Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Двое суток тотального разгрома: СБС отправили на слом партию дефицитной техники РФ

Руслан Иваненко
15 января 2026, 01:55
43
Силы беспилотных систем нанесли удары на расстоянии до 160 км и уничтожили ключевые цели ПВО РФ.
Мадьяр, СБС
ВСУ уничтожили шесть единиц российской ПВО / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Brovdi.Art, скриншот

Кратко:

  • ВСУ уничтожили 6 объектов ПВО РФ в Донецкой и Запорожской областях
  • Удары нанесены в течение 12–14 января 2026 года
  • Цели находились на расстоянии 46–160 км от линии фронта

Украинские защитники нанесли ощутимые потери российским войскам, уничтожив шесть различных зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram. По его словам, в течение 48 часов, с 12 по 14 января 2026 года, украинские подразделения уничтожили шесть единиц российской ПВО, используя средства среднего радиуса действия в глубине оперативного тыла противника. Расстояние до целей составляло от 46 до 160 км от линии фронта.

видео дня

Среди пораженной техники – следующие системы:

  • ЗРК "ТОР" (Мариупольский район, Донецкая область)
  • РЛС "ВИТЯЗЬ 50Н6Е" (Мариупольский район)
  • ЗРК "БУК" (Пологовский район, Запорожская область)
  • ЗРК "БУК М1" (Волновахский район, Донецкая область)
  • ЗРК "СТРЕЛА-10" (Пологовский район)
  • ЗРК "ТОР М2" (Пологовский район)

Бровди подчеркнул, что операция проводилась в глубине оккупированных территорий и стала важным ударом по системам противовоздушной обороны врага.

Видео уничтожения вражеской техники

Двое суток тотального разгрома: СБС отправили на слом партию дефицитной техники РФ
/ Фото: скриншот

Какие объекты РФ являются приоритетными для ударов - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак подчеркивает, что при планировании ударов Украина сознательно выбирает стратегически важные цели. Это касается не только военных объектов, но и экономических и научно-производственных центров, которые формируют доходы бюджета РФ и укрепляют ее военный потенциал.

"Вывод таких узлов из строя значительно ограничивает возможности Кремля финансировать войну, поставлять технику для армии и поддерживать стабильное производство в оборонном секторе", — объясняет Ступак.

Удары по целям РФ — новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 18 декабря украинские дроны осуществили успешную атаку на военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Поражена техника оккупантов на сотни миллионов долларов.

Также 10 декабря морские дроны СБУ вывели из строя российский танкер Dashan, входящий в теневой флот РФ и находившийся под международными санкциями. Судно двигалось в исключительной экономической зоне Украины к порту "Новороссийск".

Кроме этого, во время спецоперации в порту Новороссийска подводные дроны Sub Sea Baby поразили российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (Kilo), выведя ее из строя. На борту находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

Читайте также:

О персоне: кто такой "Мадяр"

Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".

С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военная техника новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Двое суток тотального разгрома: СБС отправили на слом партию дефицитной техники РФ

Двое суток тотального разгрома: СБС отправили на слом партию дефицитной техники РФ

01:55Фронт
При установке оборудования погиб энергетик: город выражает искренние соболезнования семье

При установке оборудования погиб энергетик: город выражает искренние соболезнования семье

23:22Украина
Это ключ к большому городу: на одном из направлений резко возросла активность врага

Это ключ к большому городу: на одном из направлений резко возросла активность врага

22:54Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Финансовый прорыв и яркий роман: кому улыбнется удача до конца зимы - гороскоп

Финансовый прорыв и яркий роман: кому улыбнется удача до конца зимы - гороскоп

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Последние новости

01:55

Двое суток тотального разгрома: СБС отправили на слом партию дефицитной техники РФ

00:42

От основной команды до U-19: звезда "Полесья" впервые прокомментировал решение клуба

14 января, среда
23:26

Жена Притулы впервые за долгое время вышла на связь и сделала заявление

23:22

При установке оборудования погиб энергетик: город выражает искренние соболезнования семье

23:05

"Моя нереализованная фантазия": Мисс Украина-Вселенная мечтает о романе с украинской певицей

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
22:54

Это ключ к большому городу: на одном из направлений резко возросла активность врага

22:52

Свет будут отключать по-новому - что меняет режим чрезвычайного положения в УкраинеФото

22:15

"Танцы со звездами" возвращаются - когда зрители увидят шоу

22:00

В эту игру можно играть вдвоем: России грозит энергетический коллапсмнение

Реклама
21:29

Косметику нужно немедленно выбросить: четыре признака просрочки

21:19

НУШ меняет старшую школу: что будет с селами, лицеями и предметами

21:18

Какими будут отключения света во время чрезвычайного положения в энергетике: что ждет Украину

21:00

Свет будут отключать весь день: новые графики для Днепра и области на 15 январяФото

20:49

40 часов или по ставке: сколько на самом деле должен работать учитель на каникулах

20:46

Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

20:46

Меган Маркл может впервые за 4 года приехать в Британию: названа причина приезда

20:44

Настя Каменских встревожила признанием о своем состоянии после госпитализации

20:43

Кристина Соловий засветилась с новым бойфрендом: как он выглядитВидео

20:24

Свет будут отключать чаще - новые графики для Черкасской области на 15 января

20:09

В Украине отменят комендантский час - о каких регионах идет речь

Реклама
19:49

В Украине вводят чрезвычайное положение в энергетике: что изменится

19:49

Как будут отключать свет в Запорожской области 15 января - новые графики

19:41

Люди, рожденные в эти месяцы, одарены божественной аурой - кто они

19:15

"Трамп принял решение": в Reuters назвали дату новой атаки США по Ирану

19:10

Обыски в парламенте: в Украине создана новая ветвь власти?мнение

18:37

Превзошла Скарлетт Йоханссон: названа самая кассовая актриса в истории кино

18:35

Когда Украину впервые признали независимой - новое открытие "ломает" учебники историиВидео

18:35

Доллар и евро синхронно движутся вниз: новый курс валют на 15 января

18:10

Отключение света 15 января: в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях в четверг

17:50

США вводят новое неприятное ограничение для россиян - Fox News

17:45

Влетит в копеечку: водителям "светят" штрафы за неправильную тонировку автоВидео

17:44

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с животными за 31 секунду

17:29

Оптимальная температура: когда кошки начинают страдать от холода и что с этим делать

17:04

Переговоры с представителями США в Москве: Лавров неожиданно выдвинул условие

16:51

Почему трубы отопления лопаются в мороз даже без воды и как это предотвратить

16:44

Четыре знака зодиака ждет ожидает триумф во всех делах – кто они

16:29

В Украине готовят новые правила мобилизации - детали изменений и что будет с ТЦК

16:15

Впервые за все четыре года войны: Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве

16:07

Что такое EcoFlow и как он работает: можно ли от него запитать всю квартиру

15:52

Вышел трейлер нового сериала со звездой "Теории большого взрыва"Видео

Реклама
15:43

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

15:37

Призрак в подземельях Львова выдал предупреждение для украинцев: какой знак он оставилВидео

15:30

Морозы до -20 затягиваются: синоптик сказала, сколько еще продлится стужа

15:21

"Бедная ты с Марусей": жена нового министра Обороны Федорова высказалась о его назначении

14:49

Что запрещено разогревать в микроволновке: названы 7 продуктов

14:44

30 млн рублей налогов на армию агрессора: в Житомирской области бывший чиновник Андрей Задирака работает с российским бизнесом - СМИ

14:41

В Киеве улучшится ситуация со светом: Свириденко сказала, когда и назвала условие

14:29

"Есть свои испытания": Lida Lee рассказала о табу в отношениях с Салемом

14:26

Светлана Билоножка рассказала, как ей приходится выживать - детали

14:21

Шмыгаль стал новым главой Минэнерго и сделал важное заявление

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять