РФ массово стягивает резервы на горячее направление: военный раскрыл план врага

Россияне стягивают силы с разных участков фронта, готовясь к штурму на Запорожском направлении.

https://glavred.info/front/rf-massovo-styagivaet-rezervy-na-goryachee-napravlenie-voennyy-raskryl-plan-vraga-10732634.html Ссылка скопирована

РФ стягивает резервы на Запорожское направление / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

Главное:

Враг массово перебрасывает войска на Запорожское направление

РФ стягивает подразделения с других участков фронта

В штурмы бросают даже поваров и водителей

Армия страны-агрессора России активно перебрасывает резервы на Запорожское направление. Враг стягивает подразделения с других участков фронта.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии LIGA.net отмечает, что в штурмовики идут даже повара.

видео дня

"По данным нашей разведки, с Херсонского направления снимаются и бросаются на Запорожское направление для поддержания темпов наступательных действий. Это в основном подразделения их воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.

По словам спикера, россияне перебрасывают силы из Крыма в район Каменского Запорожской области. Он отмечает, что речь идет о подразделениях для закрепления и операторах беспилотников.

Кроме того, на этом направлении, по данным разведки, формирование штурмовых групп происходит за счет подразделений обеспечения.

"То есть снова они бросают всех, кто есть, на штурмы. Не новые приходят штурмовики, а снимают из Херсона, перебрасывают из Крыма, комплектуют подразделения всевозможными поварами, водителями, артиллеристами - их бросают на штурмы", - отметил Волошин.

Способность РФ вести наступательные действия на фронте - оценка эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его словам, сейчас главная задача Вооруженных сил Украины - максимально истощить противника.

"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать. Сейчас оно пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать свою способность наступать, но в целом проигрывает войну в Украине", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия больше не способна вести масштабные войны.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны сказали, что армия страны-агрессора России продолжает свою кампанию когнитивной войны, используя мелкомасштабные трансграничные атаки в прифронтовых районах на севере Украины.

Кроме того, аналитический проект DeepState заявил, что враг продвинулся в районе населенных пунктов Зализнянское и Яблоновка в Донецкой области. Также было зафиксировано продвижение в районе Степногорска в Запорожской области.

Напомним, российские захватчики сосредоточили усилия на взятии города Гуляйполе, чтобы получить возможность продвигаться дальше в направлении Орехово и Запорожья.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред