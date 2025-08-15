В Сызрани прогремело около 10 взрывов, над городом - столб дыма: что атаковали дроны

Кратко:
- В Самарской области прогремели взрывы
- Дроны атаковали НПЗ, вспыхнул пожар
Рано утром в пятницу, 15 августа, в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку дронов по НПЗ.
Как пишет российский Telegram-канал Mash, начиная с 4 часов утра в Сызрани было слышно около 10 взрывов.
"Со слов жителей, беспилотники летят со стороны Кузнецка — активнее всего у села Кашмир и Уваровка", - говорится в сообщении.
Очевидцы Shot рассказали, что они проснулись от громких звуков взрывов в начале пятого утра.
"Как рассказали местные жители, после серии взрывов огонь и дым они увидели в районе местного предприятия, предварительно там упали обломки сбитых БПЛА. Официальной информации о последствиях атаки пока не было", - говорится в сообщении.
Ряд других российских медиа сообщал о работе ПВО и уничтожении нескольких дронов.
Тем временем в соцсетях уже стали появляться кадры, на которых видно несколько пожаров. Вероятно, атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), после чего в районе объекта начался пожар.
Смотрите видео - В Сызрани виден столб дыма после атаки дронов:
Атаки дронов на Россию - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 14 августа беспилотники атаковали российский город Волгоград. Во время налета на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" прогремели взрывы. Вспыхнули пожары.
В ночь на 12 августа в российском Ставрополе прогремели взрывы - город атаковали дроны. Местные жители заявили о "прилетах" на заводах "Монокристалл" и "Нептун". На месте падения беспилотников вспыхнули пожары.
Утром 11 августа неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ. Один из "прилетов", вероятно, был по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ).
Другие новости:
- Под угрозой два стратегических города: в Bild узнали о критическом прорыве РФ
- Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке
- Полуокружение Дружковки и Константиновки: почему Путин спешит до осени
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред