Дроны ВСУ вызвали пожар возле дворца Путина: СМИ узнали, задело ли поместье

- Обломки дрона во время атаки на Россию зацепили лес возле дворца Путина
- Площадь пожара достигала более 30 тысяч квадратных метров
Украинские дроны в ночь на 28 августа атаковали страну-агрессора Россию. Обломки одного из дронов вызвали пожар в лесу в районе села Криница в Геленджике. Об этом пишут российские СМИ.
Самое интересное то, что это село находится всего в 10 километрах напрямую от дворца кремлевского диктатора Владимира Путина. Речь идет о знаменитом комплексе с бассейном, спа-зоной, сауной, домашним кинотеатром и даже аквадискотекой и казино.
Сначала площадь пожара составляла примерно 3 тысячи кв. м, а затем увеличилась до 32 тысяч кв. м. Из-за таких масштабов на место инцидента направили даже вертолет МЧС. Однако он не смог тушить пожар из-за ветра.
Относительно того, задел ли пожар большую территорию дворца Путина, или буферную зону вокруг него, пока СМИ информацию не обнародуют.
Что известно о дворце Путина
Еще в 2021 году российский политик-оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о дворце, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
Он расположен на Черноморском побережье возле города Геленджик и является самым охраняемым местом в РФ. Площадь комплекса составляет 68 гектаров, но он окружен буферной зоной еще в 7 тысяч гектаров, которая по документам принадлежит ФСБ.
Атаки дронов на Россию - последние новости
В ночь на 28 августа в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.
Напомним, Главред писал, что на днях крупнейший морской порт РФ на Балтике - Усть-Луга - подвергся атаке беспилотников. В частности на терминале НОВАТЭК разгорелся пожар.
Ранее, над российским Ростовом-на-Дону раздавались взрывы. Над городом поднялся дым, в области была объявлена беспилотная опасность, а местные жители сообщили об атаке дронов.
