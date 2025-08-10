Укр
Почему люди говорят во сне: специалисты назвали основные причины

Марина Фурман
10 августа 2025, 20:08
45
По словам медиков, большинство разговоров во сне являются безопасными.
сон
Почему люди разговаривают во сне - какие основные причины / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Почему люди разговаривают во сне
  • Стоит ли волноваться из-за таких монологов

Разговоры людей во сне - довольно распространенное явление. Часто такие ночные монологи могут показаться смешными или странными, но в большинстве случаев они абсолютно безопасны. Главред решил выяснить, почему люди все же разговаривают, когда спят.

Почему люди разговаривают во сне

Примерно каждый двадцатый взрослый человек время от времени разговаривает во сне, передает IFLScience.

видео дня

Существует несколько факторов, которые увеличивают вероятность монологов во сне, например, проблемы с психическим здоровьем, такие как тревога, депрессия или посттравматическое стрессовое расстройство.

Когда мозг перегружен проблемами, ему трудно переключаться между сном и бодростью. Из-за этого часть мозга остается активной, и человек говорит во сне, объясняет невролог Милена Павлова.

Иногда разговоры во сне передаются людям генетически. Это явление часто сопровождается другими парасомниями, такими как скрежет зубами, ночные кошмары или лунатизм.

Кроме того, разговоры во сне могут быть просто симптомом плохого самочувствия или побочным эффектом лечения. Это часто случается, например, у людей с высокой температурой.

Как бороться с разговорами во сне

Эксперты отмечают, что для тех, кто стремится избавиться от случаев разговоров во сне, полезно начать с улучшения гигиены сна, а именно:

  • ложиться спать вовремя;
  • отказаться от кофеина во второй половине дня и вечером;
  • держаться как можно дальше от экранов и синего света;
  • вести здоровый образ жизни.

Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в большой научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает примерно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

сон
