"Замешан в коррупции": в МИД жестко ответили на истерику Орбана насчет Украины

Георгий Тихий отреагировал на очередное скандальное заявление премьер-министра Венгрии.

Георгий Тихий отреагировал на скандальное заявление Виктора Орбана

В Венгрии говорят о том, что "золотая иллюзия Украины распадается"

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на очередное скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о коррупции в Украине.

"Лекции о коррупции от политика, который замешан в коррупционных скандалах и сделал свою страну самой бедной в ЕС? Нет, спасибо", - написал он в соцсети Х.

Скандальное заявление Орбана

Ранее премьер-министр Венгрии написал в Х, что "золотая иллюзия Украины распадается", комментируя возможную коррупцию в сфере энергетики в Украине.

"Была разоблачена военная мафиозная сеть, которая имеет бесчисленные связи с президентом Владимиром Зеленским. Министр энергетики уже подал в отставку, а главный подозреваемый сбежал из страны. Это хаос, в который брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков, где все, что не тратится на передовой, попадает в карманы военной мафии. Безумие", - заявил Орбан.

Он снова сказал, что правительство Венгрии не хочет "принимать в этом участие" и не будет "отправлять деньги венгерского народа в Украину".

"В любом случае, после всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу украинского президента. Брюсселю давно пора понять, куда на самом деле идут их деньги", - заявил премьер.

Дело "Мидас": заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу масштабной антикоррупционной операции в энергетическом секторе под названием "Мидас".

В интервью агентству Bloomberg глава государства отметил, что с момента начала расследования, проводимого НАБУ, он не контактировал с бизнесменом Тимуром Миндичем.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.

Напомним, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.

Как сообщал Главред, ранее на Брянщине, в российском городе Унеча, из-за атаки дронов произошел крупный пожар на нефтеперекачивающей станции трубопровода "Дружба".

О персоне: Георгий Тихий Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

