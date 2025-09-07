Укр
В Киеве ад после атаки РФ: погибли дети, горит Кабмин дома и все в дыму - подробности

Мария Тупик
7 сентября 2025, 06:31обновлено 7 сентября, 07:07
1024
Последствия атаки по Киеву фиксируют в Святошинском и Дарницком районах.
Атака по Киеву 7 сеньября
Атака по Киеву 7 сеньября / Коллаж Главред, фото ГСЧС

Ночью 7 сентября Россия массированно атаковали Киев, Кривой Рог, Одессу и Кременчуг дронами. В результате обстрела в столице горят многоэтажные дома и авто, есть пострадавшие и погибшие.

Главред рассказывает, что известно о ночной атаке на столицу.

Атака на Киев 7 сентября - удар БПЛА

Киев был под атакой дронов, тревога длилась около 7 часов.

видео дня

В городе горели 4 многоэтажки, в двух из них частичное разрушение.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, известно об 11 пострадавших, двух погибших.

Последствия атаки фиксируют в Святошинском и Дарницком районах.

"Киев: в Святошинском районе, по предварительной информации, двое погибших — молодая женщина и ребенок до 1 года", - сообщил мэр Виталий Кличко.

В Святошинском районе повреждены несколько многоэтажек:

  • В 9-этажном доме - пожар с 6 по 9 этажи и разрушение перекрытий,
  • В другом доме - возгорание на верхних этажах.
  • Еще в одном - пожар на 3 этаже.

  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС

Ракетный удар по Киеву

После атаки БПЛА в 06:06 утра по всей Украине объявили ракетную опасность.

Киев был атакован предварительно 4 крылатыми ракетами по типу "Искандер-К". После чего столицу окутал густой дым.

В Киеве горит Кабмин

"В Печерском районе Киева в результате вероятного сбития БПЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте", - сообщил Кличко.

Отметим, пожар видно даже с Майдана Независимости.

Более детальную информацию о ракетной атаке ожидаем от Воздушных сил.

Искандер инфографика
Искандер инфографика / Инфографика: Главред

Удар РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 3 сентября российские войска атаковали беспилотниками Знаменку Кировоградской области. В результате удара пострадали пять человек, повреждены жилые дома. Часть жителей осталась без электроснабжения.

Также страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Киевской области. В Вышгороде обломки сбитого дрона упали возле жилых домов и вызвали пожар.

В Воздушных силах заявили, что этой ночью было зафиксировано над Украиной 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 16 крылатых ракет Калибр и 8 крылатых ракет Х-101.

Читайте также:

