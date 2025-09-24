Золотое правило крепкого сна: почему нужно переворачивать матрас дважды в месяц

Со временем матрас может прогибаться и становиться неудобным.

Хоть об этом мало кто думает, но матрас сильно влияет на качество сна. Поэтому нужно беспокоиться о его состоянии, чтобы обеспечить себе хороший отдых.

Главред решил разобраться, как правильно ухаживать за матрасом.

Что нужно сделать с матрасом, чтобы он стал снова удобным

Со временем матрас может прогибаться и становиться неудобным. Чтобы этого избежать, его нужно переворачивать каждые две недели после покупки кровати, пишет express.co.uk.

"Когда вы покупаете новый матрас, всегда нужно учитывать период адаптации. Оседание матраса - это процесс, во время которого материалы внутри него сжимаются и принимают форму тела спящего. Это также нормальная часть адаптации к новому матрасу. Так же, как вы должны привыкнуть к своему новому матрасу, он должен привыкнуть к вам", - говорится в сообщении.

По словам экспертов, после первых шести месяцев нужно переворачивать или вращать матрас с разной частотой в зависимости от его типа.

Так, матрас с пружинным блоком нужно переворачивать минимум каждые три месяца, а с открытой пружиной - ежемесячно.

Как выбрать хороший матрас

Вертебролог Алексей Козаков в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал, что матрас нужно выбирать под каждого человека, в зависимости от его веса, роста, возраста, пола и заболеваний.

По его словам, матрас должен быть на 10-15 сантиметров выше, чем человек, который собирается на нем спать. А ширина матраса на одного человека должна быть в среднем 90 сантиметров.

"Это для того, чтобы во сне, когда человек меняет позу автоматически, не упал с кровати, чтобы это было комфортно делать", - подытожил он.

Как выбирать матрас для сна - видео:

