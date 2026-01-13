Киев и область без света: что происходит и когда вернут электричество

Кратко:
- РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК
- В Киеве и области введены аварийные отключения света
- Плановые графики отключений временно не действуют
Утром во вторник, 13 января, из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии. Причины введения ограничений – ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Предварительно обнародованные операторами систем распределения графики обесточений в Киеве и области пока не действуют.
"Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.
Украинцев призвали экономить электроэнергию.
Тем временем в ДТЭК сообщили, что экстренные отключения ввели на по всей столице и в Бучанском районе Киевщины. Во время экстренных отключений графики не действуют.
Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК
Оккупанты в очередной раз ударили по ТЭС. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции.
"Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года", - говорится в сообщении ДТЭК.
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.
В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.
Когда ситуация со светом в Киеве улучшится
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что ситуация с электроэнергией в Киеве может улучшиться к 15 января.
По ее словам, продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии в столице.
"По Киеву россияне осуществили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное понижение температуры", - отметила она.
Атака РФ на Украину 13 января 2026
Как писал Главред, в ночь на 13 января в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской ракетно-дроновой атаки. Под ударом оказался и Харьков - ударный дрон типа "Шахед" попал в детский санаторий и терминал "Новой почты" в пригороде. По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, еще 6 - пострадали.
Минувшей ночью армия РФ атаковала Одессу. Известно о 5 пострадавших. Глава Одесской ГВА Лысак сообщил, что враг атаковал жилые дома, больницу, детский сад и школу в центральной части города. Сейчас на местах развернули оперативные штабы, активно работают коммунальные службы.
Утром 13 января российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Украине.
РФ готовит новый массированный обстрел Украины: прогноз
Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что до конца марта РФ рассчитывает "выбивать" инфраструктуру Украины.
"Она видит, насколько мы уязвимы, и изменила тактику обстрелов", - сказал он в интервью Главреду.
Эксперт говорит, что ранее россияне били по многим областям Украины, то сейчас они "берутся" за одну области и пытаются за одну ночь вынести там максимальное количество объектов.
"Так что до конца марта, пока стоят холода, Россия не лишит себя возможности уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. А вот после марта уже можно будет о чем-то говорить", - считает Ступак.
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
