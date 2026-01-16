Укр
Разведка фиксирует опасную концентрацию войск: по какому городу готовит удар РФ

Дарья Пшеничник
16 января 2026, 18:28
Волошин подчеркнул, что враг пытается вытеснить Силы обороны, применяя тактику "выжимания".

Оккупанты
Наступление РФ на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: t.me/mod_russia, wikimedia

Главное из новостей:

  • Гуляйполе превращается в "серую зону"
  • Россияне стягивают силы под Ореховом
  • Прифронтовые общины под массированными обстрелами

Гуляйполе в Запорожье оказалось в условиях фактической "серой зоны" - линия фронта проходит прямо через городские кварталы, а интенсивность боев растет с каждым днем. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, только за сутки на южном направлении зафиксировано полсотни боевых столкновений, и больше всего из них - в Гуляйпольском районе. В пределах самого города произошло 21 столкновение, еще несколько - в окрестных селах Варваровка, Зеленое и поселке Железнодорожное.

Волошин подчеркнул, что российские войска пытаются продвинуться, применяя тактику "выдавливания", однако украинские подразделения не позволяют оккупантам закрепиться. Силы обороны проводят поисково-ударные операции, уничтожая живую силу противника. Бои продолжаются буквально за каждый инфраструктурный объект.

Россияне готовят новое направление удара

Параллельно с атаками на Гуляйполе, разведка фиксирует подготовку врага к активизации на других участках фронта. В частности, оккупанты стягивают подразделения для возможных штурмов в направлении Орехова.

Наибольшее скопление российских сил наблюдается вблизи населенных пунктов:

  • Малые Щербаки;
  • Новоандеевка;
  • Новоданиловка;
  • Малая Токмачка;
  • Белогорье.

По данным разведки, противник пытается сформировать ударные группы на передовых позициях, чтобы в перспективе начать штурм Орехова.

Обстрелы не прекращаются

На фоне наземных атак российская армия продолжает массированные обстрелы прифронтовых общин. Под постоянным огнем остаются:

  • Орехов;
  • Комышуваха;
  • Верхняя Терса.

За сутки зафиксировано более 25 ударов по этим населенным пунктам. Враг активно применяет авиацию, артиллерию и ударные дроны.

Способен ли враг вести наступательные действия на фронте - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его словам, сейчас главная задача Вооруженных сил Украины - максимально истощить противника.

"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать. Сейчас оно пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать свою способность наступать, но в целом проигрывает войну в Украине", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия больше не способна вести масштабные войны.

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупационные войска продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. Об этом аналитический проект DeepState сообщил 14 января. В частности, враг продвинулся в районе населенных пунктов Зализнянское, Яблоновка и Степногорск.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что армия России активно перебрасывает резервы на Запорожское направление. Враг стягивает подразделения с других участков фронта. В штурмовики идут даже повара.

"По данным нашей разведки, с Херсонского направления снимаются и бросаются на Запорожское направление для поддержания темпов наступательных действий. Это в основном подразделения их воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются перейти государственную границу Украины на новом направлении и закрепиться недалеко от населенного пункта Комаровка Шосткинского района Сумской области.

В Институте изучения войны заявили, что армия России продолжает свою кампанию когнитивной войны, используя мелкомасштабные трансграничные атаки в прифронтовых районах на севере Украины. Так оккупанты пытаются убедить Запад в том, что линии фронта в Украине разрушаются.

О персоне: Владислав Волошин

Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

война в Украине Фронт
