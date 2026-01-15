Оккупанты продвигается на востоке и юге Украины: свежие карты DeepState

Армия России усилила давление. За сутки произошло 132 боестолкновения.

https://glavred.info/front/okkupanty-prodvigaetsya-na-vostoke-i-yuge-ukrainy-svezhie-karty-deepstate-10732424.html Ссылка скопирована

Армия РФ продвинулась на двух направлениях / Коллаж: Главред, фото: DeepState, 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Кратко:

Армия РФ продвинулась в Донецкой и Запорожской областях

Генеральный штаб ВСУ сообщил о 132 боевых столкновениях за минувшие сутки

Ситуация на фронте остается напряженной

Российские оккупационные войска продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. Об этом аналитический проект DeepState сообщил поздно вечером 14 января и опубликовал свежие карты.

В частности, враг продвинулся в районе населенных пунктов Зализнянское и Яблоновка в Донецкой области.

видео дня

Зализнянское / Карта DeepState

Яблоновка / Карта DeepState

Также было зафиксировано продвижение в районе Степногорска в Запорожской области.

Степногорск / Карта DeepState

Что говорят в Генштабе ВСУ

Утром 15 января в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 132 боевых столкновения.

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах Федоровки, Свято-Покровского и в сторону Закитного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении армия РФ совершила 15 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка и в сторону Софиевки, Новопавловки и Торского.

На Покровском направлении ВСУ остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино, Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 11 атак вблизи населенных пунктов Сичневе, Злагода и в сторону Ивановки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 20 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили две атаки врага в районе Приморского и в направлении Павловки.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек. Также Силы обороны обезвредили семь танков, две боевые бронированные машины, 84 артиллерийских системы, восемь реактивных систем залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 929 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 187 единиц автомобильной техники оккупантов.

Отчет ВСУ о потерях армии РФ / Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua

Война в Украине последние - новости сегодня

Как писал Главред, украинские защитники нанесли ощутимые потери российским войскам, уничтожив шесть различных зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Военный обозреватель Денис Попович сообщил, что российские захватчики сосредоточили усилия на взятии города Гуляйполе, чтобы получить возможность продвигаться дальше в направлении Орехового и Запорожья.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, Гуляйполе находится в "серой зоне", где продолжаются активные боевые действия.

Путин установил новый срок захвата Донбасса: каковы шансы армии РФ

Российский диктатор Владимир Путин установил новый дедлайн для полной оккупации Донецкой области. Как заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, Путин дал своей армии время до 1 апреля.

Свитан подчеркнул, что при отсутствии обвала украинской обороны Россия не способна выполнить поставленную задачу в определенные сроки.

По его словам, Силы обороны Украины занимают выгодные высоты, а агломерация Славянск – Краматорск – Дружковка фактически превращена в мощный укрепленный район с большими промышленными зонами.

"Это серьезный укрепрайон, который быстро захватить фактически невозможно", - говорит Свитан.

По его мнению, даже при нынешних темпах наступления России понадобится не менее 3-4 лет, чтобы полностью захватить Донецкую область.

Другие новости:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред