Россия пытается прорвать границу на новом направлении - что известно о ходе боев

Войска РФ активизировали боевые действия вблизи Комаровки в Сумской области, пытаясь закрепиться и дестабилизировать ситуацию, указали аналитики.

Россия пытается прорвать границу на новом направлении и дестабилизировать ситуацию / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstate

Россияне активизировали боевые действия вдоль государственной границы

Враг пытается закрепиться недалеко от населенного пункта Комаровка

Силы обороны реагируют на действия оккупантов

Российские оккупационные войска пытаются перейти государственную границу Украины на новом направлении и закрепиться недалеко от населенного пункта Комаровка Шосткинского района Сумской области. Об этом сообщает мониторинговая группа DeepState.

Как отмечают аналитики, в последнем обновлении карты боевых действий проекта DeepState зафиксировано расширение серой зоны вблизи населенного пункта Комаровка. В последнее время противник активизировал действия вдоль государственной границы Украины, используя возможность проникновения в приграничные села, пытается там закрепиться и дестабилизировать ситуацию. Параллельно враг проверяет пути для дальнейшего расширения такой активности и контроля территории, как это уже произошло в районах Комаровки и Грабовского, где ему удалось закрепиться.

"Силы обороны стараются реагировать на соответствующие движения противника, уничтожая его пехоту, но не всегда это удается, в частности, из-за определенных проблем на таких участках, как было с примером села Грабовское. Таких зон становится все больше, однако часто удается в самом начале попыток проникновения уничтожать противника и смысла всех обозначений нет. Но если такие попытки повторяются и противнику удается задержаться на местности, то мы реагируем на эти события обозначениями на карте", - говорится в сообщении.

Также аналитики сообщают, что изучают ситуацию на других участках границы относительно возможного развития вражеских провокаций.

В DeepState выразили надежду, что ответственные подразделения командования также внимательно отслеживают эти участки и своевременно будут реагировать на угрозы.

Есть ли угроза новых прорывов границы - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, существует серьезная опасность того, что российские оккупационные войска могут начать наступление еще в ряде регионов Украины. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он пояснил, что противник делает ставку на введение относительно небольших подразделений вглубь приграничных территорий на 10-15 километров, чтобы рассеять и перегрузить Силы обороны Украины.

По словам эксперта, в настоящее время в Сумской области под контролем российских войск находится около 230 квадратных километров, однако существует риск попыток расширения этой зоны.

Сумы / Инфографика: Главред

Кроме того, Ступак предупредил о потенциальной угрозе боевых действий во всех регионах Украины, граничащих с Россией, с особым вниманием к Черниговской области.

"Шостка, Глухов и другие населенные пункты Черниговщины – под угрозой. Россияне будут действовать как клопы: прорывать границу, расползаться на небольшие расстояния и пытаться закрепиться там", – считает экс-сотрудник СБУ.

Война России против Украины – что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне не уменьшают интенсивности наступательных действий в Донецкой области, сосредотачивая основные усилия в направлении городов Покровск и Мирноград. Об этом сообщил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины Игорь Яременко.

В то же время армия РФ продолжает вести так называемую когнитивную войну, осуществляя локальные трансграничные атаки в прифронтовых районах севера Украины. По оценке Института изучения войны, такие действия имеют целью создать у западных партнеров впечатление якобы разрушения украинской линии обороны.

Кроме того, российские войска сосредоточились на попытках захвата Гуляйполя, что, по словам военного обозревателя Дениса Поповича, должно открыть им путь для дальнейшего наступления в сторону Орехово и Запорожья.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

