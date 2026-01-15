Двое суток тотального разгрома: СБС отправили на слом партию дефицитной техники РФ

Силы беспилотных систем нанесли удары на расстоянии до 160 км и уничтожили ключевые цели ПВО РФ.

ВСУ уничтожили шесть единиц российской ПВО / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Brovdi.Art, скриншот

Кратко:

ВСУ уничтожили 6 объектов ПВО РФ в Донецкой и Запорожской областях

Удары нанесены в течение 12–14 января 2026 года

Цели находились на расстоянии 46–160 км от линии фронта

Украинские защитники нанесли ощутимые потери российским войскам, уничтожив шесть различных зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram. По его словам, в течение 48 часов, с 12 по 14 января 2026 года, украинские подразделения уничтожили шесть единиц российской ПВО, используя средства среднего радиуса действия в глубине оперативного тыла противника. Расстояние до целей составляло от 46 до 160 км от линии фронта.

Среди пораженной техники – следующие системы:

ЗРК "ТОР" (Мариупольский район, Донецкая область)

РЛС "ВИТЯЗЬ 50Н6Е" (Мариупольский район)

ЗРК "БУК" (Пологовский район, Запорожская область)

ЗРК "БУК М1" (Волновахский район, Донецкая область)

ЗРК "СТРЕЛА-10" (Пологовский район)

ЗРК "ТОР М2" (Пологовский район)

Бровди подчеркнул, что операция проводилась в глубине оккупированных территорий и стала важным ударом по системам противовоздушной обороны врага.

Видео уничтожения вражеской техники

Какие объекты РФ являются приоритетными для ударов - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак подчеркивает, что при планировании ударов Украина сознательно выбирает стратегически важные цели. Это касается не только военных объектов, но и экономических и научно-производственных центров, которые формируют доходы бюджета РФ и укрепляют ее военный потенциал.

"Вывод таких узлов из строя значительно ограничивает возможности Кремля финансировать войну, поставлять технику для армии и поддерживать стабильное производство в оборонном секторе", — объясняет Ступак.

Удары по целям РФ — новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 18 декабря украинские дроны осуществили успешную атаку на военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Поражена техника оккупантов на сотни миллионов долларов.

Также 10 декабря морские дроны СБУ вывели из строя российский танкер Dashan, входящий в теневой флот РФ и находившийся под международными санкциями. Судно двигалось в исключительной экономической зоне Украины к порту "Новороссийск".

Кроме этого, во время спецоперации в порту Новороссийска подводные дроны Sub Sea Baby поразили российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (Kilo), выведя ее из строя. На борту находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

О персоне: кто такой "Мадяр" Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.

