Новая волна морозов накроет Украину - синоптик назвала дату

Кратковременное похолодание сменится потеплением.

Прогноз погоды на выходные / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какими будут выходные в Украине

Когда ждать "новую порцию" морозов

На смену лютым морозам пришли мокрый снег и дождь. В субботу и воскресенье (7-8 февраля) в Украине местами ожидается +10°C. Однако после кратковременного потепления морозы вернутся. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода 7 февраля

Ночью 7 февраля ожидается -3...-8 °C, на западе 0...-4°C, на юге около нуля.

В дневное время температура воздуха будет колебаться от 0 до -4 °C, на западе около 0 °C, на юге +2…+5 °C, в Крыму +6…+10 °C.

Возможны также осадки в виде мокрого снега или дождя.

В субботу прогнозируется туман, ожидается снижение видимости до 300-500 метров и ниже.

Прогноз погоды на 7 февраля / фото: meteoprog

Погода 8 февраля

В воскресенье, 8 февраля, днем начнет поступать более холодный воздух и на севере к вечеру уже может быть -6...-9°C.

Осадки периодически будут выпадать в течение дня.

"Соответственно, будет таять лед на дорогах и тротуарах, ледяная каша будет создавать непростые ситуации, будьте очень осторожны и за рулем", - пишет Диденко.

Прогноз погоды на 8 февраля / фото: meteoprog

Погода в Киеве на выходные

В Киеве 7 февраля ожидается туман, периодически мокрый снег или снег в течение выходных.

Ближайшей ночью температура составит -5...-7 °C, завтра днем -2...-4 °C.

В воскресенье, 8 февраля, ночью и днем столбики термометров будут показывать -4...-7°C, вечером в воскресенье похолодает до -9°C.

Когда в Украину вернутся морозы

Диденко предупреждает, что 9-11 февраля в Украину снова "зайдет новая порция морозов". Похолодание "заглянет" ненадолго.

С 12 февраля в Украине ожидается потепление.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

