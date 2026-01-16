Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: какая там сейчас ситуация

Представитель ГПСУ рассказал, что происходит возле населенного пункта Дигтяное, что в Харьковской области.

Россияне пытались прорвать границу в направлении Дегтярного - детали / Коллаж: Главред, фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны, Минобороны РФ

Главное:

Враг пытался прорвать границу в Харьковской области

Силы обороны отразили штурм и уничтожили оккупантов

Российские оккупанты попытались прорвать границу в направлении Дегтярного Харьковской области, замысел врага сорвали Силы обороны. Украинские защитники отбили российскую атаку и ликвидировали более 20 захватчиков. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Укринформ.

Он отметил, что ранее враг появлялся небольшими группами у границы, но в начале этой недели, накопив силы, пытался атаковать пограничные позиции большим количеством малых пехотных групп.

"В целом за эти дни, когда наши ребята отражали атаку, враг потерял около 21 убитым, также 11 оккупантов было ранено", - рассказал Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что в настоящее время пограничники фиксируют вражескую активность и вблизи соседних населенных пунктов. В частности, противник пытается расширить зону боев на Круглое и Бугруватка.

"Враг не оставляет попыток прорвать государственную границу, расширить зону боев по территории Украины, но благодаря стойкости и мужеству каждого украинского воина и пограничников достичь результатов врагу в этом направлении не удается", - заявил он.

Резюмируя, Демченко подчеркнул, что вблизи пограничного села Сотницкий Козачок, что в Харьковской области, в настоящее время активности врага не наблюдается.

Россия готовится к прорыву границы Украины - какие под угрозой

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал, что существует угроза начала боев во всех областях Украины, граничащих с РФ. В частности, россияне могут попытаться прорвать границу в Черниговской области.

"Шостка, Глухов и другие населенные пункты Черниговщины - под угрозой. Россияне будут действовать как клопы: прорывать границу, расползаться на небольшие расстояния и пытаться закрепиться там", - считает экс-сотрудник СБУ.

Также Россия будет пытаться блокировать Одессу.

"Россияне прекрасно понимают, что порт позволяет Украине зарабатывать деньги. Не будет порта – не будет вывоза продукции и финансирования армии", – сказал Ступак.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, российские оккупационные войска оккупировали село Красногорское Пологовского района Запорожской области и продвинулись вблизи трех других населенных пунктов.

Напомним, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что россияне активно стягивают силы с разных участков фронта, готовясь к штурму на Запорожском направлении.

Кроме этого, российские оккупационные войска пытаются перейти государственную границу Украины на новом направлении и закрепиться недалеко от населенного пункта Комаровка Шосткинского района Сумской области.

