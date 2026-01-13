РФ атакует Украину, ракеты движутся на Киев, работает ПВО: что известно

Кратко:
- РФ атаковала Украину дронами и ракетами
- Воздушные цели двигались в направлении Киева и области
- Работали силы ПВО
Утром 13 января российская оккупационная армия наносит ракетный удар по Украине. С ночи продолжается дроновая ракета.
По данным ВС ВСУ, крылатые ракеты движутся в направлении Киевской области.
Позже сообщалось о движении крылатых ракет на Яготин, Пирятин, Гадяч, Борисполь. Также из зафиксировали вблизи Чернигова и Канева.
07:42 Крылатая ракета на севере Киевского водохранилища.
07:46 Крылатая ракета в направлении Канева.
07:52 Крылатая ракета в районе Макарива на Киевщине.
В Киеве слышна работа сил ПВО.
"Угроза с воздуха продолжается. Опасность остается высокой. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - призвали в КГВА.
07:57 Крылатая ракета в направлении Белой Церкви.
Согласно данным Воздушных сил продолжается и дроновая атака:
По состоянию на 08:14 – 08:22:
- БпЛА на севере Полтавщины – курс на н.п.Заводское;
- БпЛА в центре Сумщины – курс н.п.Лебедин;
- БпЛА на западе Черниговщины – курс на Чернигов с юга;
- БпЛА на севере Киевщины – курс на Житомирщину;
- БпЛА на севере Житомирщины – курс на север;
- БпЛА на Запорожье – с юга;
- БпЛА на востоке Днепропетровщины – курс на юг;
- БпЛА в Киевской области - ¦курс на н.п.Бородянка.
08:46 В Киеве отменили воздушную тревогу.
Карта тревог по состоянию на 08:50 выглядит вот так:
Атака РФ на Украину 13 января 2026
Как писал Главред, в ночь на 13 января в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской ракетно-дроновой атаки. Под ударом оказался и Харьков - ударный дрон типа "Шахед" попал в детский санаторий и терминал "Новой почты" в пригороде.
По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, еще 6 - пострадали.
В ДТЭК сообщили, что оккупанты в очередной раз ударили по ТЭС. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции. Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.
Минувшей ночью армия РФ атаковала Одессу. Известно о 5 пострадавших. Глава Одесской ГВА Лысак сообщил, что враг атаковал жилые дома, больницу, детский сад и школу в центральной части города. Сейчас на местах развернули оперативные штабы, активно работают коммунальные службы.
РФ готовит массированный обстрел Украины
Вечером 12 января президент Владимир Зеленский предупредил, что страна-агрессор Россия может в ближайшее время нанести новый масштабный ракетно-дроновый удар по территории Украины.
По его словам, российские войска планируют использовать дроны для истощения систем противовоздушной обороны и провести ракетные атаки.
"Россияне хотят воспользоваться холодной погодой. В ближайшие дни этот удар может произойти", — отметил Зеленский.
Власти призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать рекомендации по безопасности во время возможных обстрелов.
Другие новости:
- Киев под массированной атакой: в столице и области гремят взрывы
- Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшие
- Атака на Черниговщину: поврежден стратегический объект, есть масштабные отключения
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред