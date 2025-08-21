Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Вместо мусорки — на пользу: необычные способы использовать старое постельное бельё

Анна Ярославская
21 августа 2025, 12:08
26
Есть ли польза от старых простыней? Безусловно, да.
Куда деть старые простыни
Куда деть старые простыни: полезные лайфхаки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как использовать простыни в кладовке, гостиной и детской
  • Какая польза от старых простыней, если у вас есть домашние животные

Со временем постельное белье теряет цвет, а на ткани образовываются катышки. Обычно это происходит через два-три года в зависимости от материала и частоты стирок. Если вы решили купить новый комплект постельного белья, то не выбрасывайте старый. Издание Martha Stewart рассказало, как использовать старые простыни. Некоторые идеи, возможно, никогда не приходили вам в голову.

Если вам интересно, почему нужно менять постельное белье и ак часто нужно это делать, читайте материал: Сколько раз в месяц нужно менять постельное белье: ответ удивит.

видео дня

Что можно сделать из старого постельного белья

Итак, куда деть старые простыни? Идея №1: из них можно пошить сумку-шоппер — это экологичная альтернатива пластику. Хлопковые и льняные простыни идеально подходят для этой цели, поскольку они прочные, но при этом достаточно мягкие, чтобы их можно было складывать до небольшого размера.

Независимо от того, храните ли вы такую сумку в машине или носите как аксессуар, благодаря переработанным простыням вам больше никогда не придётся использовать пластиковый пакет для покупок.

Идея №2. Лежанки для животных — еще один популярный способ использовать старую простынь.

К слову, сделать лежанку можно без шитья - для этого просто сложите простыни в несколько слоёв и закрепите концы зажимами. Внутрь можно положить старые полотенца или поролон.

Для более долговечного решения стоит сшить края простыней, оставляя отверстие, чтобы набить лежанку обрезками ткани или старой одеждой. Этот метод позволяет создать прочную лежанку, которая понравится питомцам.

Идея №3. Старая простынь может защитить диван от домашних питомцев. Просто накиньте простыню на мебель и заправьте её в складки. При необходимости её можно снять, постирать и убрать.

Идея №4. Старые простыни можно порезать на части и положить на полки в кладовой, где хранятся консервы или контейнеры с сухими продуктами. Ткань поможет предотвратить скопление пыли. Если же что-то прольется, то ткань все впитает.

Идея №5. Независимо от того, паркуетесь ли вы на улице или в гараже, кузов вашего автомобиля притягивает пыль, грязь и мусор. Простыни на резинке — отличная альтернатива покупным чехлам.

Накройте автомобиль простыней, чтобы защитить его от грязи, пыли, листьев, брызг воды и других загрязнений. Если простыня не закрывает автомобиль полностью, можно использовать зажимы для её фиксации.

Идея №6. Организация — ключ к максимальному использованию пространства в шкафу, и старые простыни могут в этом помочь. Их можно превратить в подвесные органайзеры или разделители для шкафа, чтобы хранить одежду раздельно и не допускать её перемешивания.

Старые простыни можно разрезать на полоски и использовать для создания мягких разделителей в ящиках. Ткань легко складывается и регулируется в зависимости от размера ящиков.

Идея №7. Старые простыни просто идеальны для пикника в парке, отдыха под открытым небом или загорания на пляже. Можно сложить две простыни вместе и немного прошить для дополнительной мягкости и долговечности.

Идея №8. Старые простыни можно использовать при упаковке хрупких предметов, чтобы предотвратить повреждения. Ткань можно разрезать и применить как в качестве защитных чехлов или прокладок внутри коробок для хранения. К слову, это гораздо более экологичный метод, чем использование пузырчатой плёнки, и он может обеспечить такую же защиту при аккуратной упаковке и достаточном количестве слоёв ткани.

Идея №9. Разрежьте старые простыни на полоски ткани и используйте их для полировки столового серебра. Тонкий хлопковый материал гибок и легко обрабатывает скошенные поверхности и щели. Старые простыни, превратившиеся в тряпки, идеально подходят для чистки различных серебряных изделий – от столового серебра с монограммой до бабушкиных украшений. Кроме того, их можно стирать и использовать повторно.

Идея №10. Пошейте из старых простыней мешки для белья и хранения. Для этого просто сшейте стороны, добавив шнурок или застёжку-липучку. Размер таких мешков может быть любым в зависимости от ваших целей.

Идея №11. Старые простыни — это недорогой способ сшить разнообразные костюмы для детей. Чтобы сделать костюм привидения, нужно всего лишь вырезать отверстия для глаз и накинуть простыню на тело малыша. Если разрезать белую простыню на полоски, то можно легко создать образ мумии.

Идея №12. Старую плетёную корзину можно застелить простынёй с цветочным или клетчатым узором и наполнить ее книгами или журналами. Это отличный способ украсить спальню или кабинет. Детские простыни могут украсить корзину для игрушек в игровой комнате.

Идея №13. Если у вас избыток постельного белья, а места для хранения почти нет, подумайте о том, чтобы отдать старые простыни в приют для животных.

Дело в том, что приютам часто нужны подстилки для животных. Их также можно использовать для уборки.

