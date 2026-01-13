Кадыров на смертном одре: в The Times спрогнозировали, что будет дальше

Вопрос преемственности власти имеет жизненно важное значение для Кадырова.

Кадыров, похоже, готовит своего сына в качестве преемника / Коллаж: Главред, фото: t.me/RKadyrov_95, скриншот

Что написано в материале The Times:

Кадыров страдает от острого панкреатического некроза

Кадыров, похоже, готовит своего сына, 18-летнего Адама, в качестве преемника

Прокремлевский глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии, что заставляет Кремль прилагать все усилия для обеспечения беспрепятственного захвата власти в нестабильной российской республике. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что Кадыров, называющий себя "рядовым солдатом" президента Путина, предположительно страдает от острого панкреатического некроза и проблем с почками, и его появления на публике становятся все реже. В последний раз его видели более недели назад, когда он выглядел истощенным и ходил с тростью.

На прошлой неделе сообщалось, что 49-летний чеченский лидер, находящийся у власти с 2007 года, был госпитализирован во время пребывания в Москве для участия в заседании Государственного совета под председательством Путина 25 декабря.

Кадыров не присутствовал на заседании и не появился ни на одной из официальных фотографий с мероприятия, опубликованных Кремлем. Чеченские чиновники, а позже и сам Кадыров, опровергли эти сообщения. Однако лидер, один из самых ярых сторонников войны Путина в Украине, в прошлом месяце, похоже, намекнул, что ему осталось недолго жить.

"Если верить слухам, я не доживу до старости. Ну, я не хочу дожить до старости. Я хочу умереть, пока меня все любят и уважают", - говорится в сообщени.

Важно, что Кадырова обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека, включая внесудебные казни и пытки. Его состояние резко ухудшилось, и сейчас он проходит диализ в частной клинике в Чечне. Сообщается, что в больнице собрались члены его клана, в том числе родственники из-за рубежа.

Отмечается, что вопрос преемственности имеет жизненно важное значение для Кадырова, чьи интересы заключаются в обеспечении долгосрочной безопасности его семьи, и для Кремля, который захочет сохранить максимальный контроль над преимущественно мусульманской республикой.

"Считается, что около 100 членов семьи Кадыровых занимают те или иные должности в чеченской администрации, что является самым высоким показателем среди всех чиновников в России. На втором месте находится Путин, который, по данным российских журналистов, назначил 26 своих родственников на руководящие должности", - сказано в статье.

По мнению журналистов, Кадыров, похоже, готовит своего третьего сына, 18-летнего Адама, в качестве преемника. Он очень похож на своего отца как внешностью, так и грубым поведением, и за последние месяцы ему было присвоено множество титулов, включая пост секретаря Совета безопасности.

Другой сын, Ахмат Кадыров, входит в число самых титулованных членов чеченской администрации. Уже возглавляя министерство спорта и министерство по делам региональной молодежи, в этом месяце он был назначен заместителем премьер-министра Чечни.

Гарольд Чемберс, эксперт по Кавказу, заявил, что назначение членов семьи стало ответом на растущие угрозы власти Кадырова со стороны чиновников российских спецслужб, стремящихся заменить его режим более покладистым правителем.

"Именно этот факт, а также плохое здоровье, заставляют Кадырова ускорить продвижение своих сыновей на более высокие политические должности", - сказал он.

Как полагают, в Москве в качестве преемника Кадырова предпочитают Апти Алаудинова, чеченского военного командира, или Адама Делимханова, депутата парламента от Чечни, придерживающегося жесткой линии.

Кто может заменить Кадырова – мнение эксперта

Военный аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что в случае реализации сценария замены Кремль сделает ставку на абсолютно управляемую фигуру — например, на кого-то из ближайшего окружения Кадырова, в частности Адама Делимханова или другого представителя, тесно связанного с российскими спецслужбами.

"Такой человек был бы политически несамостоятельным и лишенным собственных амбиций, в отличие от самого Кадырова. Именно поэтому исключать подобное развитие событий пока не стоит", - сказал Снегирев.

Кадыров -последние новости по теме

Как ранее писал Главред, глава Чечни Рамзан Кадыров едва не утонул во время отдыха на турецком курорте Бодрум. По данным турецких СМИ, его вытащили из воды сотрудники береговой охраны и доставили в больницу скорой помощью.

Напомним, в ночь с 24 на 25 декабря Кадырова срочно доставили в больницу в Москве. Известно, что после прибытия в столицу страны-агрессора России его самочувствие резко ухудшилось и его доставили в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ.

Кроме этого, сын главы Чечни 18-летний Адам Кадыров пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому похищением и принудительной доставкой в Грозный.

О персоне: Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральных властей и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позднее участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

