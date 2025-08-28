Сколько еще Россия может воевать против Украины - в Минобороны назвали сроки

РФ способна продолжать войну как минимум еще год благодаря наращиванию производства оружия и помощи от других государств, указывают в Минобороны.

Сколько еще Россия может воевать против Украины / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

О чем заявили в Минобороны:

Россия может вести войну против Украины еще не менее одного года

Россияне нарастили производство оружия и подняли уровень своего ВПК

Санкции стран Запада против России не имеют ожидаемого эффекта

Россия способна сохранять высокую интенсивность войны против Украины еще как минимум в течение года. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в кулуарах международного форума экспертной сети Крымской платформы, передает УНИАН.

"Россия продержаться может достаточно долгое время. По моим личным оценкам - это не менее года", - сказал он.

Он подчеркнул, что россияне существенно увеличили производство вооружений и средств поражения, подняли уровень собственного оборонно-промышленного комплекса и получают помощь от других государств.

Гаврилюк отметил, что введенные странами ЕС и США санкции не имеют ожидаемого эффекта, прежде всего из-за отсутствия контроля за их выполнением. Это приводит к тому, что в современных российских средствах поражения, которые используются для атак по Киеву и другим регионам Украины, оказываются комплектующие западного производства. Речь идет прежде всего о системах наведения и управления в ракетах и беспилотниках, которые обеспечивают точное поражение целей.

По его словам, речь идет о широком спектре деталей и компонентов, поступающих из западных стран.

Сколько еще Россия сможет воевать - мнение эксперта

Как писал Главред, на Западе считают, что Россия сможет поддерживать активные боевые действия еще примерно два года. Война, в свою очередь, стала инструментом удержания действующего режима в Кремле. Об этом заявил военно-политический эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду. Он отметил, что по оценкам западных аналитиков, РФ имеет ресурсы для продолжения военных действий в среднесрочной перспективе, а сама война играет ключевую роль в сохранении власти режима российского диктатора и военного преступника Путина.

"Последние сообщения западных разведок и заявление командующего силами НАТО в Европе Кристофера Каволи свидетельствуют о том, что Россия может сохранять способность вести активные боевые действия еще примерно два года", - отметил Снегирев.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина презентовала новую крылатую ракету "Фламинго" с заявленной дальностью в 3000 км, которая имеет значительный военный потенциал. Если хотя бы часть озвученных характеристик подтвердится, это оружие способно нанести серьезные удары по любой европейской территории России. Как отмечает The Economist, путь от разработки до запуска в серийное производство ракеты занял всего девять месяцев, тогда как обычно на это уходят годы или даже десятилетия.

Между тем кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает питать иллюзии о прорыве фронта и оккупации всей Украины, а не только ее частей, пишет Politico.

В то же время позиции Киева ощутимо окрепли. Если еще в конце февраля президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина не имеет весомых козырей, то сейчас его риторика стала значительно реалистичнее. Как отметил политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, теперь очевидно, что "нет карт" именно у Владимира Путина.

