Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

Руслан Иваненко
30 сентября 2025, 00:08
Ветеран объяснил, при каких условиях РФ серьезно начнет обсуждать мирные договоренности.
Россия может согласиться на мир только после потери боеспособности армии или экономического краха

Кратко:

  • Россия согласится на мир только при полной потере боеспособности войск
  • Другое условие - полный экономический коллапс и хаос в государственном управлении РФ
  • Tomahawk может стать эффективным средством для достижения обеих целей

Российская Федерация может согласиться на мир только при двух условиях - полной потери боеспособности своих войск или экономического коллапса внутри страны. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал ветеран и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Потеря боеспособности или экономический коллапс

"При каких условиях Россия пойдет на мир? Только при одном из двух условий: либо российская армия полностью потеряет свою боеспособность, либо в самой России наступит полный экономический коллапс и хаос в государственном управлении", - пояснил Дикий.

Он добавил, что серьезные переговоры о мире возможны только после выполнения одного из этих условий, а в идеале - обоих сразу. Пока этого не произошло, мира "точно не будет".

"Любое, что может приблизить одну из этих промежуточных целей на пути к миру, - полезно. И Tomahawk может стать достаточно эффективным средством для достижения обеих этих целей. Это может повлиять как на боеспособность российской армии, так и на экономику и управление государством", - констатировал Евгений Дикий.

Переговоры без Европы невозможны: эксперт

Дипломат, руководитель Центра исследований России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии "Главреду" отметил, что канцлер Германии и президент Франции сразу дали понять: без участия Европы переговоры о безопасности континента невозможны.

Поэтому формат встреч должен быть как минимум четырехсторонним, потому что "о Европе нельзя договариваться без Европы". В результате, по словам дипломата, Трамп фактически отступил, признав, что хоть и стремится к быстрому решению вопроса, его возможности в этом процессе ограничены.

"Именно поэтому Зеленский так легко соглашается на двустороннюю встречу с Путиным. Кстати, сейчас выглядит так, будто эту встречу предложил Путин, но на самом деле это была инициатива Зеленского - он еще в Стамбуле заявил о своей готовности к участию в двусторонней встрече с Путиным", - подчеркнул Огрызко.

Как сообщал Главред, Россия способна поддерживать высокую интенсивность войны против Украины как минимум еще год, заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. По его словам, РФ нарастила производство вооружений, получает помощь из-за рубежа, а западные санкции не дают ожидаемого эффекта.

Также спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что надеется на празднование Украиной следующего Дня независимости в условиях мира. Он напомнил о переговорах Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске и встрече в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. По словам Келлога, мирный процесс продолжается и требует значительных усилий, ведь война в Украине стала крупнейшей в Европе со времен Второй мировой.

Кроме этого, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что союзники делают все возможное для достижения мира в Украине, а ключевую роль в давлении на Россию играют США. Стубб утверждает, что остановить агрессию можно только через санкции и ограничения для стран, которые сотрудничают с Россией.

О персоне: Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

