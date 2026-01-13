Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Кадыров на смертном одре: в The Times спрогнозировали, что будет дальше

Виталий Кирсанов
13 января 2026, 10:35
186
Вопрос преемственности власти имеет жизненно важное значение для Кадырова.
Кадыров, похоже, готовит своего сына в качестве преемника
Кадыров, похоже, готовит своего сына в качестве преемника / Коллаж: Главред, фото: t.me/RKadyrov_95, скриншот

Что написано в материале The Times:

  • Кадыров страдает от острого панкреатического некроза
  • Кадыров, похоже, готовит своего сына, 18-летнего Адама, в качестве преемника

Прокремлевский глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии, что заставляет Кремль прилагать все усилия для обеспечения беспрепятственного захвата власти в нестабильной российской республике. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что Кадыров, называющий себя "рядовым солдатом" президента Путина, предположительно страдает от острого панкреатического некроза и проблем с почками, и его появления на публике становятся все реже. В последний раз его видели более недели назад, когда он выглядел истощенным и ходил с тростью.

видео дня

На прошлой неделе сообщалось, что 49-летний чеченский лидер, находящийся у власти с 2007 года, был госпитализирован во время пребывания в Москве для участия в заседании Государственного совета под председательством Путина 25 декабря.

Кадыров не присутствовал на заседании и не появился ни на одной из официальных фотографий с мероприятия, опубликованных Кремлем. Чеченские чиновники, а позже и сам Кадыров, опровергли эти сообщения. Однако лидер, один из самых ярых сторонников войны Путина в Украине, в прошлом месяце, похоже, намекнул, что ему осталось недолго жить.

"Если верить слухам, я не доживу до старости. Ну, я не хочу дожить до старости. Я хочу умереть, пока меня все любят и уважают", - говорится в сообщени.

Важно, что Кадырова обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека, включая внесудебные казни и пытки. Его состояние резко ухудшилось, и сейчас он проходит диализ в частной клинике в Чечне. Сообщается, что в больнице собрались члены его клана, в том числе родственники из-за рубежа.

Отмечается, что вопрос преемственности имеет жизненно важное значение для Кадырова, чьи интересы заключаются в обеспечении долгосрочной безопасности его семьи, и для Кремля, который захочет сохранить максимальный контроль над преимущественно мусульманской республикой.

"Считается, что около 100 членов семьи Кадыровых занимают те или иные должности в чеченской администрации, что является самым высоким показателем среди всех чиновников в России. На втором месте находится Путин, который, по данным российских журналистов, назначил 26 своих родственников на руководящие должности", - сказано в статье.

По мнению журналистов, Кадыров, похоже, готовит своего третьего сына, 18-летнего Адама, в качестве преемника. Он очень похож на своего отца как внешностью, так и грубым поведением, и за последние месяцы ему было присвоено множество титулов, включая пост секретаря Совета безопасности.

Другой сын, Ахмат Кадыров, входит в число самых титулованных членов чеченской администрации. Уже возглавляя министерство спорта и министерство по делам региональной молодежи, в этом месяце он был назначен заместителем премьер-министра Чечни.

Гарольд Чемберс, эксперт по Кавказу, заявил, что назначение членов семьи стало ответом на растущие угрозы власти Кадырова со стороны чиновников российских спецслужб, стремящихся заменить его режим более покладистым правителем.

"Именно этот факт, а также плохое здоровье, заставляют Кадырова ускорить продвижение своих сыновей на более высокие политические должности", - сказал он.

Как полагают, в Москве в качестве преемника Кадырова предпочитают Апти Алаудинова, чеченского военного командира, или Адама Делимханова, депутата парламента от Чечни, придерживающегося жесткой линии.

Кто может заменить Кадырова – мнение эксперта

Военный аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что в случае реализации сценария замены Кремль сделает ставку на абсолютно управляемую фигуру — например, на кого-то из ближайшего окружения Кадырова, в частности Адама Делимханова или другого представителя, тесно связанного с российскими спецслужбами.

"Такой человек был бы политически несамостоятельным и лишенным собственных амбиций, в отличие от самого Кадырова. Именно поэтому исключать подобное развитие событий пока не стоит", - сказал Снегирев.

Кадыров -последние новости по теме

Как ранее писал Главред, глава Чечни Рамзан Кадыров едва не утонул во время отдыха на турецком курорте Бодрум. По данным турецких СМИ, его вытащили из воды сотрудники береговой охраны и доставили в больницу скорой помощью.

Напомним, в ночь с 24 на 25 декабря Кадырова срочно доставили в больницу в Москве. Известно, что после прибытия в столицу страны-агрессора России его самочувствие резко ухудшилось и его доставили в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ.

Кроме этого, сын главы Чечни 18-летний Адам Кадыров пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому похищением и принудительной доставкой в Грозный.

