"Чрезвычайно усложняет оборону": РФ захватила основные высоты в Мирнограде и Покровске

Дарья Пшеничник
6 февраля 2026, 11:58обновлено 6 февраля, 12:30
В 7-м корпусе ДШВ пояснили, что это не означает, что россияне полностью контролируют указанные города.

РФ захватила основные высоты в Мирнограде и Покровске

Главное из новостей:

  • Оккупанты взяли высоты возле Мирнограда и Покровска
  • Логистика ВСУ в районе резко усложнилась
  • РФ контролирует подходы, но города не захвачены полностью

Российские войска продвинулись на севере Мирнограда и Покровска Донецкой области, заняв господствующие высоты, что существенно осложнило работу украинской логистики и оборонных подразделений.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой в эфире телемарафона, пишет NV.

По словам Полевого, российские подразделения активно заводят в район свои группы и пилотов, а контроль над высотами дает им значительное тактическое преимущество. Он подчеркнул, что оккупанты смогли закрепиться как под Мирноградом, так и под Покровском.

"Это чрезвычайно затрудняет оборону, которая была выстроена на севере этих городов", - подчеркнул он.

Полевой пояснил, что захваченные высоты позволяют россиянам размещать командные пункты в городских бетонных зданиях, используя подвалы и цокольные этажи в качестве укрытий.

В то же время он отметил, что это не означает полного контроля РФ над городами. На северных окраинах Мирнограда и Покровска продолжают работать украинские наблюдательные и огневые позиции.

Полевой подчеркнул, что логистика в районе стала критически сложной: "Противник, захватив эти высоты, имеет возможность там установить свои радиоэлектронные глаза... и таким образом контролировать подъездные пути к нашим позициям". По его словам, россияне разворачивают камеры, ретрансляторы и другие средства наблюдения, что затрудняет любое передвижение.

Он также отметил, что использование роботизированных комплексов возможно только при очень плохой погоде, когда технические средства врага работают менее эффективно. В большинстве случаев логистика осуществляется воздушным путем.

Ротация украинских подразделений теперь также привязана к погодным условиям. "Как россияне заходят в город, проводят инфильтрацию под прикрытием тумана, дождя, плохой видимости - то же самое происходит и с нашей стороны", - пояснил Полевой.

Какие у РФ планы на фронте

Экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил LB.ua, что планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными. По его данным, Москва стремится выйти на админграницы региона до конца марта-начала апреля, но Палиса сомневается в способности РФ выполнить эти задачи в установленный срок.

По словам эксперта, отдельной целью России является создание буферной зоны в Харьковской и Сумской областях, а в идеале также в Днепропетровской области и на запорожском направлении. Цель таких зон - создать условия для дальнейшего наступления на Запорожскую и Херсонскую области. Палиса отметил, что пока это выглядит как "фантазия".

Ситуация на фронте - новости по теме

Как ранее писал Главред, планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины. Об этом заявил экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", а ныне заместитель главы офиса президента Павел Палиса.

Кроме того, Россия поднимает вопрос о возможной сдаче Украиной территорий Донецкой области не с целью завершения войны, а для того, чтобы сохранить ресурсы и перебросить их на другие участки фронта. Такое мнение высказал народный депутат Украины от фракции "Голос", полковник СБУ Роман Костенко.

Напомним, что на границе Харьковской и Сумской областей российские подразделения пытаются прощупать прочность украинской обороны, стремясь создать контролируемую полосу вдоль государственной границы. Об этом сообщил спикер Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов.

NV

NV — украинский печатный еженедельный общественно-политический журнал.

