Начались трансграничные атаки: в ISW раскрыли планы РФ в отношении Харькова и Сум

- РФ прибегла к мелкомасштабным трансграничным атакам
- Россияне наступают в северной части Харьковской и Сумской областей
- Оккупанты стремятся представить эти атаки как новое широкомасштабное наступление
Армия страны-агрессора России продолжает свою кампанию когнитивной войны, используя мелкомасштабные трансграничные атаки в прифронтовых районах на севере Украины. Так оккупанты пытаются убедить Запад в том, что линии фронта в Украине разрушаются. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что военно-политическое руководство России утверждает, что наступление в северной части Харьковской и Сумской областей является частью усилий по созданию "буферной зоны".
В то же время аналитики ISW не обнаружили доказательств, которые бы подтверждали заявления РФ об успехах оккупантов в этих районах.
"В конце декабря 2025 года Кремль начал кампанию когнитивной войны, используя трансграничные атаки, с захвата Грабовского (к юго-западу от города Сумы и непосредственно на международной границе) и продвижения в Сотницкий Козачок (к северо-западу от города Харькова, непосредственно на международной границе)", - говорится в сообщении.
Аналитики объяснили, что РФ стремится представить эти ограниченные атаки как новое широкомасштабное наступление, которое подкрепляет "нарратив о неизбежности российской военной победы в Украине".
Также в ISW добавляют, что войска РФ до сих пор не создали условий для крупного наземного наступления в северных Сумской и Харьковской областях. По мнению аналитиков, эти трансграничные атаки не являются частью крупного наступления.
Проникновение россиян в Сумскую область
Спикер ГПСУ Андрей Демченко ранее сообщал, что российские оккупационные войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области.
По его словам, расширить зону боевых действий оккупантам не удалось.
"Украинские защитники - военнослужащие ВСУ и ГПСУ - активно наносят удары по противнику, чтобы уменьшить его численность и не дать продвигаться дальше", - подчеркнул он.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, военный обозреватель Денис Попович сказал, что российские захватчики сосредоточили усилия на взятии города Гуляйполе, чтобы получить возможность продвигаться дальше в направлении Орехово и Запорожья.
Летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан говорил, что российский диктатор Владимир Путин установил новый дедлайн для полной оккупации Донецкой области. Он дал армии РФ время до 1 апреля.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что благодаря эффективной работе Сил обороны Россия уже длительное время не может нарастить группировку. Ежемесячно ВСУ уничтожают больше военных, чем агрессор призывает.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
