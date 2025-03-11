Желтые пятна на матрасе исчезнут на глазах: понадобится лишь крышка от кастрюли

Эксперт опубликовал пошаговую инструкцию, как легко и эффективно очистить матрас от пятен.

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Чем почистить матрас от пятен в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

Как удалить желтые пятна с матраса с помощью крышки

Чем опасная грязная поверхность матраса

В домах есть места, которые часто остаются без внимания во время уборки. Одно из таких - матрасы, на которых мы проводим треть своей жизни. Конечно, чистить матрасы сложно из-за их больших размеров. Однако, по данным Express.co, Главред узнал, что с помощью обычной крышки от кастрюли можно очистить матрас от микробов и пятен.

Эксперт Мартин Сили предупреждает, что грязный матрас может содержать до 10 миллионов пылевых клещей. Эти микроскопические существа и продукты их жизнедеятельности могут вызвать аллергию и астму. Более того, среднестатистический взрослый человек потеет до 700 мл за ночь, что составляет около 255 литров в год, создавая теплую, влажную среду, идеальную для размножения грибков и бактерий.

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Мартин предоставил пошаговую инструкцию, как очистить матрас с помощью обычной крышки от кастрюли.

1. Приготовьте раствор для уборки.

Для очистки нужно приготовить раствор, смешав теплую воду, небольшое количество стирального порошка и немного медицинского спирта. Для удаления более стойких пятен можно добавить чайную ложку пищевой соды.

2. Подготовьте крышку кастрюли.

Специалист рекомендует хорошо смочить салфетку из микрофибры моющим раствором, чтобы она была мокрой, но не капала. Далее плотно оберните ткань вокруг крышки кастрюли.

"Используйте круговые движения для чистки матраса", - сказал Мартин.

Если пятна достаточно стойкие, можно сначала точечно посыпать содой и добавить немного уксуса, а затем воспользоваться крышкой.

3. Высушите и обработайте.

Матрас нужно хорошо высушить перед использованием, чтобы не появилась плесень. Если есть возможность, лучше положить его на солнце, чтобы он быстрее высох и продезинфицировался.

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