Транспорт стоит, сотни домов без тепла: в Киеве критический дефицит электроэнергии

Руслана Заклинская
13 января 2026, 14:09обновлено 13 января, 15:03
Мэр Киева заявил, что электроэнергии не хватает даже для обеспечения критической инфраструктуры.
В Киеве критический дефицит энергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Критическая инфраструктура в Киеве работает в ограниченном режиме
  • Временно приостановлено движение троллейбусов и трамваев на правом берегу
  • В Киеве жилые дома обеспечивают генераторами

После обстрела в ночь на 13 января в Киеве критическая ситуация с электроснабжением. Из-за дефицита электроэнергии даже критическая инфраструктура работает в ограниченном режиме. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В столице сейчас еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная", - заявил он.

Из-за острой нехватки напряжения в сети компания "Киевпастранс" была вынуждена временно приостановить движение всего электротранспорта на правом берегу Киева. Пока неизвестно, когда троллейбусы и трамваи смогут вернуться на маршруты.

"Для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов", - сообщили в КП "Киевпастранс".

Кроме проблем со светом, киевляне столкнулись с холодом в квартирах. По словам Кличко, в настоящее время около 500 многоэтажек остаются без отопления. Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, пытаясь восстановить теплоснабжение в условиях дефицита энергии.

Мэр Киева также опроверг слухи о якобы массовом закрытии крупных торговых сетей.

"Информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности! Спасибо бизнесу, который продолжает работать, чтобы обеспечивать необходимыми продуктами и товарами жителей города в условиях чрезвычайной ситуации", - заявил он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какие решения правительства

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство работает над восстановлением полноценного энергоснабжения после новых вражеских обстрелов. Одним из ключевых решений стал пересмотр списка объектов критической инфраструктуры. По ее словам, это позволило высвободить и добавить в общую сеть 1 ГВт электрической мощности, что уже сейчас помогает балансировать систему.

"В районах Киева, где есть наибольшие проблемы с электроснабжением, по поручению правительства ГСЧС обеспечивает жилые дома генераторами большой мощности. Они также снижают нагрузку на систему и обеспечивают жизнедеятельность целых кварталов", - отметила она.

Также по всей стране развертывают дополнительные Пункты несокрушимости с учетом ситуации на местах. Свириденко заверила, что ситуация с обеспечением продуктами находится под полным контролем. Министерство экономики напрямую координирует работу с крупными ритейл-сетями, чтобы оперативно реагировать на их запросы.

"Работаем над скорейшим восстановлением генерации и параллельно наращиваем импорт электроэнергии. Работы на всех энергообъектах продолжаются. Спасибо всем службам, энергетикам в ремонтных бригадах", - добавила премьер.

Какими могут быть отключения в Киеве - мнение эксперта

Народный депутат Алексей Кучеренко предупредил, что этой зимой электроснабжение столицы может быть одним из самых сложных за время войны. По его словам, реалистичный сценарий - полсуток со светом, полсуток без.

Дефицит в пиковые моменты может достигать 4 ГВт. Кучеренко добавил, что еще 20% стабильно идет на критическую инфраструктуру, а остальное - для бизнеса, промышленности и населения.

Ситуация с электроэнергией в Киеве - что известно

Напомним, утром 13 января российские войска нанесли ракетный и дронный удар по Украине. Крылатые ракеты двигались на Киевскую, Черниговскую, Полтавскую и другие области, работала ПВО.

Как сообщал Главред, из-за ракетно-дроновой атаки на энергообъекты, сильных морозов и непогоды в Киеве и части области ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики пока не действуют, энергетики работают круглосуточно. Россия атаковала ТЭС ДТЭК.

Руководитель департамента по эксплуатации высоковольтных сетей ДТЭК Киевские электросети Александр Кожухар рассказал, что работа над восстановлением электроснабжения продолжается. Пока неизвестно, когда энергетикам удастся восстановить систему, но работа над этим продолжается круглосуточно.

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

