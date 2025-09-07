Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Массированная атака РФ по Украине: города трясло от взрывов, есть пострадавшие

Мария Николишин
7 сентября 2025, 07:08
129
Известно о повреждении жилых домов и предприятий.
Массированная атака РФ по Украине: города трясло от взрывов, есть пострадавшие
Удар РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA, ГСЧС

В ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Мониторы сообщают, что атака, которая длилась 11 часов 5 минут, вероятно, была рекордной по количеству ударных БпЛА и БпЛА-имитаций.

Известно, что под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Для удара россияне, вероятно, использовали крылатые ракеты "Искандер-К", баллистические ракеты "Искандер-М", ударные БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера".

видео дня

Запорожская область

В Запорожской области и Запорожье были слышны взрывы. Регион массированно атаковали российские дроны "Шахед". Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Россияне нанесли еще один удар по Запорожью. На этот раз по одному из предприятий города. В результате атаки повреждено помещение цеха", - написал он.

Известно, что предварительно, обошлось без пострадавших.

Одесская область

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что российские захватчики ударили ударными беспилотниками по Одессе и Одесскому району. Зафиксированы повреждения многоэтажных домов.

По его словам, несмотря на активную работу ПВО, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка.

"В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях. Информация о пострадавших уточняется", - подчеркнул он.

Все службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.

Массированная атака РФ по Украине: города трясло от взрывов, есть пострадавшие
Удар РФ по Одессе / фото: t.me/odeskaODA

Кривой Рог

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал, что россияне совершили комбинированную атаку по городу. Враг ударил по домам и объектам транспортной и городской инфраструктуры.

"Попадание в трех локациях. Объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор", - говорится в сообщении.

По его словам, на всех объектах уже начата аварийно-спасательная операция.

Позже он заявил о еще одном попадании в объект гражданской инфраструктуры.

"Продолжается аварийно-спасательная операция. Большой пожар. Трое пострадавших. Предварительно средние", - подытожил он.

Кременчуг

В городе Кременчуг (Полтавская область) в результате ударов российских дронов частично исчезла электроэнергия. Об этом сообщил городской голова города Виталий Малецкий.

По его словам, в городе прогремели десятки взрывов.

"В части города отсутствует электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением", - написал мэр.

Киевская область

Глава ОГА Николай Калашник рассказал, что российская армия нанесла массированный удар по населенным пунктам Киевской области.

"К сожалению, в результате вражеских действий есть информация о пострадавшей. Так, в результате атаки в Броварах 18-летняя девушка получила ранение ноги. Сейчас ее госпитализировали в местную больницу и оказывают всю необходимую помощь", - отметил он.

По его словам: уже фиксируются последствия вражеской атаки:

  • в Броварском районе поврежден частный дом и складские помещения.
  • в Бучанском районе повреждены два частных дома.
  • в Фастовском районе поврежден частный дом и конюшня. Погибло 7 лошадей.

Калашник добавил, что более подробную информацию предоставят позже.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева новости Кривого Рога Запорожская область Одесская область Киевская область новости Украины новости Кременчуга атака дронов Ракетная атака на Украину Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Массированная атака РФ по Украине: города трясло от взрывов, есть пострадавшие

Массированная атака РФ по Украине: города трясло от взрывов, есть пострадавшие

07:08Украина
В Киеве ад после атаки РФ: погибли дети, горит Кабмин дома и все в дыму - подробности

В Киеве ад после атаки РФ: погибли дети, горит Кабмин дома и все в дыму - подробности

06:31Украина
Украина производит 60% оружия для ВСУ - Зеленский назвал новую амбициозную цель

Украина производит 60% оружия для ВСУ - Зеленский назвал новую амбициозную цель

23:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

Гороскоп на завтра 7 сентября: Овнам - серьезная ссора, Девам - приятный подарок

Гороскоп на завтра 7 сентября: Овнам - серьезная ссора, Девам - приятный подарок

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

Путин выдвинул ультиматум: либо согласие на его условия, либо война до конца – BBC

Путин выдвинул ультиматум: либо согласие на его условия, либо война до конца – BBC

Короткое каре: Анджелину Джоли засняли в новом образе

Короткое каре: Анджелину Джоли засняли в новом образе

Последние новости

07:08

Массированная атака РФ по Украине: города трясло от взрывов, есть пострадавшие

06:31

В Киеве ад после атаки РФ: погибли дети, горит Кабмин дома и все в дыму - подробностиФото

06:09

Ты никому не интересен, пока не снимешь видео, как кого-то "двухсотишь"мнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 33

04:31

Собаки с "кошачьим" характером: список пород для любителей мурлык

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
03:00

Тест на IQ: найдите 4 отличия на картинке с уютной гостиной за 10 секунд

02:35

Настоящий гигант: учёные показали облик крупнейшего млекопитающего на планете

01:34

Маленькая Украина на другом конце планеты: где украинский язык стал официальнымВидео

06 сентября, суббота
23:50

Украина производит 60% оружия для ВСУ - Зеленский назвал новую амбициозную цель

Реклама
23:29

"Настоящее чудо": Камалия показала взрослых дочерей-красавиц

22:59

"Зачем это мне": замужняя Лорак неожиданно заговорила о несчастной любви

22:49

Фицо сделал неожиданное заявление по встрече Зеленского и Путина

22:24

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

22:15

В Польше упал загадочный летающий объект: СМИ назвали самую вероятную версию

21:59

Когда закончится война: бывший начальник ГУР сделал прогноз

21:51

Тысячу раз да: блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста

21:21

Что делать с мелкой картошкой: пять полезных способов

20:48

"Решающий прорыв" на Донбассе: в ВСУ назвали три города, которые хочет взять РФ

20:38

Россияне атаковали Запорожье табуном БпЛА: вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФотоВидео

20:35

Деревья-осушители: что нужно посадить возле выгребной ямыВидео

Реклама
20:09

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случаяВидео

19:51

В Украине могут появиться войска Китая: почему это плохая история

19:33

Туман и дожди с грозами: синоптики назвали регионы, где будет сильная непогода

19:10

Как Китай хочет надурить Путина и забрать ОДКБ и ЕАЭСмнение

19:03

Над Крымом скоро могут появиться украинские самолеты - Братчук заинтриговал планами

18:33

Обдерут до последней копейки: ТОП-4 фразы, которые нельзя говорить, покупая машину

18:25

Оккупанты продвинулись в трех областях: в DeepState раскрыли детали

17:58

Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

17:20

Задержан нардеп от ОПЗЖ по подозрению в госизмене - что известно

17:08

Ступка показал свою "любимую кицюню" в купальнике

16:54

ТОП-4 продукта заберут жизнь вашей собаки: что нельзя не давать четвероногим

16:52

Без этой страны Россия сможет провоевать лишь 1-2 месяца: эксперт раскрыл детали

16:42

Доллар экстремально подешевел, евро мчится вверх - новый курс валют на 8 сентября

16:29

Поменялись ролями: овчарка устроила "сюрприз", пока хозяйка мыла вольерВидео

16:14

Украинцев предупредили о росте коммуналки аж до 20%: названа неожиданная причина

15:35

Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг

15:26

Неприятное дежавю: в Польше отметились досадным поступком в отношении Украины

15:24

Наступление РФ будет продолжаться до реальных переговоров – ГУР

14:59

Ваша собака смотрит телевизор: что это может рассказать о её характере

14:59

РФ стягивает силы для нового наступления: названо опасное направление

Реклама
14:54

Неужели союзник воткнул нож: поддержка РФ со стороны Ирана сильно уменьшилась

14:24

Короткое каре: Анджелину Джоли засняли в новом образе

13:48

За четыре миллиона: сын Потапа будет учиться в элитной школе Великобритании

13:43

Азербайджан мог передать МиГ-29 ВСУ: СМИ узнали важные детали

13:39

Как заморозить арбуз и что из него приготовить: рецепт изысканного граните

13:34

Таких рекордов еще не было: в Украине популярное мясо выросло в цене на 39%

13:18

Путин выдвинул ультиматум: либо согласие на его условия, либо война до конца – BBC

12:46

Как быстро избавиться от плесени в доме: простой, но очень эффективный способВидео

12:41

Где нельзя ставить телевизор: названы восемь худших мест для установки

12:40

Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять