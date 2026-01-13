Сотни дронов РФ уже не полетят на Украину: СБУ сообщила о блестящей операции

В городе Таганрог Ростовской области страны-агрессорки России поражен завод по производству дронов. О деталях успешной операции рассказали в Службе безопасности Украины.
Центр спецопераций "Альфа" СБУ вместе с подразделениями группировки сил и средств ВМС ВС Украины нанесли удар по производственным корпусам завода "Атлант Аэро". В результате попаданий на объекте наблюдались серия громких взрывов и пожар.
Чем занимается пораженный российский завод
В СБУ отметили, что на "Атлант Аэро" проходит полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведочных БПЛА типа "Молния", а также составных частей для БПЛА "Орион".
В результате поражения завода объемы производства дронов снизятся, а технические способности окупантов по проведению разведывательно-ударных операций с применением беспилотников ослабятся.
"Каждая остановленная линия производства - это сотни дронов, которые не полетят по украинским городам, не убьют мирных людей, не разрушат дома", - подчеркнули в СБУ.
