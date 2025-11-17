Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ЕС рассматривает новый вариант поддержки Украины до €90 млрд – Bloomberg

Виталий Кирсанов
17 ноября 2025, 16:03
28
Украина должна будет вернуть займы лишь в том случае, если Россия согласится возместить ущерб, нанесенный стране.
Еврокомиссия предлагает три варианта финансирования Украины
Еврокомиссия предлагает три варианта финансирования Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Кратко:

  • Еврокомиссия предлагает три варианта финансирования Украины
  • В 2026 году Украина потребует не менее €51,6 млрд только на военные нужды

Европейская комиссия предлагает профинансировать Украину за счет гранта в размере не менее 90 млрд евро (104 млрд долларов), или кредитных средств, обеспеченных долгом ЕС, если страны-члены блока не смогут утвердить план использования замороженных российских активов. Соответствующие предложения содержатся в письме президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам стран-членов блока, сообщает Bloomberg.

В письме к лидерам ЕС, которое видели журналисты издания, Еврокомиссия предлагает три варианта финансирования Украины членами блока в 2026-2027 годах: государства-члены выделяют не менее 90 миллиардов евро грантов; берут общий долг ЕС для выдачи займа; или используют замороженные российские активы для обеспечения займа.

видео дня

Согласно документу, в 2026 году страна потребует не менее 51,6 млрд евро только на военные нужды. В целом же, по оценкам Еврокомиссии, потребность Украины во внешнем финансировании составляет 70 млрд евро на 2026 год и 64 млрд евро на 2027 год.

В случае согласия на предложение Еврокомиссии финансирование Украины будет стоить государствам-членам от 0,16% до 0,27% ВВП.

Издание отмечает, что Еврокомиссия и в дальнейшем стремится предоставить Украине заем с использованием почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Предполагается, что Euroclear, в таком случае получит гарантии, что любые претензии России в будущем будут покрыты Европой и, возможно, государствами-членами.

"Украина должна будет вернуть займы лишь в том случае, если Россия согласится возместить ущерб, нанесенный стране", - напоминают журналисты.

Как Украина может уничтожить экономику РФ - мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду заявил, что критическая точка для экономики и энергетики России наступит, но для ее достижения Украине нужно не останавливаться в системных действиях по поражению инфраструктуры агрессора. По его словам, одноразовые точные удары дают эффект, но периодические паузы отодвигают момент экономического коллапса.

"Игра на понижение все время продлевает сроки существования российского колоса на глиняных ногах. Сейчас уже экономисты заговорили о том, что с помощью "печатного станка" Россия протянет не более года. Но год - это очень много, за год еще много воды вытечет", - подчеркнул Жданов.

Замороженные российские активы - новости по теме

Напомним, ранее Россия заявила, что готова разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны. В то же время Кремль настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории.

Как сообщал Главред, ЕС планирует использовать замороженные российские активы для кредита Украине на 140 млрд евро. Кредит будет предоставлен траншами для обороны и бюджета, а возвращать его Киев будет после окончания войны и получения репараций от России.

Однако США отказались поддерживать план ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Американские чиновники объяснили решение рисками для рынка и не взяли на себя никаких обязательств. В ЕС разочарованы, ведь ранее администрация Трампа призвала активнее задействовать российские средства.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз война в Украине Еврокомиссия война России и Украины Вступление Украины в Евросоюз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится война

Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится война

16:37Война
Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы

Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы

16:23Синоптик
Умеров якобы отказался возвращаться в Украину: в ЦПД раскрыли, где он находится

Умеров якобы отказался возвращаться в Украину: в ЦПД раскрыли, где он находится

16:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

Последние новости

16:37

Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится война

16:35

Погода на завтра 18 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

16:31

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

16:31

Женщина купила дом и нашла в саду загадочную дверь: за ней была шокирующая находкаВидео

16:27

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
16:26

Любовь после развода: как найти пару и не потерять себя

16:23

Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы

16:19

Умеров якобы отказался возвращаться в Украину: в ЦПД раскрыли, где он находится

16:16

"Качественные переобуваки": известный воин-артист "прошелся" по украинским певцам

Реклама
16:11

Как оформить дом на Новый год: бюджетные, но трендовые идеи

16:06

Россияне продвинулись на Гуляйпольском направлении: в DeepState раскрыли детали

16:05

"Россияне расширили зону контроля": в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

16:03

ЕС рассматривает новый вариант поддержки Украины до €90 млрд – Bloomberg

16:01

Как создать юзернейм в Telegram за несколько кликов: инструкция с фотоФотоВидео

15:25

Комитет Рады принял решение относительно Галущенко на фоне коррупции в энергетике

15:14

Как по суффиксу фамилии можно определить местонахождение предков

15:09

Над Украиной заметили новую угрозу: "Флэш" раскрыл подробности о Shahed-101Фото

15:04

Ударит еще сильнее похолодание: синоптики назвали регионы, которые будет засыпать снегом

14:50

В ЕС назвали сроки завершения войны в Украине и раскрыли главное условие

14:45

Правительство начало полную перезагрузку управления в энергетике: появились подробности

Реклама
14:35

Куча самолетов, ракет и ПВО: Зеленский раскрыл детали исторического соглашения с Францией

14:17

Что посмотреть: 6 лучших фильмов с Дэнни Де Вито

14:05

"Сын рос без меня": известный актер-воин раскрыл самое сложное на фронте

14:00

Гарри Поттер мог иметь другое лицо: кто вместо Рэдклиффа должен был играть эту роль

13:57

Батареи заработаю на полную: простой трюк превратит их в настоящую мини-печкуВидео

13:42

Трамп захотел праздновать дни победы, как Путин: нардеп разнес идею лидера США

13:28

"Хочу идти": Настя Каменских наделала шума своим заявлением

13:14

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

13:13

Под Одессой нашли уникальное растение, которое подают в ресторанах Нидерландов

12:53

В Польше взорвали железную дорогу, по которой перевозили грузы для УкраиныВидео

12:46

"Хватит осуждать": Никитюк откровенно заговорила о суррогатном материнстве

12:34

Без филлеров и подтяжек: как убрать носогубные складки при помощи макияжа

12:32

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

12:22

Ситуация меняется каждый час: военный рассказал о продвижении врага в Покровске

12:16

ВСУ придумали, как отражать атаки врага в тумане: BI рассказал о новом способеВидео

12:14

Гороскоп на завтра 18 ноября: Стрельцам - сюрприз, Водолеям - море комплиментов

12:02

Уже пора запасаться: как использовать старые газеты в саду и в огородеВидео

12:01

В Украине ожидается сильный скачок цен: что подорожает уже в ближайшее время

11:56

Почему Трамп не может заставить Путина завершить войну: в Раде назвали причину

11:53

Алла Пугачева приняла важное решение и лишилась важного

Реклама
11:51

Зеленский прибыл на переговоры с Макроном: появились первые подробности

11:41

"Напейтесь, нажритесь": зависимая Волочкова сбежала из рехаба

11:05

"Мы вместе смеемся": Том Круз удостоен почетного "Оскара"

11:02

"Зимняя поддержка": сколько заявок подали украинцы и когда будет выплата

11:00

Город назвали в честь пьянчужки, а теперь он оккупирован: какое имя ему вернули

10:58

Возможен прорыв: Зеленский во Франции может подписать важное соглашение - Reuters

10:37

"Под обстрелами": Брежнева неожиданно показалась в УкраинеВидео

10:34

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

10:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 ноября (обновляется)

10:16

Начнет "летать": как ускорить интернет на смартфоне

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять