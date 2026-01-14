Украина не может на 100% противодействовать атакам РФ: Зеленский сделал заявление

Прекратить российский террор мирного населения Украина может, но для этого нужна помощь союзников.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-ne-mozhet-na-100-protivodeystvovat-atakam-rf-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-10732148.html Ссылка скопирована

Террор Путина можно остановить / Коллаж: Главред, фото: US Army, ГСЧС Донецкой области

Что сообщил Зеленский:

Россия снова атаковала энергетику Украины

Более 100 воздушных целей летели на Украину этой ночью

Украине нужно больше ракет для систем ПВО

Страна-агрессор Россия этой ночью продолжила наносить удары по общинам и энергетике Украины. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, под ударами оказались Днепровщина, Житомирщина, Запорожье, Харьковщина и Херсонщина. Основной мишенью стали объекты энергетики и важная инфраструктура, которая обеспечивает нормальную жизнь: тепло и свет.

видео дня

"Утром работали наши силы ПВО в Киеве, воздушная тревога была в столице и в регионе, в Черниговской области. Сто тринадцать ударных дронов выпустили. Около 70 из них – это "шахеды", также были ракеты – три баллистические", – добавил глава государства.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Украине необходимо усилить противовоздушную оборону

Зеленский подчеркнул, что усиление ПВО является первым приоритетом для Украины. Прежде всего нужны ракеты к соответствующим системам.

"Взносы партнеров в программу PURL нужны, и нужна поддержка и со складов в Европе, более быстрое выполнение договоренностей с Америкой. Очень важно сейчас усилить наших воинов. Если мы сможем на сто процентов противодействовать этим атакам России, для террора Путина уже не будет смысла. Сейчас это их преимущество, и именно на это делает ставку РФ. Мы должны лишить ее этого. Это может сработать и заставит Россию прекратить убийства и двигаться к миру", - отметил президент.

Чем Европа может усилить Украину – мнение эксперта

Главред писал, что Украине могут помогать защищать небо союзники. Об этом сказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Европейские политики и бывшие военные уже выступили с предложением развернуть над западной частью Украины 120 истребителей, которые защищали бы эти территории от обстрелов России, но только после возможного установления перемирия.

Предполагается, что над Украиной будет 200-километровая зона, к которой иностранные самолеты приближаться не будут. Однако даже несмотря на это, такая инициатива может значительно усилить Украину.

Усиление ПВО Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце 2025 года Великобритания объявила о масштабном пакете военной помощи Украине в сфере противовоздушной обороны на сумму почти 685 млн евро.

Ранее стало известно, что Силы обороны Украины начали использовать новый американский зенитный ракетный комплекс Tempest, помогающий противодействовать российским дронам.

Уже в начале 2026 года Великобритания подтвердила поставку Украины 13 дополнительных систем противовоздушной обороны Raven и двух прототипов систем Gravehawk.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред