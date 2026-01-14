В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

Что сказал Закревский:
- В феврале ситуация в энергосистеме Украины улучшится
- Украинцам скоро будут включать свет чаще
- Теплоснабжение могут восстановить через несколько недель
Ситуация в энергосистеме Украины может значительно улучшиться в конце января. Об этом в эфире Эспрессо рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.
По его словам, в последние дни текущего месяца ожидается увеличение солнечной энергии, поэтому максимум, к чему могут готовиться люди, это то, что 27-28 января в домах слеют теплоносители.
"Если все будет сделано правильно и будет холодно, то вам слеют теплоносители, а затем наполнят их где-то через неделю. То есть, температура в домах может колебаться от 5 до 10 градусов тепла. Это максимум, что может произойти. Как предотвратить критическую ситуацию? Нужно поговорить с управляющими компаниями или ЖЭКом и иметь два термометра - один на чердаке, а другой в подвале. Если температура менее 5 градусов, то нужно сливать теплоносители. И все. Ничего страшного не будет, потом теплоносители зальют заново", - пояснил Закревский.
Отключения света могут стать более кратковременными
Через две недели, по словам Закревского, Украина войдет в "эпоху большого солнца", а солнечных электростанций в стране очень много.
"Сейчас у нас 7 ГВт таких подключенных электростанций. Путин будет точно нервничать, когда эти электростанции заработают. Сейчас действительно есть проблемы с тем, что не можем поставить импортную электроэнергию. Даже если февраль будет очень холодным, в день у нас будут большие объемы электроэнергии. То есть, речь идет об отмене очередей и графиков отключений. Просто дождитесь начала февраля и увидите, как мои прогнозы сбываются", - добавил он.
Насколько реальна угроза замерзания столицы - мнение эксперта
Главред писал , что по словам директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, масштабное замерзание Киева по сценарию Алчевска-2006 абсолютно невозможно.
Столица имеет значительный запас прочности благодаря децентрализованной системе отопления. По словам эксперта, катастрофа в Алчевске произошла из-за несвоевременной реакции служб, которые не слили воду из труб. В то же время Киев не зависит от одного источника.
Проблемы с электро- и теплоснабжением в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по состоянию на 13 января в Украине без отопления остаются около 1,5% жилых домов, в Киеве без тепла остаются 472 дома, больше всего - в Печерском районе.
Ранее сообщалось, что возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям - хотя и жестким графикам - состоится в Киеве сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ, которые не прекращаются ни на минуту.
Накануне стало известно, что Житомир демонстрирует один из самых низких уровней отключений электроэнергии в Украине, что связывают с системной работой города над созданием собственных источников генерации и повышением энергоэффективности.
О персоне: Андрей Закревский
Андрей Закревский - эксперт по вопросам энергетики.
Инженер по добыче нефти и газа, аспирант МНТУ им. Бугая. Директор и консультант по развитию украинских добывающих и нефтесервисных компаний ("КУБ-ГАЗ", "Регион", "НТП Буровая Техника"). Руководитель проекта "Первый Буровой Портал".
Сфера научных исследований: геофизические исследования при бурении и эксплуатации горизонтальных скважин, экологические и экономические аспекты внедрения технологии ГРП на истощенных месторождениях Украины. Изучение влияния нефтегазовой отрасли на биоразнообразие Украины. Промышленная экология. Последовательный сторонник внедрения методов ГРП и колтюбинговых технологий в украинской нефтегазовой отрасли.
Руководитель консалтингового агентства "ЭнергоДжерела" и председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины".
