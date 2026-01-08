Звезда "Очень странных дел" оставляет актерство: "Никаких официальных планов"

Кратко:
- В декабре 2025 года завершился сериал "Очень странные дела"
- Финн Вулфхард рассказал о своих планах на будущее после проекта
Выход в 2016 году сериала "Очень странные дела" стал для канадского актера Финна Вулфхарда билетом в большую известность - о нем и его коллегах по драме заговорил весь мир. Символично, что с завершением "Очень странных дел" подходит к концу и актерская карьера Вулфхарда. По крайней мере до некоторых пор.
Об этом Финн заявил в недавнем интервью для Esquire. Молодой артист заявил, что не строит дальнейших планов на кинопоприще, и хотел бы сконцентрироваться на своих музыкальных проектах.
"У меня нет никаких официальных планов на актерскую карьеру. Я определенно хочу продолжать заниматься актерством, но только если это будет что-то, что мне действительно нравится. Помимо этого, я поеду с гастролями со своей группой и выпущу еще один альбом. У меня есть несколько песен, которые я написал за последние два года и которые я хочу записать", - заявил Вулфхард. При этом 23-летний артист отметил, что открыт к предложениям. Но теперь, очевидно, будет более избирательным к проектам, и не будет концентрироваться исключительно на актерстве.
