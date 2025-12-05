США призвали страны ЕС блокировать финансовую помощь Украине - детали от Bloomberg

США призвали воздержаться от использования замороженных активов РФ, настаивая, что эти средства должны стать инструментом для будущего мирного соглашения.

https://glavred.info/world/ssha-prizvali-strany-es-blokirovat-finansovuyu-pomoshch-ukraine-detali-ot-bloomberg-10721507.html Ссылка скопирована

США призвали ЕС блокировать решение по замороженным активам РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале Bloomberg:

США пытаются повлиять на страны ЕС, чтобы Украина не получила "репарационный кредит"

Американцы настаивают, что эти средства не могут быть использованы на продолжение войны

США обратились к странам ЕС с просьбой не принимать решение об использовании замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов, ознакомленных с ситуацией.

Американские представители убеждали страны ЕС, что эти средства должны стать инструментом обеспечения будущего мирного соглашения между Киевом и Москвой, а не источником финансирования продолжения войны.

видео дня

"На этой неделе ЕС выдвинул предложение использовать замороженные активы для обеспечения кредита в размере 90 млрд евро (105 млрд долларов) для покрытия экономических и военных потребностей Украины на ближайшие два года. На территории ЕС заморожено российских активов на сумму около 210 млрд евро, и с 2028 года можно будет использовать еще больше", - говорится в материале.

Госдеп США не предоставил ответа на запрос о комментарии.

В материале отмечается, что переговоры по использованию замороженных российских активов продолжаются в решающий для Украины момент - США усиливают давление на Киев в вопросе потенциальной, возможно невыгодной, мирной сделки. В начале следующего года Украина может остаться без финансовой поддержки, ведь администрация Дональда Трампа свернула большинство помощи, переложив финансовую ответственность на Европу.

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают российские активы как элемент собственных предложений по мирному урегулированию и предлагают направить их на послевоенные инвестиции под руководством США.

Внутри ЕС также существуют разногласия относительно плана использования активов. В частности, против выступает Бельгия, где хранится основная часть средств. К оппонентам плана присоединились Венгрия и Словакия - последняя заявила, что не поддержит инициативы, связанные с военной помощью Украине. Для принятия решения требуется квалифицированное большинство членов ЕС.

Замороженные российские активы - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, правительство Бельгии во главе с Бартом Альбертом Лилианом де Вевером непублично обвиняют в том, что оно скрывает информацию о том, как распоряжается налоговыми поступлениями от замороженных российских активов. Пятеро европейских дипломатов считают, что Брюссель намеренно тормозит механизм "репарационного займа" для Украины.

ЕС перенес принятие решения об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины до декабря, сообщил Bloomberg.

Еврокомиссия предлагает профинансировать Украину или грантом минимум на 90 млрд евро (104 млрд долларов), или кредитами, обеспеченными долговыми обязательствами ЕС, если государства-члены не смогут согласовать механизм использования замороженных российских средств. Эти предложения изложены в письме президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам стран ЕС.

Другие новости:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред