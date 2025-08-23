Укр
На каких простынях полезнее всего спать: идеальный вариант для кожи, волос и крепкого сна

Анна Ярославская
23 августа 2025, 02:30
9
Шелковое постельное белье стоит недешево. Но действительно ли оно стоит своих денег?
Постельное белье
В чем плюсы и минусы постельного белья из шелка / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему шелковое бельё любят — и за что его критикуют
  • Почему на шелке приятно спать в жару
  • Что делать, если нет денег на комплект шелкового постельного белья

Чистый шелк на протяжении тысячелетий ассоциировался с богатством и роскошью. Гладкий, блестящий и приятный материал - один из самых востребованных мире. И многие считают его лучшим выбором для постельного белья.

Британское издание Ideal home рассказало о плюсах и минусах шелкового постельного белья. Если вам интересно, почему не стоит выбрасывать старый комплект, читайте материал: Вместо мусорки — на пользу: необычные способы использовать старое постельное бельё.

видео дня

Почему стоит купить шелковое постельное белье

1. Роскошный внешний вид и ощущение комфорта

Привлекательность шелка начинается с его неповторимой текстуры. Ни одна другая ткань не сравнится с его мягкостью и сияющим блеском.

Шелк невероятно комфортен и выглядит роскошно.

2. Терморегуляция

Шелк адаптируется к температуре тела, сохраняя прохладу в жарком летнее время и уют зимой.

Такое постельное белье дышит, впитывает влагу и естественным образом подстраивается под ваши потребности.

Таким образом, отвечая на вопрос, на каких простынях лучше спать в жару, ответ будет: безусловно, на шелковых.

3. Гипоаллергенность

Богатые протеином волокна шёлка бережно воздействуют на чувствительную кожу, помогая уменьшить раздражение и удерживать влагу. Кроме того, он обладает естественной устойчивостью к пылевым клещам, что делает его хорошим выбором для людей, которые страдают от аллергии.

4. Польза для кожи и волос

Шёлк минимизирует трение, что означает меньше складок во время сна и более гладкие волосы по утрам.

Кроме того, шелк помогает сохранить естественную влажность кожи, защищая волосы от повреждений.

Недостатки шёлкового постельного белья

1. Высокая цена

Шёлковое постельное бельё дорогое, и от этого никуда не деться. Если вы хотите попробовать, как спится на шелковом постельном белье, начните с наволочки. Так вы сможете насладиться всеми преимуществами без значительных вложений.

2. Требуется особый уход

Шёлк — деликатный материал, требующий бережной стирки. При неправильном уходе он может потерять мягкость и блеск.

3. Скользкая текстура

Не всем нравится невероятно гладкая поверхность шёлка. Некоторые считают его слишком скользким, и он может быть немного прохладным для кожи, когда вы впервые ложитесь в постель, особенно если ночи холодные.

Что означают знаки на бирках вещей
Что означают знаки на бирках вещей / Инфографика: Главред

Какая самая лучшая ткань для постельного белья

Шёлковое постельное бельё — это неоспоримая роскошь, которая действительно полезна для сна, кожи и волос.

Однако стоит помнить, что такое белье дорого стоит и требует тщательного ухода.

"Если вы не готовы вкладываться в полный комплект, начните с шёлковой наволочки и посмотрите, стоит ли расширять этот опыт", - советуют эксперты.

Ранее Главред писал, как часто следует стирать постель для комфортного и здорового сна поможет.

О ресурсе: Ideal Home

Ideal Home — это британский журнал о дизайне интерьера, пишет Википедия.

Издается ежемесячно компанией Future plc. Журнал выходит с 1920 года и специализируется на статьях о дизайне интерьера, новостях о шопинге и советах для потребителей. В каждом выпуске есть раздел, посвящённый преображению кухни и ванной комнаты.

С 2021 года журнал Ideal Home редактирует Хизер Янг. Штаб-квартира журнала находится в Лондоне.

Веб-сайт журнала был запущен в 2005 году как продолжение журнала. В нём представлены галереи изображений комнат, статьи с советами по декорированию, форумы, блоги, новости о покупках и конкурсы.

