обработайте пораженные участки в доме этим раствором, чтобы эффективно уничтожить блох. Такой состав обладает сильным запахом, которого паразиты боятся. После обработки рекомендуется тщательно проветрить помещение.

Генеральная уборка и устранение пыли. Блохи любят пыльные и труднодоступные места, поэтому регулярная уборка – важный шаг в борьбе с ними. Пройдитесь по всем укромным уголкам, плинтусам, под мебелью и в местах, где пыль может скапливаться. После уборки используйте пылесос для удаления блох и их яиц.

Что мгновенно убивает блох в доме?

Народные средства эффективны в борьбе со взрослыми особями, однако яйца и личинки блох могут быть устойчивы к таким методам. Для максимального эффекта лучше всего провести дезинсекцию с использованием специальных препаратов, которые воздействуют и на яйца паразитов.

Правильное и регулярное применение этих методов поможет избавиться от блох в домашних условиях и предотвратит их повторное появление.

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