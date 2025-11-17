ЕС рассматривает новый вариант поддержки Украины до €90 млрд – Bloomberg

Украина должна будет вернуть займы лишь в том случае, если Россия согласится возместить ущерб, нанесенный стране.

Еврокомиссия предлагает три варианта финансирования Украины

Еврокомиссия предлагает три варианта финансирования Украины

В 2026 году Украина потребует не менее €51,6 млрд только на военные нужды

Европейская комиссия предлагает профинансировать Украину за счет гранта в размере не менее 90 млрд евро (104 млрд долларов), или кредитных средств, обеспеченных долгом ЕС, если страны-члены блока не смогут утвердить план использования замороженных российских активов. Соответствующие предложения содержатся в письме президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам стран-членов блока, сообщает Bloomberg.

В письме к лидерам ЕС, которое видели журналисты издания, Еврокомиссия предлагает три варианта финансирования Украины членами блока в 2026-2027 годах: государства-члены выделяют не менее 90 миллиардов евро грантов; берут общий долг ЕС для выдачи займа; или используют замороженные российские активы для обеспечения займа.

Согласно документу, в 2026 году страна потребует не менее 51,6 млрд евро только на военные нужды. В целом же, по оценкам Еврокомиссии, потребность Украины во внешнем финансировании составляет 70 млрд евро на 2026 год и 64 млрд евро на 2027 год.

В случае согласия на предложение Еврокомиссии финансирование Украины будет стоить государствам-членам от 0,16% до 0,27% ВВП.

Издание отмечает, что Еврокомиссия и в дальнейшем стремится предоставить Украине заем с использованием почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Предполагается, что Euroclear, в таком случае получит гарантии, что любые претензии России в будущем будут покрыты Европой и, возможно, государствами-членами.

"Украина должна будет вернуть займы лишь в том случае, если Россия согласится возместить ущерб, нанесенный стране", - напоминают журналисты.

Как Украина может уничтожить экономику РФ - мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду заявил, что критическая точка для экономики и энергетики России наступит, но для ее достижения Украине нужно не останавливаться в системных действиях по поражению инфраструктуры агрессора. По его словам, одноразовые точные удары дают эффект, но периодические паузы отодвигают момент экономического коллапса.

"Игра на понижение все время продлевает сроки существования российского колоса на глиняных ногах. Сейчас уже экономисты заговорили о том, что с помощью "печатного станка" Россия протянет не более года. Но год - это очень много, за год еще много воды вытечет", - подчеркнул Жданов.

Замороженные российские активы - новости по теме

Напомним, ранее Россия заявила, что готова разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны. В то же время Кремль настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории.

Как сообщал Главред, ЕС планирует использовать замороженные российские активы для кредита Украине на 140 млрд евро. Кредит будет предоставлен траншами для обороны и бюджета, а возвращать его Киев будет после окончания войны и получения репараций от России.

Однако США отказались поддерживать план ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Американские чиновники объяснили решение рисками для рынка и не взяли на себя никаких обязательств. В ЕС разочарованы, ведь ранее администрация Трампа призвала активнее задействовать российские средства.