Другие новости:

О персоне: Рамзан Кадыров

Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральных властей и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позднее участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Чечни Рамзан Кадыров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление

Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление

11:46Энергетика
"Целая эпоха подходит к концу": у слабеющего Путина все больше проблем – Politico

"Целая эпоха подходит к концу": у слабеющего Путина все больше проблем – Politico

11:36Мир
РФ повредила два энергообъекта, без света 47 тыс. семей: когда вернут свет в Одессе

РФ повредила два энергообъекта, без света 47 тыс. семей: когда вернут свет в Одессе

11:25Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

Гороскоп на сегодня 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Гороскоп на сегодня 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах

Последние новости

12:19

Загремевшая в больницу Каменских дала знать, что с ней происходит

12:17

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

12:13

Кто познакомил диктатора Путина с Кабаевой: Дерюгина раскрыла главный секрет

11:46

Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление

11:36

"Попробуй заставить": Лилия Ребрик показала, как греет детей

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делахГороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах
11:36

"Целая эпоха подходит к концу": у слабеющего Путина все больше проблем – Politico

11:25

РФ повредила два энергообъекта, без света 47 тыс. семей: когда вернут свет в ОдессеФото

11:12

Кто стал последним финалистом Нацотбора: результаты голосования в ДиеВидео

10:43

РФ обрушила на Украину сотни дронов и ракеты: под ударом энергетика, сотни тысяч семей без светаФото

Реклама
10:35

Жена Николаева расплылась за праздники: как она выглядит

10:35

Кадыров на смертном одре: в The Times спрогнозировали, что будет дальше

10:35

Как понять, что батареи замерзают: эксперты назвали четыре признака

10:27

"Понимаю, что он военный": известная актриса поразила встречей с российским оккупантом

10:22

Сотни дронов РФ уже не полетят на Украину: СБУ сообщила о блестящей операции

09:56

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 января (обновляется)

09:44

Почему 14 января нельзя стричься: какой церковный праздник

09:28

Много пострадавших и разрушений: Одесса и Днепропетровщина стали целями ударов РФФото

09:17

Почему очень скоро Кавказ может полыхнутьмнение

09:09

Украинская ведущая похвасталась покупкой от мужа за 2,6 млн

Реклама
09:00

Пять знаков зодиака, созданных для Овна: с кем у него идеальная совместимость

08:49

Киев и область без света: что происходит и когда вернут электричество

08:40

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

08:37

Путинистка Долина может лишиться другой недвижимости

08:35

Условия мира для Украины будут все хуже: Небензя в ООН пригрозил Зеленскому

08:27

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

Обеспечивает оккупантов дронами: в Таганроге горит важный для армии РФ завод

08:18

Гороскоп Таро на завтра 14 января: Весам - сила, Стрельцам - остерегаться

07:48

РФ атакует Украину, ракеты движутся на Киев, работает ПВО: что известно

06:52

Взрывы в Харькове: "Шахед" попал в детский санаторий и Новую почту, есть жертвыФотоВидео

06:23

Кого ждет финансовый поворот и судьбоносные встречи: гороскоп до конца зимы 2026Видео

06:10

Смерть Кадырова приведет к открытию окна возможностей для создания беспорядков в Чечне?мнение

05:55

Сбежавшую из РФ Долину силой лишат квартиры в Москве — детали

05:23

Гороскоп на завтра 14 января: Львам - волнение, Скорпионам - признание

04:41

Откуда произошло слово "Москва": историк дал неожиданный ответ

04:05

Десять секунд из глубин Вселенной: загадочный сигнал ошеломил учёных

03:30

Время для финансов и смелых решений: астролог раскрыл главные сюрпризы 2026 годаВидео

03:03

В Украине нашли гигантского человека-великана: его пещера имела скрытый секретВидео

01:48

Перебои со светом и громкие взрывы: Украина под массовой атакой баллистики и дронов

01:30

Мерил Стрип и Мартин Шорт готовятся к свадьбе - СМИ

Реклама
01:29

Рекорд больше не принадлежит Шевченко — кто обошел легенду украинского футбола

00:59

Беременная Бех-Романчук пожаловалась на свои "габариты": "Выглядит именно так"

00:42

Скопление БПЛА и "скоростные цели": в Харькове была слышна серия взрывов, что известно

12 января, понедельник
23:58

Евровидение-2026: стала известна дата выступления Украины

23:46

Распространенная ошибка садоводов: какое укрытие может уничтожить розы к веснеВидео

23:16

Елена Мозговая поделилась редким фото отца ее старшей дочери

23:13

Лишь единицы могут решить задачу: всего одна спичка делает уравнение правильным

22:55

Зеленский назначил новых руководителей для двух областей - что о них известно

22:27

В каких домах Киева отопления не будет до конца зимы: тревожный прогноз

22:06

Мурат Налчаджиоглу принял решение насчет дочери от Ани Лорак

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять