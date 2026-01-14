В Киеве слили воду из систем отопления: будут ли проблемы с восстановлением тепла

Эксперт считает, что ситуация может нормализоваться, и назвал сроки заполнения системы теплоснабжения.

Заполнить систему теплоснабжения в столице не будет проблемой / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Что сказал Сергиенко:

Сливать воду для предотвращения аварий нужно не во всех домах

Коммунальщики Киева ранее не имели подобного опыта, поэтому слили воду везде

Вскоре ситуация с теплоснабжением в столице может стабилизироваться

Из-за критической ситуации после обстрелов страны-агрессора России в Киеве официально сообщили о сливе воды в домах для того, чтобы минимизировать аварии. Насколько это оправданный шаг в интервью Главреду рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По его словам, дома разного типа охлаждаются по-разному. Если в доме есть технический этаж, куда заходит система отопления, то есть трубы проходят через технический этаж — это зона риска. То же самое касается и подвалов. Чтобы минимизировать угрозы, технические этажи, чердаки и подвалы должны быть утеплены.

"Если же таких технических этажей или подвалов нет, то вся система теплоснабжения фактически спрятана внутри дома — в квартирах. А такие помещения охлаждаются значительно медленнее, чем технические этажи или подвалы. Поэтому в каждом конкретном случае нужно понимать: какой тип дома, какая ситуация и какая угроза, нужно ли сливать воду или в этом нет необходимости", — пояснил эксперт.

То, что сейчас возникает определенное недопонимание, Сергиенко объясняет тем, что коммунальные службы никогда раньше не сталкивались с подобными ситуациями и, соответственно, достаточного опыта реагирования не имеют.

Из-за этого они, действуя с осторожностью, начинают сливать воду даже там, где, возможно, это делать рано или вообще не нужно. Я надеюсь, что со временем эта ситуация нормализуется. Но здесь опять же ключевым является вопрос коммуникации. Люди должны понимать, что в их доме, например, высока вероятность замерзания системы отопления на техническом этаже или в подвале", - добавил он.

Однако есть еще одна сложность - это нехватка специалистов, которые точно знают, где и как нужно перекрывать или сливать воду. Но Сергиенко отметил, что даже если есть необходимость сливать воду, волноваться из-за этого не стоит, потому что после восстановления теплоснабжения систему можно снова заполнить за 15-30 минут.

Как согреться без отопления / Инфографика: Главред

Каких последствий ожидать от новых обстрелов - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, российские оккупанты пытаются разрушить всю энергетическую инфраструктуру в Украине. Полный блэкаут они хотят устроить и в Киеве. Однако РФ вряд ли сможет полностью "погасить" столицу.

Он утверждает, что сделать это будет очень трудно. Действительно, могут быть блэкауты в отдельных районах Киева, но для этого нужны целенаправленные удары по конкретным объектам - подстанциям или узлам распределения.

Теплоснабжение в Киеве - последние новости

Ранее сообщалось, что в столице продолжаются непрерывные работы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате российских атак в ночь на 9 января. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и стабильные услуги жителям города.

Напомним, Главред писал, что 9 января атака россиян на столицу нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры. Поэтому тем, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, советуют сделать это.

Кроме того, накануне стало известно, что еще не удалось починить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Ситуация там после атаки России сложнейшая. Но есть надежда, что постепенно удастся восстановить теплоснабжение всем жителям Киева.

