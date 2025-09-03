Более 70 прилетов на 14 локациях: детали массированного удара РФ по Украине

Что сообщили в ВС:
- Россия атаковала Украину более 500 воздушными целями
- Силам ПВО удалось сбить или подавить более 450 целей
- Прилеты зафиксированы на 14 локациях
В ночь на 3 сентября (с 16.00 2 сентября) страна-агрессор Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования.
Как сообщили Воздушные Силы ВС Украины, во время удара будо обнаружено и осуществлено сопровождение 526 средств воздушного нападения.
Чем враг бил по Украине
Этой ночью зафиксировано над Украиной 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов, 16 крылатых ракет Калибр и 8 крылатых ракет Х-101.
Запускали их оккупанты из направлений Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска, Чауды, акватории Черного моря и воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Сколько целей удалось сбить
Предварительно, по состоянию на 09.00, противовоздушная оборона сбила или подавила 451 воздушную цель, а именно: 430 дронов, 14 крылатых ракет Калибр и 7 крылатых ракет Х-101.
Сколько прилетов за ночь
Только 3 вражеских ракеты и 69 ударных беспилотников попали по 14 локациям на территории Украины. Кроме этого, зафиксировано падение обломков на еще 14 локациях.
В Воздушных Силах предостерегают, что атака продолжается и в воздушном пространстве до сих пор есть несколько российских дронов. Поэтому нужно соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.
Комбинированная атака 3 сентября – что известно
Напомним, Главред писал, что в ночь на 3 сентября Россия атаковала Украину сначала дронами, а затем и ракетами. Большинство беспилотников двигались в направлении западных регионов страны.
Впоследствии стало известно, что в Вышгороде обломки сбитого дрона упали возле жилых домов, что повлекло за собой пожар. В результате удара поврежден один автомобиль и выбиты стекла в домах.
Российские войска также атаковали беспилотниками Знаменку Кировоградской области. В результате удара пострадали пять человек, повреждены жилые дома. Часть жителей осталась без электроснабжения.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
