Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: какая там сейчас ситуация

Марина Фурман
16 января 2026, 11:26
940
Представитель ГПСУ рассказал, что происходит возле населенного пункта Дигтяное, что в Харьковской области.
АФУ, российская армия
Россияне пытались прорвать границу в направлении Дегтярного - детали / Коллаж: Главред, фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны, Минобороны РФ

Главное:

  • Враг пытался прорвать границу в Харьковской области
  • Силы обороны отразили штурм и уничтожили оккупантов

Российские оккупанты попытались прорвать границу в направлении Дегтярного Харьковской области, замысел врага сорвали Силы обороны. Украинские защитники отбили российскую атаку и ликвидировали более 20 захватчиков. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Укринформ.

Он отметил, что ранее враг появлялся небольшими группами у границы, но в начале этой недели, накопив силы, пытался атаковать пограничные позиции большим количеством малых пехотных групп.

видео дня

"В целом за эти дни, когда наши ребята отражали атаку, враг потерял около 21 убитым, также 11 оккупантов было ранено", - рассказал Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что в настоящее время пограничники фиксируют вражескую активность и вблизи соседних населенных пунктов. В частности, противник пытается расширить зону боев на Круглое и Бугруватка.

"Враг не оставляет попыток прорвать государственную границу, расширить зону боев по территории Украины, но благодаря стойкости и мужеству каждого украинского воина и пограничников достичь результатов врагу в этом направлении не удается", - заявил он.

Резюмируя, Демченко подчеркнул, что вблизи пограничного села Сотницкий Козачок, что в Харьковской области, в настоящее время активности врага не наблюдается.

Россия готовится к прорыву границы Украины - какие под угрозой

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал, что существует угроза начала боев во всех областях Украины, граничащих с РФ. В частности, россияне могут попытаться прорвать границу в Черниговской области.

"Шостка, Глухов и другие населенные пункты Черниговщины - под угрозой. Россияне будут действовать как клопы: прорывать границу, расползаться на небольшие расстояния и пытаться закрепиться там", - считает экс-сотрудник СБУ.

Также Россия будет пытаться блокировать Одессу.

"Россияне прекрасно понимают, что порт позволяет Украине зарабатывать деньги. Не будет порта – не будет вывоза продукции и финансирования армии", – сказал Ступак.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, российские оккупационные войска оккупировали село Красногорское Пологовского района Запорожской области и продвинулись вблизи трех других населенных пунктов.

Напомним, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что россияне активно стягивают силы с разных участков фронта, готовясь к штурму на Запорожском направлении.

Кроме этого, российские оккупационные войска пытаются перейти государственную границу Украины на новом направлении и закрепиться недалеко от населенного пункта Комаровка Шосткинского района Сумской области.

Читайте также:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) — правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ГПСУ Харьковская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: какая там сейчас ситуация

Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: какая там сейчас ситуация

11:26Фронт
В Украине не осталось ни одной целой электростанции, хуже всего в Киеве - Шмыгаль

В Украине не осталось ни одной целой электростанции, хуже всего в Киеве - Шмыгаль

11:18Энергетика
"Я никогда таких слов не говорила": суд избирает меру пресечения Тимошенко

"Я никогда таких слов не говорила": суд избирает меру пресечения Тимошенко

10:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

Последние новости

11:28

Миллион рублей за ночь: Лорак пошла на радикальные меры для спасения брака

11:26

Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: какая там сейчас ситуация

11:24

Почему зимняя куртка не держит тепло: простой трюк быстро исправит ситуацию

11:18

В Украине не осталось ни одной целой электростанции, хуже всего в Киеве - Шмыгаль

11:17

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
11:00

Любовный гороскоп 2026: какие знаки зодиака ждут кризисы и свадьбы в новом годуВидео

10:31

Почему 17 января нельзя делиться своими планами с другими: какой церковный праздник

10:31

Monokate высмеяла Jerry Heil в пародии после громкого заявления про Нацотбор — деталиВидео

10:27

"Я никогда таких слов не говорила": суд избирает меру пресечения Тимошенко

Реклама
10:06

Порядок выступления финалистов Нацотбора на Евровидение 2026

09:41

"Это не удалось Обаме и Байдену": в США назвали главное условие для завершения войны

09:29

Кремль срывает на Киеве злость из-за революции в Иранемнение

09:21

Золото Полуботка в Украине: где его ищут и что за него должны были получить украинцыВидео

09:11

Армия РФ захватила Красногорское и продвинулась ещё на трёх участках — DeepState

09:03

В Украине меняют правила комендантского часа: что теперь разрешено

08:33

Будет жить на пенсию: Долиной полностью сорвали гастрольный график

08:25

Трамп получил желанную Нобелевскую премию мира, но есть один неожиданный нюанс

08:12

После побега из больницы: стало известно о состоянии Валюхи из "Сватов"

08:00

Британия выделяет дополнительные £20 млн для Украины: на что пойдут средства

07:41

На нее нельзя смотреть: что требует Меган Маркл, чтобы приехать в Великобританию

Реклама
07:16

Европа разработала три сценария защиты Гренландии от США - The Economist

06:10

Что нужно сделать, чтобы преодолеть коррупциюмнение

05:31

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

05:00

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

04:45

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

04:14

В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с галстуком за 45 секунд

03:30

"Попали в апокалипсис": Денисенко вышла на связь после суток без света

03:05

Финансовый гороскоп на 2026 год: шесть знаков зодиака будут купаться в богатствеВидео

02:43

Сладкое средство от старости: ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия

01:49

Эксперты назвали две вещи, которые успешные люди всегда делают перед сном

01:43

"Тревожные звоночки" для Путина: два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне

01:30

"Теперь с папой": умерла "секретная" дочь Фредди Меркьюри

00:21

Посадил и забыл: идеальные многолетники для "ленивого" сада на солнце и в тениВидео

00:15

Украина срочно созывает энергетический "Рамштайн" из-за обстрелов РФ: детали

15 января, четверг
23:44

Секретный код от счастья: Жизель Бюндхен намекнула на имя новорожденного сына

23:26

До 16 часов без света: на Ровенщине вводят жесткие графики отключений на 16 января

23:14

Часы отключений стали более строгими: новый график для Днепра и области на 16 января

22:56

Украинский футболист сбил Дэвида Гетту - детали

22:40

Эксперты раскрыли, где категорически запрещено ставить генератор: перечень мест

Реклама
22:19

Наталья Сумская сделала важное заявление на фоне тяжелой ситуации

22:06

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

21:59

"Надо продержаться": гендиректор Yasno обозначил самый тяжелый период этой зимы

21:58

Тараса Цымбалюка застукали с известной актрисой - детали

21:48

Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

21:40

В Харькове 400 тысяч человек остаются без света и тепла - Зеленский

21:21

Свет будут отключать волнами - новые графики для Запорожской области на 16 января

20:55

Костюк определил состав на сбор в Турции: некоторые игроки стали неожиданностью

20:39

Можно ли молиться дома вместо посещения храма: священник дал откровенный ответВидео

19:45

Возможные изменения в течение дня: как будут отключать свет 16 января

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять