Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россия пытается прорвать границу на новом направлении - что известно о ходе боев

Юрий Берендий
15 января 2026, 17:59
6043
Войска РФ активизировали боевые действия вблизи Комаровки в Сумской области, пытаясь закрепиться и дестабилизировать ситуацию, указали аналитики.
Россия пытается прорвать границу на новом направлении - что известно о ходе боев
Россия пытается прорвать границу на новом направлении и дестабилизировать ситуацию / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstate

О чем идет речь в материале:

  • Россияне активизировали боевые действия вдоль государственной границы
  • Враг пытается закрепиться недалеко от населенного пункта Комаровка
  • Силы обороны реагируют на действия оккупантов

Российские оккупационные войска пытаются перейти государственную границу Украины на новом направлении и закрепиться недалеко от населенного пункта Комаровка Шосткинского района Сумской области. Об этом сообщает мониторинговая группа DeepState.

Как отмечают аналитики, в последнем обновлении карты боевых действий проекта DeepState зафиксировано расширение серой зоны вблизи населенного пункта Комаровка. В последнее время противник активизировал действия вдоль государственной границы Украины, используя возможность проникновения в приграничные села, пытается там закрепиться и дестабилизировать ситуацию. Параллельно враг проверяет пути для дальнейшего расширения такой активности и контроля территории, как это уже произошло в районах Комаровки и Грабовского, где ему удалось закрепиться.

видео дня

"Силы обороны стараются реагировать на соответствующие движения противника, уничтожая его пехоту, но не всегда это удается, в частности, из-за определенных проблем на таких участках, как было с примером села Грабовское. Таких зон становится все больше, однако часто удается в самом начале попыток проникновения уничтожать противника и смысла всех обозначений нет. Но если такие попытки повторяются и противнику удается задержаться на местности, то мы реагируем на эти события обозначениями на карте", - говорится в сообщении.

Также аналитики сообщают, что изучают ситуацию на других участках границы относительно возможного развития вражеских провокаций.

В DeepState выразили надежду, что ответственные подразделения командования также внимательно отслеживают эти участки и своевременно будут реагировать на угрозы.

Есть ли угроза новых прорывов границы - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, существует серьезная опасность того, что российские оккупационные войска могут начать наступление еще в ряде регионов Украины. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он пояснил, что противник делает ставку на введение относительно небольших подразделений вглубь приграничных территорий на 10-15 километров, чтобы рассеять и перегрузить Силы обороны Украины.

По словам эксперта, в настоящее время в Сумской области под контролем российских войск находится около 230 квадратных километров, однако существует риск попыток расширения этой зоны.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

Кроме того, Ступак предупредил о потенциальной угрозе боевых действий во всех регионах Украины, граничащих с Россией, с особым вниманием к Черниговской области.

"Шостка, Глухов и другие населенные пункты Черниговщины – под угрозой. Россияне будут действовать как клопы: прорывать границу, расползаться на небольшие расстояния и пытаться закрепиться там", – считает экс-сотрудник СБУ.

Война России против Украины – что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне не уменьшают интенсивности наступательных действий в Донецкой области, сосредотачивая основные усилия в направлении городов Покровск и Мирноград. Об этом сообщил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины Игорь Яременко.

В то же время армия РФ продолжает вести так называемую когнитивную войну, осуществляя локальные трансграничные атаки в прифронтовых районах севера Украины. По оценке Института изучения войны, такие действия имеют целью создать у западных партнеров впечатление якобы разрушения украинской линии обороны.

Кроме того, российские войска сосредоточились на попытках захвата Гуляйполя, что, по словам военного обозревателя Дениса Поповича, должно открыть им путь для дальнейшего наступления в сторону Орехово и Запорожья.

Другие новости:

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумская область новости Сум новости Сумской области Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Возможные изменения в течение дня: как будут отключать свет 16 января

Возможные изменения в течение дня: как будут отключать свет 16 января

19:45Энергетика
В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

19:34Экономика
"Это большая беда для нас": Флеш предупредил о новой опасности российских дронов

"Это большая беда для нас": Флеш предупредил о новой опасности российских дронов

19:30Война
Реклама

Популярное

Ещё
Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

Свет будут отключать весь день: новые графики для Днепра и области на 15 января

Свет будут отключать весь день: новые графики для Днепра и области на 15 января

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

Последние новости

19:45

Возможные изменения в течение дня: как будут отключать свет 16 января

19:34

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

19:30

"Это большая беда для нас": Флеш предупредил о новой опасности российских дроновФото

