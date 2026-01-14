Был командиром взвода спецподразделения "Кара-Дах": погиб молодой лейтенант "Чикаго"

Ярослав Евтушенко впервые принял участие в боях еще в 19 лет. Он отдал свою жизнь ради побратимов и государства.

На фронте погиб лейтенант Ярослав Евтушенко / Коллаж: Главред

Что известно:

На фронте погиб молодой лейтенант Ярослав Евтушенко

Лейтенант с позывным "Чикаго" впервые попал на фронт еще курсантом

"Чикаго" был командиром взвода спецподразделения "Кара-Дах"

На фронте погиб молодой лейтенант Ярослав Евтушенко с позывным "Чикаго". Он впервые вступил в бой, защищая Украину от врага, еще в 19 лет, когда был курсантом. Отважный воин был настоящим патриотом, отдавшей свою жизнь ради государства. Сестра Ярослава лично рассказала Главреду о том, какой боевой путь прошел ее брат.

Ярослав Евтушенко – что известно

Ярослав Евтушенко родился в 2002 году в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области. В школьные годы он занимался спортом, был кандидатом мастера спорта по годзу-Рю каратэ. Ярослав был призером республиканских и международных соревнований. По собственной инициативе он начал тренировать в школе детей.

"Он был самым светлым человеком, который был очень жизнерадостным. У него было очень много друзей. Он никогда ни на что не жаловался, мог найти компромисс. Он видел только позитив. Это очень светлый человек", – говорит сестра.

После школы Ярослав пошел на срочную службу, а в 2021 году поступил в Харьковскую национальную академию Нацгвардии Украины.

На фронте погиб лейтенант Ярослав Евтушенко / фото: Главред

Начало полномасштабной войны

24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война, Ярослав был курсантом. Они не были полноценными солдатами, но встали на защиту Харьковщины. Тогда Украина не имела достаточно сил для обороны, поэтому командование приняло решение привлекать даже курсантов.

"Их отправили, как полноценных солдат. Они пошли в бой. Они были в окружении, у них были ранения. Но он никогда не говорил, что ему страшно", - вспоминает сестра.

Она рассказывает, что Ярослав был на боевом дежурстве в Харькове, когда начался минометный обстрел. Тогда он был изрезан осколками, после чего ему делали операцию. Только позже он рассказал родным о своем ранении.

"В активных боевых действиях он участвовал в начале 2022 года. Это были непрерывные 2 месяца, их никто не заменял. Тогда были бои, окружение. Были периоды, когда не было связи, подвоза воды, еды и медикаментов. Ему было 19 лет. Затем его и побратимов эвакуировали. Он продолжил обучение", - говорит женщина.

Снова попал на фронт Ярослав уже осенью 2025 года, когда закончил учебу. Во время войны он получил звание лейтенанта. "Чикаго" стал командиром разведывательного взвода спецподразделения "Кара-Дах" Нацгвардии Украины. Он выполнял боевые задачи на Купянском направлении.

На фронте погиб лейтенант Ярослав Евтушенко / фото: Главред

Чувствовал, что может погибнуть

Сестра признается, что Ярослав в какой-то момент как будто почувствовал, что он может погибнуть. Тогда он даже говорил с мамой об этом и сказал, как именно хочет, чтобы его похоронили.

"Когда он приезжал в последний отпуск, он сказал маме: "Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы меня хоронили из дома и чтобы был каравай". Он чувствовал, что что-то может случиться", - рассказывает она.

На фронте погиб лейтенант Ярослав Евтушенко / фото: Главред

Гибель лейтенанта "Чикаго"

22 июня, в воскресенье, Ярослав отправился на свое последнее задание. Он и его побратимы пошли на помощь военным в населенный пункт Малая Шапковка Харьковской области, с которыми внезапно была потеряна связь. Однако через несколько дней была потеряна связь и с самим Ярославом. Все они считались пропавшими без вести.

Впоследствии выяснилось, что россияне обстреляли ту территорию, где находился "Чикаго" со своими побратимами. В результате полученных травм он погиб. Тело долгое время не могли найти, удалось только с помощью беспилотников.

Впоследствии военные смогли добраться до тела и вывезли его. Тело Ярослава две недели пролежало, присыпанное землей.

Друг Ярослава говорил, что тот мог остаться в относительной безопасности и работать с документами, но он твердо решил – будет защищать Украину на фронте.

"Его друг говорил, что Ярослав всегда находил выход из любой ситуации, но если речь заходила о наградах, то он не рассказывал о своих заслугах сам от себя. Его друзья отзываются о нем как о человеке, который первым приходил на помощь, который мог вытащить ребят из любой ситуации. Он всегда настраивал ребят в бою", – рассказывает сестра.

На фронте погиб лейтенант Ярослав Евтушенко / фото: Главред

Петиция

Родные погибшего лейтенанта просят подписать петицию о посмертном присвоении звания Героя Украины Ярославу Евтушенко.

"Все, кто знал Евтушенко Ярослава, помнят его как смелого, неравнодушного, жизнерадостного юношу, который никогда не прятался за спины других. Свою короткую жизнь он отдал за свободу и счастливое будущее нашего народа", - говорится в тексте петиции.

Если вы хотите присоединиться и подписать петицию, сделать это можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

