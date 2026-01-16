Разведка фиксирует опасную концентрацию войск: по какому городу готовит удар РФ

Главное из новостей:
- Гуляйполе превращается в "серую зону"
- Россияне стягивают силы под Ореховом
- Прифронтовые общины под массированными обстрелами
Гуляйполе в Запорожье оказалось в условиях фактической "серой зоны" - линия фронта проходит прямо через городские кварталы, а интенсивность боев растет с каждым днем. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
По его словам, только за сутки на южном направлении зафиксировано полсотни боевых столкновений, и больше всего из них - в Гуляйпольском районе. В пределах самого города произошло 21 столкновение, еще несколько - в окрестных селах Варваровка, Зеленое и поселке Железнодорожное.
Волошин подчеркнул, что российские войска пытаются продвинуться, применяя тактику "выдавливания", однако украинские подразделения не позволяют оккупантам закрепиться. Силы обороны проводят поисково-ударные операции, уничтожая живую силу противника. Бои продолжаются буквально за каждый инфраструктурный объект.
Россияне готовят новое направление удара
Параллельно с атаками на Гуляйполе, разведка фиксирует подготовку врага к активизации на других участках фронта. В частности, оккупанты стягивают подразделения для возможных штурмов в направлении Орехова.
Наибольшее скопление российских сил наблюдается вблизи населенных пунктов:
- Малые Щербаки;
- Новоандеевка;
- Новоданиловка;
- Малая Токмачка;
- Белогорье.
По данным разведки, противник пытается сформировать ударные группы на передовых позициях, чтобы в перспективе начать штурм Орехова.
Обстрелы не прекращаются
На фоне наземных атак российская армия продолжает массированные обстрелы прифронтовых общин. Под постоянным огнем остаются:
- Орехов;
- Комышуваха;
- Верхняя Терса.
За сутки зафиксировано более 25 ударов по этим населенным пунктам. Враг активно применяет авиацию, артиллерию и ударные дроны.
Способен ли враг вести наступательные действия на фронте - мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.
По его словам, сейчас главная задача Вооруженных сил Украины - максимально истощить противника.
"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать. Сейчас оно пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать свою способность наступать, но в целом проигрывает войну в Украине", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что Россия больше не способна вести масштабные войны.
Война в Украине - последние новости
Как писал Главред, российские оккупационные войска продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. Об этом аналитический проект DeepState сообщил 14 января. В частности, враг продвинулся в районе населенных пунктов Зализнянское, Яблоновка и Степногорск.
Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что армия России активно перебрасывает резервы на Запорожское направление. Враг стягивает подразделения с других участков фронта. В штурмовики идут даже повара.
"По данным нашей разведки, с Херсонского направления снимаются и бросаются на Запорожское направление для поддержания темпов наступательных действий. Это в основном подразделения их воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.
Также сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются перейти государственную границу Украины на новом направлении и закрепиться недалеко от населенного пункта Комаровка Шосткинского района Сумской области.
В Институте изучения войны заявили, что армия России продолжает свою кампанию когнитивной войны, используя мелкомасштабные трансграничные атаки в прифронтовых районах на севере Украины. Так оккупанты пытаются убедить Запад в том, что линии фронта в Украине разрушаются.
О персоне: Владислав Волошин
Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.
