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Большинство удивится: какая самая лучшая температура для стирки постельного белья

Мария Николишин
16 декабря 2024, 03:30
56
Температура, при которой следует стирать постельное белье, часто вызывает споры.
Большинство удивится: какая самая лучшая температура для стирки постельного белья
Как стирать постельное белье / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • При какой температуре стирать постельное белье
  • Как часто это нужно делать

Если знать, какую температуру выбрать для стирки постельного белья, то это не только сделает стирку максимально эффективной, но поможет сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

Главред решил разобраться, при какой температуре нужно стирать постельное белье.

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Как правильно стирать постельное белье

Как пишет издание express.co.uk, важно стирать постельное белье при достаточно высокой температуре, чтобы убить микробы, поскольку в противном случае на простынях могут накапливаться бактерии.

Эксперт компании Soak & Sleep Лианна Шулбред заявила, что постельное белье не нужно стирать при очень высокой температуре - 90°C или 60°C.

"Большинство тканей можно стирать при теплой температуре 40С, поскольку это помогает удалить грязь. Шелковое постельное белье следует стирать при более низкой температуре 30°C с мягким небиологическим моющим средством или специальным моющим средством для шелка", - сказала она.

По её словам, 40°C - это лучшая температура для регулярной стирки постельного белья, поскольку она использует гораздо меньше энергии, чем стирка при более высокой температуре.

Кроме того, стирки при температуре 40 градусов будет достаточно, чтобы очистить постельное белье, если оно лишь слегка загрязнено или если вы стираете его регулярно.

Как часто нужно стирать постельное белье

Белое постельное белье следует стирать раз в неделю, чтобы сохранить его чистый вид и предотвратить накопление пятен.

Одеяла нужно стирать только раз в 6-12 месяцев при температуре 60°C из-за толщины материала.

Подушки следует стирать каждые 3-6 месяцев, чтобы они оставались гигиеничными.

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