Красный Крест опозорился заявлением об ударе по Белгороду: жесткий ответ МИД

Алексей Тесля
15 января 2026, 17:21
Ложная моральная эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, неприемлема, подчеркнул глава МИД.
Сибига
Андрей Сибига прокомментировал скандальное заявление МККК / Коллаж: Главред, фото: Facebook/ICRC,Facebook/UkraineMFA

Главное:

  • Сибига жестко ответил на сообщение МККК
  • Глава делегации МККК в Украине будет вызван в МИД для объяснений

Ложная моральная эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, неприемлема, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Такое заявление он сделал в ответ на сообщение Международного Комитета Красного Креста (МККК) относительно ударов по критической инфраструктуре.

Как подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства, "это заявление - позорное".

"Ложная моральная эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, неприемлема. В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону. Неудивительно, что репутация МККК находится в кризисе в результате подобных заявлений, которые обеляют российские военные преступления и еще больше подрывают доверие к организации, особенно учитывая ее длительную неспособность обеспечить систематический доступ к украинским военнопленным и гражданским лицам, незаконно удерживаемым Россией", - заявил он.

Сибига сообщил, что глава делегации МККК в Украине будет вызван в МИД для объяснений.

"Я также приглашаю людей, которые написали и одобрили это заявление, оставить свои теплые офисы, приехать в Украину и провести день в холодном доме. Возможно, к ним вернется ощущение реальности", - написал министр.

Что предшествовало

Ранее в МККК опубликовали заявление, в котором отмечается, что "недавние удары по критически важной инфраструктуре в Украине и России оставили миллионы людей почти без электроэнергии, воды и отопления на фоне низких температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других районах".

Важное заявление МИД: предупреждение о планах РФ

По вине государства-агрессора РФ временно захваченная Запорожская АЭС по состоянию на 27 сентября уже четвертые сутки оставалась без внешнего электроснабжения. Россия фактически готовит присвоение станции, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что это уже десятый случай полного обесточивания объекта, произошедший в результате действий российской стороны.

Ранее у Путина закатили истерику из-за приглашения Украиной Красного Креста и ООН на Курщину. Гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, подчеркнули в МИД.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ ударила по машинам Красного креста. В результате российского удара погибли трое украинцев, еще двое - получили ранения.

Как ранее сообщал Главред, в МИД жестко ответили на истерику Орбана насчет Украины. В МИД отреагировали на очередное скандальное заявление премьер-министра Венгрии.

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Красный Крест МИД Украины Андрей Сибига
