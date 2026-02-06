Новая волна морозов накроет Украину - синоптик назвала дату

Вы узнаете:
- Какими будут выходные в Украине
- Когда ждать "новую порцию" морозов
На смену лютым морозам пришли мокрый снег и дождь. В субботу и воскресенье (7-8 февраля) в Украине местами ожидается +10°C. Однако после кратковременного потепления морозы вернутся. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода 7 февраля
Ночью 7 февраля ожидается -3...-8 °C, на западе 0...-4°C, на юге около нуля.
В дневное время температура воздуха будет колебаться от 0 до -4 °C, на западе около 0 °C, на юге +2…+5 °C, в Крыму +6…+10 °C.
Возможны также осадки в виде мокрого снега или дождя.
В субботу прогнозируется туман, ожидается снижение видимости до 300-500 метров и ниже.
Погода 8 февраля
В воскресенье, 8 февраля, днем начнет поступать более холодный воздух и на севере к вечеру уже может быть -6...-9°C.
Осадки периодически будут выпадать в течение дня.
"Соответственно, будет таять лед на дорогах и тротуарах, ледяная каша будет создавать непростые ситуации, будьте очень осторожны и за рулем", - пишет Диденко.
Погода в Киеве на выходные
В Киеве 7 февраля ожидается туман, периодически мокрый снег или снег в течение выходных.
Ближайшей ночью температура составит -5...-7 °C, завтра днем -2...-4 °C.
В воскресенье, 8 февраля, ночью и днем столбики термометров будут показывать -4...-7°C, вечером в воскресенье похолодает до -9°C.
Когда в Украину вернутся морозы
Диденко предупреждает, что 9-11 февраля в Украину снова "зайдет новая порция морозов". Похолодание "заглянет" ненадолго.
С 12 февраля в Украине ожидается потепление.