Ранее Главред писал, как создавать вау-эффект - дизайнер назвал идеальные сочетания цветов в интерьере. Дэвид Нетто поделился универсальным приёмом, который подойдет для любого интерьера.

Также мы писали о том, как украсить дом по секторам, чтобы притянуть благополучие и счастье, читайте материал: Оформление дома по фэн-шуй: какие цвета, формы и материалы принесут удачу.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

постель поделки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дождь, гроза, ливни и снижение температуры: какие регионы Украины накроет похолодание

Дождь, гроза, ливни и снижение температуры: какие регионы Украины накроет похолодание

12:26Синоптик
Россия готовит новую ракетную атаку по Украине: когда враг может ударить

Россия готовит новую ракетную атаку по Украине: когда враг может ударить

12:01Война
"Мы готовы": Зеленский назвал условие, при котором он встретится с Путиным

"Мы готовы": Зеленский назвал условие, при котором он встретится с Путиным

11:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сын Преснякова жестко прокомментировал развод с женой

Сын Преснякова жестко прокомментировал развод с женой

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назад

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назад

Каким знакам зодиака чудесно повезет в Новолуние 23 августа: только 2 счастливчика

Каким знакам зодиака чудесно повезет в Новолуние 23 августа: только 2 счастливчика

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

Последние новости

12:26

Дождь, гроза, ливни и снижение температуры: какие регионы Украины накроет похолодание

12:20

Знаменитые российские пропагандисты сбежали из РФ - детали

12:08

Вместо мусорки — на пользу: необычные способы использовать старое постельное бельё

12:01

Россия готовит новую ракетную атаку по Украине: когда враг может ударить

11:43

Алла Пугачева публично обратилась к Святославу Вакарчуку

Какой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погодыКакой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погоды
11:40

Виктор Розовый закрутил новый роман - как выглядит его девушка

11:34

"Мы готовы": Зеленский назвал условие, при котором он встретится с Путиным

11:23

Украинцам теперь поступает до 4200 грн к основной пенсии: кому и как назначают

11:16

Крым, выборы и вопрос территорий: Зеленский расставил точки над "і"

Реклама
11:06

"Безумный антирекорд": Зеленский раскрыл подробности ночной атаки РФФото

11:05

Китайский гороскоп на завтра 22 августа: Змеям - обвинения, Обезьянам - проблемы

10:50

ГУР провело операцию возле Железного Порта: уничтожен катер и вражеский экипаж

10:21

РФ ударила по крупной американской компании в Мукачево: что там производилиФото

10:05

"Страдает": путинисту Филиппу Киркорову поставили окончательный диагноз

10:04

Массированная атака на Украину: РФ запустила 574 дрона и 40 ракет, детали

09:29

Ночь взрывов в России: дроны атаковали НПЗ, энергоблок АЭС остался без света

09:15

Отбили населенные пункты и нанесли потери врагу: ВСУ имеют успехи на фронте

09:09

"Наконец-то поняла": что известно об истинной позиции Ани Лорак

08:21

"Горит и валит густой дым": в Севастополе дроны ударили по воинской части ЧФ РФ

08:10

Как Путин охмурил Трампа на Аляске?мнение

Реклама
08:04

РФ атаковала Львов ракетами и дронами: появилось фото "прилета"Фото

07:46

Истребители F-35 и не только: какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа

07:10

Чем отличаются две собаки: разгадку нужно найти всего за 21 секунду

06:42

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

06:10

Как с Путиным договариваться?мнение

05:56

Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

04:30

Настоящий знак от Вселенной: каким четырем знакам зодиака повезет 21 августа

04:08

Почему кот шипит на человека - настоящая причина, которая удивит многихВидео

03:30

Сотни городов могут оказаться под водой: гигантский ледник на грани коллапсаВидео

02:40

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют уже вот-вот

01:39

Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности

01:30

"Не смогу объяснить это иначе, как убийство": Мэтт Деймон чуть не умер на руках у друга

00:12

Кто бы мог подумать: эксперты раскрыли, насколько электромобили экономнее "обычных"

20 августа, среда
23:28

Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

23:12

Ярослава Магучих неожиданно снялась с соревнований: стало известно, что произошло

22:57

"Рой" Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов

22:34

Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

22:30

"Ползучее наступление" в Донетчине: в ВСУ раскрыли тактику врагу на фоне переговоров

22:15

От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

21:49

Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

Реклама
21:35

Медведев заговорил о войсках НАТО в Украине и вспомнил "безмозглого галльского петуха"

21:35

Где три различия между парнями, которые режут дерево: непросто будет найти отгадку

21:34

Два затмения — два перелома: что ждёт Овнов в сентябре 2025 годаВидео

21:13

Невероятно нежная утиная грудка с вишневым соусом: блюдо, от которого все будут в восторгеВидео

21:12

"Я сейчас чувствую": Лидия Таран заговорила о личной жизни

21:10

Капуста хранится всю зиму без потерь: дедовский метод, который работаетВидео

20:43

В Украине приняли важное решение по мобилизации - что изменится и для кого

20:28

Почему консервированные огурцы мягкие: секретная добавка спасет любимое блюдоВидео

20:21

Украинский след на Курщине: историк рассказал, как Россия присвоила СуджуВидео

20:11

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять