РФ атакует Украину, ракеты движутся на Киев, работает ПВО: что известно

Украинцев призвали находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до отбоя тревоги.

В Украине - воздушная тревога, РФ запустила ракеты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/alarmua

Кратко:

РФ атаковала Украину дронами и ракетами

Воздушные цели двигались в направлении Киева и области

Работали силы ПВО

Утром 13 января российская оккупационная армия наносит ракетный удар по Украине. С ночи продолжается дроновая ракета.

По данным ВС ВСУ, крылатые ракеты движутся в направлении Киевской области.

Позже сообщалось о движении крылатых ракет на Яготин, Пирятин, Гадяч, Борисполь. Также из зафиксировали вблизи Чернигова и Канева.

07:42 Крылатая ракета на севере Киевского водохранилища.

07:46 Крылатая ракета в направлении Канева.

07:52 Крылатая ракета в районе Макарива на Киевщине.

В Киеве слышна работа сил ПВО.

"Угроза с воздуха продолжается. Опасность остается высокой. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - призвали в КГВА.

07:57 Крылатая ракета в направлении Белой Церкви.

Согласно данным Воздушных сил продолжается и дроновая атака:

По состоянию на 08:14 – 08:22:

БпЛА на севере Полтавщины – курс на н.п.Заводское;

БпЛА в центре Сумщины – курс н.п.Лебедин;

БпЛА на западе Черниговщины – курс на Чернигов с юга;

БпЛА на севере Киевщины – курс на Житомирщину;

БпЛА на севере Житомирщины – курс на север;

БпЛА на Запорожье – с юга;

БпЛА на востоке Днепропетровщины – курс на юг;

БпЛА в Киевской области - ¦курс на н.п.Бородянка.

08:46 В Киеве отменили воздушную тревогу.

Карта тревог по состоянию на 08:50 выглядит вот так:

Карта воздушных тревог / Фото: t.me/alarmua

Атака РФ на Украину 13 января 2026

Как писал Главред, в ночь на 13 января в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской ракетно-дроновой атаки. Под ударом оказался и Харьков - ударный дрон типа "Шахед" попал в детский санаторий и терминал "Новой почты" в пригороде.

По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, еще 6 - пострадали.

В ДТЭК сообщили, что оккупанты в очередной раз ударили по ТЭС. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции. Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

Минувшей ночью армия РФ атаковала Одессу. Известно о 5 пострадавших. Глава Одесской ГВА Лысак сообщил, что враг атаковал жилые дома, больницу, детский сад и школу в центральной части города. Сейчас на местах развернули оперативные штабы, активно работают коммунальные службы.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ готовит массированный обстрел Украины

Вечером 12 января президент Владимир Зеленский предупредил, что страна-агрессор Россия может в ближайшее время нанести новый масштабный ракетно-дроновый удар по территории Украины.

По его словам, российские войска планируют использовать дроны для истощения систем противовоздушной обороны и провести ракетные атаки.

"Россияне хотят воспользоваться холодной погодой. В ближайшие дни этот удар может произойти", — отметил Зеленский.

Власти призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать рекомендации по безопасности во время возможных обстрелов.

