Звезда "Очень странных дел" оставляет актерство: "Никаких официальных планов"

После завершения сериала карьера Финна Вулфхарда оказалась чистым листом.

https://glavred.info/movies/zvezda-ochen-strannyh-del-ostavlyaet-akterstvo-nikakih-oficialnyh-planov-10730408.html Ссылка скопирована

Финн Вулфхард фильмы и сериалы - какие планы строит артист / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/finnwolfhardofficial

Кратко:

В декабре 2025 года завершился сериал "Очень странные дела"

Финн Вулфхард рассказал о своих планах на будущее после проекта

Выход в 2016 году сериала "Очень странные дела" стал для канадского актера Финна Вулфхарда билетом в большую известность - о нем и его коллегах по драме заговорил весь мир. Символично, что с завершением "Очень странных дел" подходит к концу и актерская карьера Вулфхарда. По крайней мере до некоторых пор.

Об этом Финн заявил в недавнем интервью для Esquire. Молодой артист заявил, что не строит дальнейших планов на кинопоприще, и хотел бы сконцентрироваться на своих музыкальных проектах.

видео дня

"У меня нет никаких официальных планов на актерскую карьеру. Я определенно хочу продолжать заниматься актерством, но только если это будет что-то, что мне действительно нравится. Помимо этого, я поеду с гастролями со своей группой и выпущу еще один альбом. У меня есть несколько песен, которые я написал за последние два года и которые я хочу записать", - заявил Вулфхард. При этом 23-летний артист отметил, что открыт к предложениям. Но теперь, очевидно, будет более избирательным к проектам, и не будет концентрироваться исключительно на актерстве.

Очень странные дела / фото: imdb.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Анджелина Джоли покидает Голливуд. Звезда решила поискать для себя и детей более спокойное место, и выбирает между странами, которые имеют символичное значение в ее жизни.

Также стало известно, что 69-летний Мэл Гибсон бросил 35-летнюю маму своего ребенка - писательницу Розалинд Росс. Бывшая пара официально подтвердила разрыв в прессе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред