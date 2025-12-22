Укр
Деньги - не Украине: Вэнс распространил месседж относительно нового курса Трампа

Дарья Пшеничник
22 декабря 2025, 08:28
По его словам, администрация президента предпочитает помощь пожилым американцам вместо финансовой поддержки Украины.
Вэнс озвучил манипулятивное заявление о помощи Украине

Ключевое:

  • Джей Ди Вэнс заявил, что администрация делает приоритетом поддержку пенсионеров, а не финансирование Украины
  • Он сделал акцент на отмене налогов на социальное обеспечение
  • Ранее Вэнс признал, что неудача в урегулировании войны России против Украины стала источником разочарования для Белого дома

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на фестивале America Fest 21 декабря заявил, что администрация президента делает приоритетом внутреннюю социальную политику, в частности поддержку пожилых американцев, а не финансирование Украины.

"Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в частности отменяя налоги на социальное обеспечение, потому что верим в то, что нужно уважать своих отца и мать, а не отправлять все их деньги в Украину", - подчеркнул Вэнс.

Его слова прозвучали на фоне длительных дискуссий в США относительно объемов и целесообразности финансовой помощи Киеву. Ранее, 4 декабря, вице-президент признал, что неудача в урегулировании войны России против Украины стала "источником постоянного разочарования" для Белого дома.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Палата представителей США одобрила согласованный вариант закона о национальной обороне на 2026 финансовый год. Документ с общим объемом финансирования почти один триллион долларов очерчивает основные направления политики Пентагона и предусматривает дальнейшее предоставление военной помощи Украине.

Великобритания, со своей стороны, анонсировала значительный пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны общей стоимостью около 685 миллионов евро.

Кроме того, Германия подтвердила намерение передать Украине ракеты большой дальности. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Кто такой Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки 2028 года.

Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.

Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.

В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

