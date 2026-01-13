Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление

Россияне своими ударами ухудшили ситуацию в энергосистеме Киева.

https://glavred.info/energy/situaciya-so-svetom-na-pravom-beregu-kieva-uhudshilas-v-dtek-sdelali-zayavlenie-10731842.html Ссылка скопирована

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Киеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что сказал Кожухар:

Атака РФ 13 января ухудшила ситуацию в энергосистеме Киева

Ситуация со светом на Правом берегу столицы осложнилась

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения

В течение последних нескольких дней страна-агрессор Россия атакует энергообъекты столицы и Киевской области. Из-за этого ситуация со светом ухудшается, сообщил руководитель департамента по эксплуатации высоковольтных сетей ДТЭК Киевские электросети Александр Кожухар.

По его словам в эфире Киев24, до этой ночи ситуация на Левом берегу Киева была хуже, чем на Правом. Но после очередной атаки РФ 13 января экстренные отключения электроэнергии начали действовать по всему Киеву.

видео дня

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео об ухудшении ситуации в энергосистеме Киева:

Работа над восстановлением электроснабжения продолжается

Кожухар подчеркнул, что на сегодняшний день неизвестно, когда энергетикам удастся восстановить систему, но работа над этим продолжается круглосуточно.

"Мы готовились к подобным ситуациям. Поэтому у нас есть запас оборудования (для ремонта - Главред), у нас есть запас материалов. Мы работаем над тем, чтобы восстановить электроснабжение. И на данный момент ситуация с резервом нормальная. Также помогают европейские партнеры", - добавил он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Киеву грозят "жесткие" отключения - предупреждение эксперта

Главред писал, что по словам эксперта по вопросам энергетики Станислава Игнатьева, на этой неделе киевлянам грозят серьезные отключения электроэнергии. Особенно сложно придется жителям верхних этажей многоэтажек, начиная с пятого-девятого.

Причиной этого является то, что низкие температуры усиливают нагрузку на сеть, а после российских обстрелов электроснабжение в столице работает только через аварийные схемы. Передача атомной энергии в город пока невозможна, а поврежденные генераторы обеспечивают лишь около 20% потребностей.

Ситуация с электроснабжением в Киеве - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 13 января из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии.

Ранее стало известно, что ремонтным бригадам все еще не удалось починить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают Киев электроэнергией. Ситуация там после атаки России сверхсложная.

Накануне киевлянам сообщали, что из-за российских атак, низких температур и перегрузки электросетей в столице возникает значительное количество локальных аварий.

Другие новости:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред