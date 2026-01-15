Россияне ищут пути проникновения: военный назвал два города, которые под угрозой

ВСУ пытаются не допустить прорыва россиян в населенные пункты.

Главное из заявления военного:

Россияне уже полтора месяца ежедневно осуществляют активные штурмовые действия

Они пытаются захватить новые территории вблизи Покровска и Мирнограда

Оккупанты ищут альтернативные пути для обхода городов

Российские оккупационные войска не прекращают активных попыток прорыва в Донецкой области, сосредоточив внимание на Покровске и Мирнограде. Об этом рассказал начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко в эфире Киев24.

По его словам, враг ежедневно проводит штурмовые действия и пытается найти обходные маршруты для продвижения.

"Российские оккупанты уже около полутора месяцев ежедневно осуществляют активные штурмовые действия, пытаясь захватить новые территории вблизи Покровска и Мирнограда. Противник постоянно меняет тактику и ищет альтернативные пути для обхода городов", - подчеркнул он.

Военный отметил, что на данном этапе планы врага понятны украинским защитникам, поэтому Силы обороны продолжают держать оборону.

В частности, сообщается, что украинские военные концентрируют ресурсы и подразделения, чтобы не допустить прорыва противника непосредственно в населенные пункты.

"Основная задача защитников — максимально затруднить действия врага и не дать ему закрепиться или проникнуть в города, несмотря на постоянное давление и интенсивность боевых действий", — подытожил Яременко.

Какую часть Покровска контролируют ВСУ

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорил, что теоретически Покровск еще не захвачен российскими войсками, однако часть города, которая остается под контролем Украины, уже не велика.

"В Покровске мы контролируем уже даже не районы, а несколько улиц. Однако это не дает возможности россиянам сказать, что они захватили Покровск", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны сказали, что армия страны-агрессора России продолжает свою кампанию когнитивной войны, используя мелкомасштабные трансграничные атаки в прифронтовых районах на севере Украины.

Аналитический проект DeepState заявил, что враг продвинулся в районе населенных пунктов Зализнянское и Яблоновка в Донецкой области. Также было зафиксировано продвижение в районе Степногорска в Запорожской области.

Также известно, что российские захватчики сосредоточили усилия на взятии города Гуляйполе, чтобы получить возможность продвигаться дальше в направлении Орехово и Запорожья.

