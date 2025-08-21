Вместо мусорки — на пользу: необычные способы использовать старое постельное бельё

Есть ли польза от старых простыней? Безусловно, да.

Куда деть старые простыни: полезные лайфхаки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как использовать простыни в кладовке, гостиной и детской

Какая польза от старых простыней, если у вас есть домашние животные

Со временем постельное белье теряет цвет, а на ткани образовываются катышки. Обычно это происходит через два-три года в зависимости от материала и частоты стирок. Если вы решили купить новый комплект постельного белья, то не выбрасывайте старый. Издание Martha Stewart рассказало, как использовать старые простыни. Некоторые идеи, возможно, никогда не приходили вам в голову.

Что можно сделать из старого постельного белья

Итак, куда деть старые простыни? Идея №1: из них можно пошить сумку-шоппер — это экологичная альтернатива пластику. Хлопковые и льняные простыни идеально подходят для этой цели, поскольку они прочные, но при этом достаточно мягкие, чтобы их можно было складывать до небольшого размера.

Независимо от того, храните ли вы такую сумку в машине или носите как аксессуар, благодаря переработанным простыням вам больше никогда не придётся использовать пластиковый пакет для покупок.

Идея №2. Лежанки для животных — еще один популярный способ использовать старую простынь.

К слову, сделать лежанку можно без шитья - для этого просто сложите простыни в несколько слоёв и закрепите концы зажимами. Внутрь можно положить старые полотенца или поролон.

Для более долговечного решения стоит сшить края простыней, оставляя отверстие, чтобы набить лежанку обрезками ткани или старой одеждой. Этот метод позволяет создать прочную лежанку, которая понравится питомцам.

Идея №3. Старая простынь может защитить диван от домашних питомцев. Просто накиньте простыню на мебель и заправьте её в складки. При необходимости её можно снять, постирать и убрать.

Идея №4. Старые простыни можно порезать на части и положить на полки в кладовой, где хранятся консервы или контейнеры с сухими продуктами. Ткань поможет предотвратить скопление пыли. Если же что-то прольется, то ткань все впитает.

Идея №5. Независимо от того, паркуетесь ли вы на улице или в гараже, кузов вашего автомобиля притягивает пыль, грязь и мусор. Простыни на резинке — отличная альтернатива покупным чехлам.

Накройте автомобиль простыней, чтобы защитить его от грязи, пыли, листьев, брызг воды и других загрязнений. Если простыня не закрывает автомобиль полностью, можно использовать зажимы для её фиксации.

Идея №6. Организация — ключ к максимальному использованию пространства в шкафу, и старые простыни могут в этом помочь. Их можно превратить в подвесные органайзеры или разделители для шкафа, чтобы хранить одежду раздельно и не допускать её перемешивания.

Старые простыни можно разрезать на полоски и использовать для создания мягких разделителей в ящиках. Ткань легко складывается и регулируется в зависимости от размера ящиков.

Идея №7. Старые простыни просто идеальны для пикника в парке, отдыха под открытым небом или загорания на пляже. Можно сложить две простыни вместе и немного прошить для дополнительной мягкости и долговечности.

Идея №8. Старые простыни можно использовать при упаковке хрупких предметов, чтобы предотвратить повреждения. Ткань можно разрезать и применить как в качестве защитных чехлов или прокладок внутри коробок для хранения. К слову, это гораздо более экологичный метод, чем использование пузырчатой плёнки, и он может обеспечить такую же защиту при аккуратной упаковке и достаточном количестве слоёв ткани.

Идея №9. Разрежьте старые простыни на полоски ткани и используйте их для полировки столового серебра. Тонкий хлопковый материал гибок и легко обрабатывает скошенные поверхности и щели. Старые простыни, превратившиеся в тряпки, идеально подходят для чистки различных серебряных изделий – от столового серебра с монограммой до бабушкиных украшений. Кроме того, их можно стирать и использовать повторно.

Идея №10. Пошейте из старых простыней мешки для белья и хранения. Для этого просто сшейте стороны, добавив шнурок или застёжку-липучку. Размер таких мешков может быть любым в зависимости от ваших целей.

Идея №11. Старые простыни — это недорогой способ сшить разнообразные костюмы для детей. Чтобы сделать костюм привидения, нужно всего лишь вырезать отверстия для глаз и накинуть простыню на тело малыша. Если разрезать белую простыню на полоски, то можно легко создать образ мумии.

Идея №12. Старую плетёную корзину можно застелить простынёй с цветочным или клетчатым узором и наполнить ее книгами или журналами. Это отличный способ украсить спальню или кабинет. Детские простыни могут украсить корзину для игрушек в игровой комнате.

Идея №13. Если у вас избыток постельного белья, а места для хранения почти нет, подумайте о том, чтобы отдать старые простыни в приют для животных.

Дело в том, что приютам часто нужны подстилки для животных. Их также можно использовать для уборки.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

