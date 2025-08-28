Пострадала квартира судьи Мастер Шеф, где она живет с дочкой

Ольга Мартыновская показала, что случилось с ее квартирой в Киеве из-за атаки Рф.

Ольга Мартыновская поделилась своей историей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/olga_martynovska

Украинская известная судья шоу Мастер Шеф Ольга Мартыновская показала, как выглядит ее квартира после атаки террористической России на Киев в ночь на 28 августа.

Об этом телезвезда сообщила на своей странице в Instagram. Как известно, Мартыновская проживает в квартире вместе с дочкой Верой.

Квартиру Мартыновской разрушила ракета РФ / Фото Instagram/olga_martynovska

"Мой дом. Вчера вечером поехала в Николаев в командировку. Думаю, страшно будет. И уже ночью летит прямо в Киев прямо возле квартиры. Судьба, удача, что это", - пишет знаменитость.

Квартиру Мартыновской разрушила ракета РФ / Фото Instagram/olga_martynovska

Она также сообщила, что ее дочь в ночь обстрела была у бабушки в Чернигове. "Вера у бабушки в Чернигове, я в Николаеве. Так сказать, в наиболее опасных городах. А квартира в Киеве без окон. Малой кровью обошлось. Соболезнования всем, друзья", - написала Ольга.

