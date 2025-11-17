В ЕС назвали сроки завершения войны в Украине и раскрыли главное условие

Масштаб дефицита финансирования Украины является значительным, предупреждает Урсула фон дер Ляйен.

Названы вероятные сроки завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБр

Главное:

Война в Украине завершится в конце 2026 года, не исключают в ЕС

Украина столкнется с огромной нехваткой средств

Европейская комиссия прогнозирует, что война РФ с Украиной завершится в конце 2026 года, в соответствии с чем планируется и финансовую помощь ЕС Киеву.

Такие соображения изложены в письме президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам государств Европейского Союза от 17 ноября, сообщает "Европейская правда". В документе отмечается, что масштаб дефицита финансирования Украины является значительным

"Согласно предварительным прогнозам Международного валютного фонда – при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами – Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования", – написала фон дер Ляйен.

Евросовет обязался ранее "решить насущные потребности Украины в финансировании на 2026-2027 годы, включая ее военные и оборонные усилия", напомнила она.

Главные параметры предоставления Украине финансовой помощи ЕС:

финансирование должно быть быстро доступным, при этом первые выплаты должны состояться в начале второго квартала 2026 года;

любой новый финансовый пакет должен гарантировать, что это не создаст дополнительной фискальной нагрузки для Украины;

финансирование должно быть достаточно гибким, чтобы учитывать значительные неопределенности относительно точных потребностей Украины в финансировании 2026-2027;

должно быть обеспечено справедливое распределение "бремени" по финансированию Украины с международными партнерами ЕС.

Переговоры о прекращении войны: мнение эксперта

Россия пойдет на мирные переговоры только при двух крайних обстоятельствах — либо при полном исчерпании своих военных ресурсов, либо в случае серьёзного экономического коллапса. Такую точку зрения высказал ветеран и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Ранее у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Дмитрий Песков сказал, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что война России против Украины продлится минимум два года. По ее словам, война затянется, пока не сменится руководство обеих сторон.

Как сообщал Главред, Россия уже не имеет ресурса вести войну годами - речь идет о считанных месяцах. Нынешнее состояние российской экономики свидетельствует о критических проблемах. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Андрей Новак.

О персоне: Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

