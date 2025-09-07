Массированная атака РФ по Украине: города трясло от взрывов, есть пострадавшие

Известно о повреждении жилых домов и предприятий.

Удар РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA, ГСЧС

В ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Мониторы сообщают, что атака, которая длилась 11 часов 5 минут, вероятно, была рекордной по количеству ударных БпЛА и БпЛА-имитаций.

Известно, что под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Для удара россияне, вероятно, использовали крылатые ракеты "Искандер-К", баллистические ракеты "Искандер-М", ударные БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера".

Запорожская область

В Запорожской области и Запорожье были слышны взрывы. Регион массированно атаковали российские дроны "Шахед". Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Россияне нанесли еще один удар по Запорожью. На этот раз по одному из предприятий города. В результате атаки повреждено помещение цеха", - написал он.

Известно, что предварительно, обошлось без пострадавших.

Одесская область

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что российские захватчики ударили ударными беспилотниками по Одессе и Одесскому району. Зафиксированы повреждения многоэтажных домов.

По его словам, несмотря на активную работу ПВО, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка.

"В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях. Информация о пострадавших уточняется", - подчеркнул он.

Все службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.

Удар РФ по Одессе / фото: t.me/odeskaODA

Кривой Рог

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал, что россияне совершили комбинированную атаку по городу. Враг ударил по домам и объектам транспортной и городской инфраструктуры.

"Попадание в трех локациях. Объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор", - говорится в сообщении.

По его словам, на всех объектах уже начата аварийно-спасательная операция.

Позже он заявил о еще одном попадании в объект гражданской инфраструктуры.

"Продолжается аварийно-спасательная операция. Большой пожар. Трое пострадавших. Предварительно средние", - подытожил он.

Кременчуг

В городе Кременчуг (Полтавская область) в результате ударов российских дронов частично исчезла электроэнергия. Об этом сообщил городской голова города Виталий Малецкий.

По его словам, в городе прогремели десятки взрывов.

"В части города отсутствует электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением", - написал мэр.

Киевская область

Глава ОГА Николай Калашник рассказал, что российская армия нанесла массированный удар по населенным пунктам Киевской области.

"К сожалению, в результате вражеских действий есть информация о пострадавшей. Так, в результате атаки в Броварах 18-летняя девушка получила ранение ноги. Сейчас ее госпитализировали в местную больницу и оказывают всю необходимую помощь", - отметил он.

По его словам: уже фиксируются последствия вражеской атаки:

в Броварском районе поврежден частный дом и складские помещения.

в Бучанском районе повреждены два частных дома.

в Фастовском районе поврежден частный дом и конюшня. Погибло 7 лошадей.

Калашник добавил, что более подробную информацию предоставят позже.

