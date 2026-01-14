ЕС готовит спецпосланника для переговоров с РФ: появились первые имена претендентов

Европейские лидеры впервые обсудили идею специального посланника на саммите ЕС в марте прошлого года.

https://glavred.info/world/es-gotovit-specposlannika-dlya-peregovorov-s-rf-poyavilis-pervye-imena-pretendentov-10732103.html Ссылка скопирована

ЕС планирует создать должность переговорщика с Россией / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основные факты:

ЕС вновь обсуждает создание спецпредставителя для переговоров с Россией

В числе потенциальных кандидатов — Марио Драги и Александр Стубб

Должность пока не утверждена, дискуссии продолжаются

В Брюсселе вновь активизировались дискуссии о появлении новой высокой дипломатической должности — специального представителя Евросоюза, который мог бы вести переговоры с Россией о завершении войны против Украины. По данным Politico, идею активно продвигают Франция и Италия, а также ряд других государств, которые уже заручились поддержкой Еврокомиссии.

Сторонники инициативы убеждены: Европа должна быть полноценной стороной любых будущих переговоров, чтобы защитить собственные стратегические интересы — в частности, вопрос будущего членства Украины в НАТО. Один из европейских чиновников подчеркнул, что отдельные темы "не могут обсуждаться только между США и Россией, ведь они напрямую влияют на безопасность Европы". По его словам, сигналы Вашингтону и Москве должны звучать одинаково четко.

видео дня

Идея не нова, но до сих пор без решения

Концепция спецпосланника впервые была поднята на саммите ЕС еще в марте прошлого года. Несмотря на широкую поддержку, страны-члены так и не пришли к соглашению. Часть правительств, которые ранее выступали за создание посланника по украинскому направлению, сейчас не готовы поддержать аналогичную роль в переговорах с Россией.

Кто может возглавить миссию

Пока параметры будущей должности остаются неопределенными:

будет ли спецпредставитель представлять только ЕС или более широкую коалицию государств, включая Великобританию;

будет ли он иметь дипломатический статус;

будет ли это карьерный дипломат или действующий политический лидер.

Среди возможных кандидатов уже называют двух влиятельных европейских деятелей:

Марио Драги — бывший премьер Италии. Его кандидатуру публично поддержал итальянский министр Джованбаттиста Фаццолари.

— бывший премьер Италии. Его кандидатуру публично поддержал итальянский министр Джованбаттиста Фаццолари. Александр Стубб — действующий президент Финляндии. Дипломаты отмечают, что его часто рассматривали как потенциального европейского переговорщика с Вашингтоном и Москвой. Стубб имеет хорошие контакты с американской администрацией, а Финляндия непосредственно сталкивается с российскими гибридными атаками.

Впрочем, некоторые чиновники предостерегают: участие действующего лидера может предоставить ему больше свободы в высказываниях, но в то же время возникает вопрос — когда и стоит ли вообще вступать в прямой контакт с Путиным, чтобы не создать впечатление легитимизации его позиций.

В ЕС подчеркивают, что никакого решения о создании должности еще нет, а обсуждение возможных кандидатов является преждевременным. Дискуссии продолжаются, и пока неясно, смогут ли страны-члены найти общий подход к такой чувствительной инициативе.

Чего ожидать от переговоров в 2026 году - мнение эксперта

Как писал Главред, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур, оценивая перспективы переговоров в 2026 году, подчеркнул, что диалог возможен только при условии реального сдерживания и ослабления Путина, чего пока не наблюдается.

По его мнению, для этого необходимо обеспечить бесперебойную работу механизма закупки американского вооружения, продолжить регулярный обмен разведывательной информацией, а также жестко и последовательно выполнять санкции, введенные как Европой, так и США, в частности последние ограничения в отношении нефтяного сектора, инициированные Трампом.

"То есть нужно, чтобы все это реально работало. Кроме того, необходимы серьезные изменения внутри страны — в том, как осуществляется управление государством в условиях войны. Нужна также ремобилизация общества, ведь впереди могут быть сложные, болезненные решения, без которых мы не сможем выстоять и отстоять свою позицию", - резюмирует он.

Переговоры о прекращении войны в Украине — новости по теме

Недавно журналисты The Independent писали, что прогресс переговоров по Украине в Париже остается неопределенным из-за смены фокуса внимания США на Венесуэлу.

Как писал Главред, Зеленский признал большой риск провала переговоров и назвал два пути для Украины. По его словам, есть два варианта: либо прекращение войны, либо подготовка к возможным негативным действиям России.

Напомним, Зеленский заявил, что вопрос территорий является самым сложным в переговорах о прекращении войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся.

Также стоит ознакомиться:

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) — американская медиаорганизация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред