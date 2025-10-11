РФ выбрала новую тактику ударов по энергообъектам Украины: в чем опасность

Россия вместо одновременных обстрелов крупных объектов энергетики наносит целенаправленные удары.

РФ массированно бьет по объектам энергетики / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, defence-ua.com

Главное:

РФ использует новую тактику ударов по энергетическим объектам Украины

Оккупанты наносят удары от региона к региону

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил о новой тактике массированных ударов страны-агрессора РФ по энергетическим объектам Украины.

Россия вместо одновременных обстрелов крупных объектов энергетики наносит целенаправленные удары по регионам, подчеркнул он в эфире телемарафона.

Украинский чиновник обратил внимание на то, что российская армия изменила тактику атак на энергообъекты.

"Если 2-3 года назад они выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас работают от региона к региону", - рассказал Некрасов.

Новые удары РФ: в МВД предупредили украинцев

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что российские войска, вероятно, готовят очередные масштабные атаки на территорию Украины. По его словам, враг продолжит целенаправленно бить по ключевой инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность мирного населения. Клименко подчеркнул, что такая стратегия является элементом запугивания граждан и одним из инструментов давления, применяемых Россией. Он также добавил, что украинцы должны быть готовы к любому развитию событий.

/ Инфографика Главреда

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в результате массированной атаки РФ по Украине города трясло от взрывов. Известно о повреждении жилых домов и предприятий.

Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

О персоне: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

