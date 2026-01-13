Укр
Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

Руслана Заклинская
13 января 2026, 16:24
Директор "Института города" раскрыл план выживания столицы в условиях энергетического террора.
Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы
Возможен ли алчевский сценарий в Киеве / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Ключевые тезисы эксперта:

  • Замерзание Киева по сценарию Алчевска-2006 невозможно
  • Локальные проблемы в отдельных домах или районах возможны
  • Власть может быстро восстанавливать тепло и подключать альтернативные источники

Несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, масштабное замерзание Киева по сценарию Алчевска-2006 абсолютно невозможно. Столица имеет значительный запас прочности благодаря децентрализованной системе отопления. Об этом в интервью Главреду рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По словам эксперта, катастрофа в Алчевске произошла из-за несвоевременной реакции служб, которые не слили воду из труб. В то же время Киев не зависит от одного источника.

"Система теплоснабжения Киева не привязана только к ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они обеспечивают примерно половину тепла, необходимого городу. Остальное тепло дают и Дарницкая ТЭЦ, и ТЭЦ-1, а также около 150 небольших котельных, которые еще с советских времен работают при больницах и предприятиях. То есть существует много альтернативных источников теплоснабжения, не привязанных к ключевым ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Поэтому так или иначе, примерно половина города все же будет оставаться с теплом", - пояснил Сергиенко.

Эксперт подчеркнул, что локальные проблемы в отдельных домах или районах возможны из-за технических или организационных накладок. Они должны решаться районными администрациями и путем подключения альтернативных источников, например мобильных котельных в школах.

"В отдельных домах, районах или микрорайонах проблемы действительно могут возникать. И здесь власти должны сделать все возможное, чтобы, во-первых, оперативно восстановить теплоснабжение, а во-вторых, обеспечить альтернативные решения. "Пунктами несокрушимости" это трудно назвать, но, например, если школу подключить к мобильной котельной (а в Киеве, кажется, около 80 таких школ), то в этой школе вполне можно временно разместить людей", - отметил Сергиенко.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Ситуация с электроэнергией в Киеве - последние новости

Утром 13 января российские войска нанесли ракетный и дроновый удар по Украине, в частности по Киевской, Черниговской, Полтавской и другим областям. Работала ПВО, однако Киев и область временно оставались без света.

Из-за повреждения энергообъектов, сильных морозов и непогоды в городе и области ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики пока не действуют, энергетики работают круглосуточно.

Руководитель департамента по эксплуатации высоковольтных сетей ДТЭК Киевские электросети Александр Кожухар сообщил, что восстановление электроснабжения продолжается, однако точного времени полного восстановления пока нет.

Как сообщал Главред, после ночного обстрела 13 января в Киеве критический дефицит электроэнергии, даже критическая инфраструктура работает ограниченно. Из-за недостатка напряжения "Киевпастранс" временно остановил движение троллейбусов и трамваев на правом берегу.

О личности: Александр Сергиенко

Сергиенко Александр Иванович - (род. 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) — украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия.

Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966—1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права.

Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

новости Киева свет новости Украины Александр Сергиенко отключения света электроэнергия