19:26

"Сложные обстоятельства": Павел Табаков рассказал, как переживает свою болезнь

19:10

Почему Трамп неспособен выполнять собственные обещаниямнение

Курносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонаряхКурносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонарях
19:06

Зеленский встретился с Залужным в Киеве - о чем говорили

18:59

Цена на популярный овощ для салата резко пошла вверх: сколько стоит килограмм

18:53

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столицеВидео

18:51

Раскрыт главный секрет Харькова - что означает название города и кто его придумалВидео

Реклама
18:36

Сценарий "развешивания на фонарях": прогноз "беспощадного" бунта в РФВидео

18:34

РФ массово стягивает резервы на горячее направление: военный раскрыл план врага

18:11

Оттепели не наблюдается: какую погоду готовит зима на выходных для Днепра

17:59

Россия пытается прорвать границу на новом направлении - что известно о ходе боев

17:41

Вынос мусора вне правил может обернуться штрафом до 1000 евро – подробностиВидео

17:34

РФ разрушила крупный энергообъект: под атакой инфраструктура сразу двух городов

17:21

Красный Крест опозорился заявлением об ударе по Белгороду: жесткий ответ МИД

17:03

Круче Рафаэлло: рецепт конфет из пяти ингредиентов за 10 минут

16:48

Доллар установил абсолютный рекорд за всю историю: новый курс валют на 16 января

16:43

Горячие бьюти-тренды 2026: три макияжа по мотивам популярных фильмов и сериаловВидео

16:38

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить КремльВидео

Реклама
16:33

Певица-путинистка назвала российского певца реинкарнацией Есенина - кто он

16:30

Серия REDMI Note 15 в Алло: Мощь титана. Надежность, выдерживающая больше, и выгодные предложения на старте продаж новости компании

16:28

В Украине введут новое правописание и национальный шрифт: что изменится

16:19

Цены на АЗС взлетят: украинцам раскрыли сроки и причину подорожания

16:18

Морозы до -18°С надвигаются на Полтаву: когда лютый холод ударит с новой силой

15:59

РФ готовит новую массированную атаку по Украине и удар "Орешником" - что станет целью

15:54

Вышел тизер нового жуткого хоррора от режиссера "Восстания зловещих мертвецов"Видео

15:46

Украинец создал солнечно-бетонную батарею: чем она лучше от обычныхВидео

15:36

Как очистить авто от снега – золотые правила, которые сэкономят деньги и нервыВидео

15:28

"Семейный уют": 47-летняя украинская ведущая показала новорожденного первенца

15:27

РФ готовит мобилизацию на оккупированных территориях Украины - кого призовут первыми

15:27

План до 2031 года: разведка раскрыла намерения РФ на оккупированных территориях

15:20

"Худший сценарий": прогноз массового выезда киевлян из города из-за "блэкаута"

15:00

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 годаВидео

14:53

Украинцев предупредили об изменении правил комендантского часа

14:48

"Тарас, долго ждать?": Ирочка раскрыла, как рассталась с Цимбалюком

14:42

Люди, родившиеся в эти месяцы, чаще других вызывают зависть

14:24

Ключевой продукт ударит по бюджету украинцев: что скоро существенно подорожает

14:22

Пластическая операция закончилась трагедией: в Киеве будут судить горе-хирурга

14:09

Гороскоп на завтра 16 января: Львам - испытания, Стрельцам - выгода

Реклама
13:59

"Пошлю его на...": песни Лолиты включат в школьную программу РФ

13:37

Беременная Гросу бьет тревогу о своем состоянии: "Жесть какая-то происходит"Видео

13:34

Стартовала премьера украинского детективного триллера в стиле true crimeВидео

13:32

До -15 градусов: синоптики предупредили о затяжных морозах на Тернопольщине

13:32

Песок и соль — давно в прошлом: чем на самом деле спасают дороги от гололёдаВидео

13:32

Планы Трампа на Гренландию могут привести к расширению Евросоюза – СМИ

13:29

Осталось закрыть сделку: в США заявили о последнем этапе окончания войны

13:12

Враг установил возле ядерных реакторов ЗАЭС опасную технику: что задумала РФ

12:38

Что означает буква "S" в техпаспорте авто: далеко не все знают ее значениеВидео

12:34

Звезда "Сватов" сбежала из больницы из-за операции — что произошло

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять