Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Пострадала квартира судьи Мастер Шеф, где она живет с дочкой

Алена Кюпели
28 августа 2025, 13:58обновлено 28 августа, 14:29
25
Ольга Мартыновская показала, что случилось с ее квартирой в Киеве из-за атаки Рф.
Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская поделилась своей историей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/olga_martynovska

Кратко:

  • Что случилось с квартирой Мартыновской
  • Что сама звезда написала об этом

Украинская известная судья шоу Мастер Шеф Ольга Мартыновская показала, как выглядит ее квартира после атаки террористической России на Киев в ночь на 28 августа.

Об этом телезвезда сообщила на своей странице в Instagram. Как известно, Мартыновская проживает в квартире вместе с дочкой Верой.

видео дня
Квартиру Мартыновской разрушила ракета РФ
Квартиру Мартыновской разрушила ракета РФ / Фото Instagram/olga_martynovska

"Мой дом. Вчера вечером поехала в Николаев в командировку. Думаю, страшно будет. И уже ночью летит прямо в Киев прямо возле квартиры. Судьба, удача, что это", - пишет знаменитость.

Квартиру Мартыновской разрушила ракета РФ
Квартиру Мартыновской разрушила ракета РФ / Фото Instagram/olga_martynovska

Она также сообщила, что ее дочь в ночь обстрела была у бабушки в Чернигове. "Вера у бабушки в Чернигове, я в Николаеве. Так сказать, в наиболее опасных городах. А квартира в Киеве без окон. Малой кровью обошлось. Соболезнования всем, друзья", - написала Ольга.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее о предательстве своего мужа с подругой также рассказала другая судья кулинарного шоу Татьяна Литвинова. По словам телеведущей, она действительно любила своего мужа, который в то время работал на государственной службе и носил форму.

анее также украинская журналистка и ведущая телеканала 1+1 Маричка Падалко и жена журналиста Егора Соболева, который защищает Украину с первых дней российского полномасштабного вторжения, рассказала о том, как изменился ее муж за время службы.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Мастер Шеф новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия ударила по кораблю ВМС Украины: есть жертва, продолжаются поиски моряков

Россия ударила по кораблю ВМС Украины: есть жертва, продолжаются поиски моряков

14:40Война
Внутри были работники: РФ ударила по депо Новой почты в Киеве

Внутри были работники: РФ ударила по депо Новой почты в Киеве

13:45Украина
Лето решило о себе напомнить: дата, когда в Украине влупит жара до +35

Лето решило о себе напомнить: дата, когда в Украине влупит жара до +35

12:50Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Первые дуновения осени принесут счастье: какие ТОП-3 знака получат подарок от судьбы

Первые дуновения осени принесут счастье: какие ТОП-3 знака получат подарок от судьбы

Гороскоп на сентябрь 2025: Водолеям - хорошие новости, Рыбам - испытания

Гороскоп на сентябрь 2025: Водолеям - хорошие новости, Рыбам - испытания

Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

900 тысяч украинцев в Польше потеряют право на работу и медицину - что произошло

900 тысяч украинцев в Польше потеряют право на работу и медицину - что произошло

Последние новости

14:40

Россия ударила по кораблю ВМС Украины: есть жертва, продолжаются поиски моряков

14:35

Какое слово спрятано на рисунке: только единицы догадаются за 15 секунд

14:29

Идеально на завтрак или обед: рецепт ленивого хачапури на сковороде за 10 минут

14:18

Сэкономит деньги и топливо: какую секретную кнопку в авто нужно нажать

14:11

Георгий Кистяковский: ученый из Киева, ставший советником президента США

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
13:58

Пострадала квартира судьи Мастер Шеф, где она живет с дочкой

13:49

Дроны ВСУ вызвали пожар возле дворца Путина: СМИ узнали, задело ли поместье

13:46

Почему 29 августа нельзя употреблять мясные продукты: какой церковный праздник

13:45

Внутри были работники: РФ ударила по депо Новой почты в Киеве

Реклама
13:12

Китайский гороскоп на завтра 29 августа: Кроликам - грусть, Лошадям - обиды

13:08

С перерезанным горлом пять суток полз к позициям ВСУ: военный чудом пережил пленВидео

13:06

Фотографическое сходство: Джанабаева засветила кроху-дочь от Меладзе

12:50

Лето решило о себе напомнить: дата, когда в Украине влупит жара до +35

12:49

Послал матом: певец Шнуров отказался отдать 50 миллионов армии РФ

12:40

Опаснее, чем кажется: чем грозит привычка пить из садового шланга

12:36

"Отличное утро": сестра Ефросининой опубликовала дикое фото в день обстрела Киева РФ

12:27

Мощные удары по РЛС и борту: воины ГУР атаковали ракетный корабль РФ возле Крыма

12:02

В результате атаки РФ на Киев пострадал офис редакции Украинской правды

11:59

Теперь их не увидишь: старинные вещи, которые когда-то были в каждом домеВидео

11:54

Может подтолкнуть Путина к миру: на что способна украинская ракета ФламингоВидео

Реклама
11:51

Не так, как ожидалось: в Украине в ближайшие месяцы повысят минимальную зарплату

11:34

В Киеве резко возросло количество погибших, много людей под завалами: жуткие деталиФотоВидео

11:20

Не совсем как в сказке: жениха Тейлор Свифт заставили сделать ей предложение

11:15

Удар по НПЗ и важным объектам РФ: в Генштабе рассказали о дерзкой операции

11:03

Путин живет в мечтах: СМИ узнали, хочет ли диктатор закончить войну в Украине

11:00

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоВидео

10:47

Со свадьбы на фронт: Камалия раскрыла, кто из родных едет на передовуюВидео

10:21

Венгрия готова пересмотреть блокаду членства Украины в ЕС: названо условие

10:09

"Сердце разрывается": как украинские знаменитости пережили атаку на Киев

10:03

РФ прицельно атаковала железную дорогу: объявлено о задержке ряда поездовВидео

09:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 августа (обновляется)

09:54

У Украины появились козыри: политолог объяснил, почему Путин не выиграет войну

09:51

РФ запустила по Украине 629 дронов и ракет: есть "прилеты" на 13 локацияхФотоВидео

09:33

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

09:22

Гороскоп на завтра 29 августа: Ракам - неожиданный подарок, Рыбам - трудности

09:16

Неизвестные дроны пришли в гости: в России пылают одни из крупнейших НПЗВидео

09:09

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

08:24

Мир должен реагировать на смерти детей: Зеленский не сдержал эмоций после удара РФФотоВидео

08:23

Ракета разнесла подъезд жилой пятиэтажки в Киеве, под завалами люди: что известноФотоВидео

08:10

Карта Deep State онлайн за 28 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:05

Под удар РФ попали пять городов и три области: все подробности ночной атаки на УкраинуФото

07:10

Чем отличаются две собаки: все отличия нужно найти за 21 секунду

06:56

Массированный удар РФ по Киеву: погибли дети, разрушены жилые домаВидео

06:10

Какие гарантии безопасности может получить Украина?мнение

06:10

Польская ненависть отправляет их по пути Орбана?мнение

05:00

Путь достатка откроется для четырех знаков зодиака 28 августа: кто в списке

04:32

Гороскоп на сентябрь 2025 для Рыб: любовь, перемены и новые целиВидео

04:20

Рой "Шахедов", баллистика и "Кинжалы": враг массированно атакует Киев

04:03

Почему шпаргалка - не про списывание: историк раскрыл истинное происхождение словаВидео

03:15

Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять