Ростов-на-Дону трясло от взрывов: зафиксирован масштабный пожар в центре города

Мария Николишин
27 августа 2025, 11:03
Местные жители слышали по меньшей мере 3 громких взрыва.
Взрывы в России / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • В Ростове-на-Дону и области раздавались взрывы
  • Россияне жаловались на атаку дронов
  • После взрывов в центре города начался пожар

Вечером 26 августа над российским Ростовом-на-Дону раздавались взрывы. Позже над городом поднялся дым. Об этом пишут местные пропагандистские каналы.

Известно, что в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Россияне жаловались, что Ростов-на-Дону атаковали "добрые" дроны.

Местные жители утверждали, что слышали по меньшей мере 3 громких взрыва. После одного из них в центре города начался пожар. На опубликованных кадрах видно, что горела именно жилая многоэтажка.

Местные власти говорят, что якобы обломки упали на кровлю дома, где и загорелся пожар. Также там повреждены окна.

Взрывы в Ростовской области

Стоит заметить, что кроме самого Ростова, дроны атаковали и область. В общем россияне сообщают о 15 "сбитых" беспилотниках.

Так, в Новобессергеновке и селе Боцманово Неклиновского района обломками посечено несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, поврежден автомобиль.

Фрагменты БпЛА упали и в Новошахтинске во дворе частного дома. Там также повреждена крыша и кровля нескольких домов, автомобиль. Были проблемы с энергоснабжением.

Пожар в Ростове-на-Дону - видео:

Удары по российским НПЗ

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявил, что ВСУ имеют полное право наносить удары по российским стратегическим объектам.

По его словам, это для России очень чувствительно.

"Так или иначе, поврежденные объекты россияне рано или поздно восстановят. Поэтому нельзя делать долгих пауз между ударами. Как и в случае с нефтеперерабатывающими заводами: если дать время на ремонт, противник восстановит мощности и продолжит зарабатывать деньги на войну", - подчеркнул он.

НПЗ / Инфографика: Главред

Взрывы в РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 23 августа в городе Петров Вал Волгоградской области РФ прогремели взрывы. Местные жители заявили об атаке беспилотников и возгорании неподалеку железнодорожной станции.

В ночь на 21 августа под ударом беспилотников оказались Ростовская и Воронежская области. Сильный пожар, вероятно, вспыхнул на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, который ранее уже был атакован беспилотниками.

15 августа в Сызрани Самарской области РФ также гремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку дронов по НПЗ. Там было слышно около 10 взрывов.

