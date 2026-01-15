Большинство ран не огнестрельные: СМИ узнали главные угрозы для ВСУ

В российско-украинской войне ключевую роль поражения взяли на себя БПЛА.

При ранениях поражаются сразу несколько частей тела

Тенденция войны приводит к увеличению поражений от взрывов

Большинство ранений на войне в Украине являются взрывными и осколочными, а не огнестрельными. Об этом пишет Business Insider (BI) со ссылкой на украинских медиков и американских ветеранов.

Журналисты отмечают, что перестрелки на фронте становятся все менее распространенными. На фоне этого большинство боевых ранений на фронте вызваны осколками и ожогами, что часто требует ампутации.

Украинская медик Екатерина Зирка рассказала изданию, что все чаще видит ранения, которые поражают сразу несколько частей тела, часто без единой идентифицированной "входной раны", а вместо этого с десятками микротравм от взрывов и осколков. В результате этого изменилось медицинское оборудование, которое она носит с собой.

Также такая тенденция войны приводит к увеличению поражений от взрывов, которые не сопровождаются внешними ранами, такими как сотрясения мозга, разрывы барабанных перепонок и поражения легких от перепадов давления, сказала она.

Как отметил Джеффри Уэллс, ветеран ВМС США, который участвует в медицинском обучении украинских гражданских лиц, большинство людей в Украине гибнет не на передовой, а в результате травм, полученных от ракет или дронов. Тогда как Марк Антал, ветеран элитного подразделения специальных операций США Delta Force отметил, что "менее 2% солдат на передовой получают огнестрельные ранения. Все ранения получены от дронов, осколков".

Издание отмечает, что в российско-украинской войне ключевую роль поражения взяли на себя БПЛА, которые используются больше, чем в любом другом конфликте в истории. И они не только самостоятельно поражают объекты, но и управляют традиционным оружием.

И хотя огнестрельное оружие не исчезло на фронте, однако все больше военных полагаются на другие средства поражения – кроме дронов и артиллерии, это также гранаты и мины. Их, в частности, используют для минирования позиций или зачистки окопов с помощью БПЛА.

"Украина установила пулеметы и другое оружие на своих беспилотных наземных роботах, создав новые способы обстрела россиян с использованием оружия без риска для своих войск, но эти средства вооружения пока достаточно ограничены. То же касается и автоматизированных пушечных башен. Как отметила Зирка, эта война является скорее дистанционным взрывным боем, чем перестрелкой", – заключает издание.

Способность РФ вести наступательные действия на фронте - оценка эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его словам, сейчас главная задача Вооруженных сил Украины - максимально истощить противника.

"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать", - пояснил Коваленко.

Он подчеркнул, что Россия больше не способна вести масштабные войны.

"Сейчас она пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать свою способность наступать, но в целом проигрывает войну в Украине", - отметил эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Армия России продолжает свою кампанию когнитивной войны, используя мелкомасштабные трансграничные атаки в прифронтовых районах на севере Украины. Так оккупанты пытаются убедить Запад в том, что линии фронта в Украине разрушаются. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщал Главред, военный обозреватель Денис Попович сказал, что российские захватчики сосредоточили усилия на взятии города Гуляйполе, чтобы получить возможность продвигаться дальше в направлении Орехово и Запорожья.

Летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан говорил, что российский диктатор Владимир Путин установил новый дедлайн для полной оккупации Донецкой области. Он дал армии РФ время до 1 апреля.

Об источнике: Business Insider Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года в штаб-квартире в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

