Обеспечивает оккупантов дронами: в Таганроге горит важный для армии РФ завод

Дроны атаковали Таганрог. В городе прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

https://glavred.info/war/obespechivaet-okkupantov-dronami-v-taganroge-gorit-vazhnyy-dlya-armii-rf-zavod-10731782.html Ссылка скопирована

В Таганроге прогремели взрывы и начались пожары / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В Таганроге прогремела серия взрывов

В городе вспыхнули сильные пожары

Дроны поразили завод "Атлант Аэро" и авиаремонтный завод

В ночь на 13 января в российском Таганроге прогремела серия взрывов. После атаки дронов вспыхнул сильный пожар. По предварительной информации беспилотники поразили российский завод "Атлант-Аэро", который обеспечивает армию РФ FPV-дронами и системами РЭБ в войне с Украиной. Под удар также, вероятно, попал авиаремонтный завод ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Воздушную тревогу в Ростовской области начали объявлять около 05:40 часов утра. Российские паблики предупреждали, что в регионе зафиксированы неизвестные беспилотники, которые двигались в направлении Таганрога. Через несколько минут раздались взрывы.

видео дня

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар подтвердил атаку БпЛА на регион. Он сообщил, что атака осуществляется на Таганрог.

"Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку на Таганрог. Информация о пострадавших среди людей не поступала. Данные о последствиях земли уточняются", — сообщил губернатор.

Смотрите видео - Атака дронов на Таганрог:

Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей, удар дронов пришелся по заводу "Атлант Аэро" и по авиаремонтному заводу ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Предприятие "Атлант Аэро" производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ. Производство в частности сосредоточено на разработке дронов "Орион" и FPV-беспилотников.

В Таганроге прогремели взрывы / Фото: t.me/exilenova_plus

ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" - авиастроительное предприятие, расположенное в Таганроге. Одно из ключевых авиастроительных предприятий страны-агрессора России, специализирующееся прежде всего на гидроавиации и специальной авиационной технике, пишет Википедия.

Основан в 1934 году в Таганроге. Назван в честь авиаконструктора Георгия Бериева. Профиль — разработка, испытания, модернизация и ремонт авиационной техники, в том числе для военных нужд.

Специализируется на гидросамолётах и самолётах-амфибиях. Предприятие считается ведущим в этой нише.

Ключевые разработки:

Бе-200 — многоцелевой самолёт-амфибия (пожаротушение, МЧС, транспорт);

А-50 / А-50У — самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), используемые ВКС РФ;

Бе-12, Бе-6 — противолодочные и морские самолёты (советское и постсоветское наследие).

Предприятие входит в структуру госкорпорации Ростех. Из-за военного профиля находится под международными санкциями.

Атаки по территории РФ

Как писал Главред, в ночь на 6 января в ряде городов России прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке дронов. Громко было в Липецкой области и Башкортостане. На взрывы также пожаловались жители Твери и Пензы.

В ночь на 31 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Местные жители слышали несколько мощных взрывов. В результате атаки на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 25 декабря дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России. В результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составила около 2 тыс. кв. метров.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред