Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Эксклюзивы

Был командиром взвода спецподразделения "Кара-Дах": погиб молодой лейтенант "Чикаго"

Ангелина Подвысоцкая
14 января 2026, 10:55
105
Ярослав Евтушенко впервые принял участие в боях еще в 19 лет. Он отдал свою жизнь ради побратимов и государства.
Ярослав Евтушенко
На фронте погиб лейтенант Ярослав Евтушенко / Коллаж: Главред

Что известно:

  • На фронте погиб молодой лейтенант Ярослав Евтушенко
  • Лейтенант с позывным "Чикаго" впервые попал на фронт еще курсантом
  • "Чикаго" был командиром взвода спецподразделения "Кара-Дах"

На фронте погиб молодой лейтенант Ярослав Евтушенко с позывным "Чикаго". Он впервые вступил в бой, защищая Украину от врага, еще в 19 лет, когда был курсантом. Отважный воин был настоящим патриотом, отдавшей свою жизнь ради государства. Сестра Ярослава лично рассказала Главреду о том, какой боевой путь прошел ее брат.

Ярослав Евтушенко – что известно

Ярослав Евтушенко родился в 2002 году в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области. В школьные годы он занимался спортом, был кандидатом мастера спорта по годзу-Рю каратэ. Ярослав был призером республиканских и международных соревнований. По собственной инициативе он начал тренировать в школе детей.

видео дня

"Он был самым светлым человеком, который был очень жизнерадостным. У него было очень много друзей. Он никогда ни на что не жаловался, мог найти компромисс. Он видел только позитив. Это очень светлый человек", – говорит сестра.

После школы Ярослав пошел на срочную службу, а в 2021 году поступил в Харьковскую национальную академию Нацгвардии Украины.

Ярослав Евтушенко
На фронте погиб лейтенант Ярослав Евтушенко / фото: Главред

Начало полномасштабной войны

24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война, Ярослав был курсантом. Они не были полноценными солдатами, но встали на защиту Харьковщины. Тогда Украина не имела достаточно сил для обороны, поэтому командование приняло решение привлекать даже курсантов.

"Их отправили, как полноценных солдат. Они пошли в бой. Они были в окружении, у них были ранения. Но он никогда не говорил, что ему страшно", - вспоминает сестра.

Она рассказывает, что Ярослав был на боевом дежурстве в Харькове, когда начался минометный обстрел. Тогда он был изрезан осколками, после чего ему делали операцию. Только позже он рассказал родным о своем ранении.

"В активных боевых действиях он участвовал в начале 2022 года. Это были непрерывные 2 месяца, их никто не заменял. Тогда были бои, окружение. Были периоды, когда не было связи, подвоза воды, еды и медикаментов. Ему было 19 лет. Затем его и побратимов эвакуировали. Он продолжил обучение", - говорит женщина.

Снова попал на фронт Ярослав уже осенью 2025 года, когда закончил учебу. Во время войны он получил звание лейтенанта. "Чикаго" стал командиром разведывательного взвода спецподразделения "Кара-Дах" Нацгвардии Украины. Он выполнял боевые задачи на Купянском направлении.

Ярослав Евтушенко
На фронте погиб лейтенант Ярослав Евтушенко / фото: Главред

Чувствовал, что может погибнуть

Сестра признается, что Ярослав в какой-то момент как будто почувствовал, что он может погибнуть. Тогда он даже говорил с мамой об этом и сказал, как именно хочет, чтобы его похоронили.

"Когда он приезжал в последний отпуск, он сказал маме: "Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы меня хоронили из дома и чтобы был каравай". Он чувствовал, что что-то может случиться", - рассказывает она.

Ярослав Евтушенко
На фронте погиб лейтенант Ярослав Евтушенко / фото: Главред

Гибель лейтенанта "Чикаго"

22 июня, в воскресенье, Ярослав отправился на свое последнее задание. Он и его побратимы пошли на помощь военным в населенный пункт Малая Шапковка Харьковской области, с которыми внезапно была потеряна связь. Однако через несколько дней была потеряна связь и с самим Ярославом. Все они считались пропавшими без вести.

Впоследствии выяснилось, что россияне обстреляли ту территорию, где находился "Чикаго" со своими побратимами. В результате полученных травм он погиб. Тело долгое время не могли найти, удалось только с помощью беспилотников.

Впоследствии военные смогли добраться до тела и вывезли его. Тело Ярослава две недели пролежало, присыпанное землей.

Друг Ярослава говорил, что тот мог остаться в относительной безопасности и работать с документами, но он твердо решил – будет защищать Украину на фронте.

"Его друг говорил, что Ярослав всегда находил выход из любой ситуации, но если речь заходила о наградах, то он не рассказывал о своих заслугах сам от себя. Его друзья отзываются о нем как о человеке, который первым приходил на помощь, который мог вытащить ребят из любой ситуации. Он всегда настраивал ребят в бою", – рассказывает сестра.

Ярослав Евтушенко
На фронте погиб лейтенант Ярослав Евтушенко / фото: Главред

Петиция

Родные погибшего лейтенанта просят подписать петицию о посмертном присвоении звания Героя Украины Ярославу Евтушенко.

