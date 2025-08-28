Дроны ВСУ вызвали пожар возле дворца Путина: СМИ узнали, задело ли поместье

Обломки одного из украинских беспилотников вызвал масштабный пожар в лесном массиве возле дворца.

Пожар разгорелся на большой площади / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншоты

Основное:

Обломки дрона во время атаки на Россию зацепили лес возле дворца Путина

Площадь пожара достигала более 30 тысяч квадратных метров

Украинские дроны в ночь на 28 августа атаковали страну-агрессора Россию. Обломки одного из дронов вызвали пожар в лесу в районе села Криница в Геленджике. Об этом пишут российские СМИ.

Самое интересное то, что это село находится всего в 10 километрах напрямую от дворца кремлевского диктатора Владимира Путина. Речь идет о знаменитом комплексе с бассейном, спа-зоной, сауной, домашним кинотеатром и даже аквадискотекой и казино.

Сначала площадь пожара составляла примерно 3 тысячи кв. м, а затем увеличилась до 32 тысяч кв. м. Из-за таких масштабов на место инцидента направили даже вертолет МЧС. Однако он не смог тушить пожар из-за ветра.

Относительно того, задел ли пожар большую территорию дворца Путина, или буферную зону вокруг него, пока СМИ информацию не обнародуют.

Что известно о дворце Путина

Еще в 2021 году российский политик-оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о дворце, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

Он расположен на Черноморском побережье возле города Геленджик и является самым охраняемым местом в РФ. Площадь комплекса составляет 68 гектаров, но он окружен буферной зоной еще в 7 тысяч гектаров, которая по документам принадлежит ФСБ.

Атаки дронов на Россию - последние новости

В ночь на 28 августа в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Напомним, Главред писал, что на днях крупнейший морской порт РФ на Балтике - Усть-Луга - подвергся атаке беспилотников. В частности на терминале НОВАТЭК разгорелся пожар.

Ранее, над российским Ростовом-на-Дону раздавались взрывы. Над городом поднялся дым, в области была объявлена беспилотная опасность, а местные жители сообщили об атаке дронов.