"Все, кто знал Евтушенко Ярослава, помнят его как смелого, неравнодушного, жизнерадостного юношу, который никогда не прятался за спины других. Свою короткую жизнь он отдал за свободу и счастливое будущее нашего народа", - говорится в тексте петиции.

Если вы хотите присоединиться и подписать петицию, сделать это можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Воины, отдавших жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю в Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ вторжение России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Был командиром взвода спецподразделения "Кара-Дах": погиб молодой лейтенант "Чикаго"

Был командиром взвода спецподразделения "Кара-Дах": погиб молодой лейтенант "Чикаго"

10:55Эксклюзивы
В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

10:11Украина
Останутся ли украинцы без газа из-за атак РФ: эксперт оценил худшие сценарии

Останутся ли украинцы без газа из-за атак РФ: эксперт оценил худшие сценарии

10:05Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

Доллар и евро пошли на спад после серии рекордов: новый курс валют на 14 января

Доллар и евро пошли на спад после серии рекордов: новый курс валют на 14 января

Последние новости

11:35

Гороскоп Таро на завтра 15 января: Козерогам - найти пространство, Рыбам - цели

11:27

"Платим десять за две сессии": Тимошенко вручили подозрение и опубликовали прослушкуВидео

11:22

В Киеве слили воду из систем отопления: будут ли проблемы с восстановлением тепла

11:04

Собчак публично унизила своего мужа: что она сделала

10:58

Начнет ли подсолнечное масло резко дорожать: украинцам сказали, к чему готовиться

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
10:58

Мороз с сюрпризами: какая будет погода в Житомирской области до конца недели

10:55

Был командиром взвода спецподразделения "Кара-Дах": погиб молодой лейтенант "Чикаго"Эксклюзив

10:48

Техника может сгореть: на что обратить внимание при покупке зарядной станции

10:37

Тимошенко подтвердила обыски в офисе "Батькивщины", но отвергла все обвинения

Реклама
10:15

В России скончался популярный актер, звезда сериала "Каменская"

10:11

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

10:05

Останутся ли украинцы без газа из-за атак РФ: эксперт оценил худшие сценарии

09:59

ЕС готовит спецпосланника для переговоров с РФ: появились первые имена претендентов

09:16

РФ проводит диверсии в Европе: СМИ назвали опасную для Украины цель Кремля

09:10

"Волшебнику можно доверять": Элайджа Вуд заговорил о возвращении Фродо в новом "Властелине Колец"

09:07

Рожденные держать слово: четыре знака зодиака с железным чувством долга

09:06

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 январяФото

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 января (обновляется)

08:53

Трамп пригрозил "большими проблемами" премьеру Гренландии: в чем причинаВидео

08:48

Карта Deep State онлайн за 14 января: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:19

Россия атакует Киев дронами: в городе гремят взрывы, ПВО отбивает атаку

08:09

Убийство холодом: как россияне наконец-то дождались длительных морозов в Украинемнение

07:48

Лидеры G7 будут просить Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины - FT

07:00

Полгорода в дыму: дроны атаковали Ростов, горят резервуары нефтепродуктов - СМИ

06:10

Финансовый прорыв и яркий роман: кому улыбнется удача до конца зимы - гороскопВидео

06:10

Как работает "террористический интернационал" РФ и Иранамнение

05:52

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

05:17

Гороскоп на завтра 15 января: Стрельцам - полезное знакомство, Рыбам - трудности

04:41

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке пингвина в аэропорту за 61 секунду

03:34

Астрологический прогноз на 2026 год: когда закончится война и что ждет украинцевВидео

02:50

На пути к катастрофе: как космический телескоп может угрожать людям

02:24

72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной на 30 лет младше нее

01:32

Может существенно повлиять на РФ: что обсуждал Зеленский с сенаторами США, детали

01:30

Сказала "Да": возлюбленная Киану Ривза показала личные фото со свидания с актером

01:15

В городе проблемы с теплом и светом: Кривой Рог подвергся массированной атаке

01:00

"Не знаю, как пережили": звезда "Папанек" рассказал, как спасался из оккупации

13 января, вторник
23:33

"Выключить" города-миллионники: Жданов назвал цели новых массированных атак РФ

23:10

"Прокляни тебя Бог": молчун Игорь Николаев раскрыл правду о личном

22:52

Листья желтеют не от старости: какая вода медленно уничтожает комнатные растенияВидео

Реклама
22:27

На Киевщине гремят взрывы: РФ атакует ракетами и ударными дронами

22:26

"Больная": что стало известно о состоянии Аллы Пугачевой

22:17

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

21:47

Враг накапливает "кулак" на новом участке: куда направлено основное давление

21:44

Послали вдову защитника: команда Степана Гиги попала в громкий скандал

21:42

"Хайп на панике": в Раде предупредили о "катастрофе" для Киева, в СНБО ответилиВидео

21:13

Света станет меньше - новые графики отключений для Запорожской области на 14 января

21:02

Может закончиться фатально: ветеринар рассказала, что категорически нельзя давать коту

20:27

Почему кот перестал спать с хозяином: причина серьезнее, чем кажетсяВидео

20:12

"Ситуация ухудшается": сотни домов без отопления, названы цели ударов РФ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять