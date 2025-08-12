Ставрополь атаковали дроны: под ударом оказались два важных для оборонки завода

На территории завода АО "Монокристалл" возник пожар. Продукция компании используется в ВПК РФ.

​На территории завода АО "Монокристалл" возник пожар ​ / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Кратко:

В Ставрополе прогремели взрывы

Дроны атаковали заводы "Монокристалл" и "Нептун"

В ночь на вторник, 12 августа, в российском Ставрополе прогремели взрывы - город атаковали дроны. Местные жители заявили о "прилетах" на заводах "Монокристалл" и "Нептун". На месте падения беспилотников вспыхнули пожары.

Было слышно по меньшей мере пять взрывов. Также горожане видели вспышки в небе над городом.

"Жители Ставрополя сообщают, что дроны атакуют предприятие химической промышленности, один из основных производителей сапфира для оптоэлектронной промышленности АО "Монокристалл". На кадрах очевидцев виден дым", - сообщил российский Telegram-канал Astra.

Согласно анализу Astra, фото сделано у ресторана "Ростикс" на пр. Кулакова в Ставрополе. На этом же проспекте находится "Монокристалл". Дым на фото зафиксирован непосредственно над предприятием.

В Ставрополе прогремели взрывы / t.me/astrapress

OSINT-аналитки канала Exilenova+ также пишут об атаке на завод "Монокристалл" и публикуют кадры с места инцидента:

Над заводом виден дым / Фото: t.me/exilenova_plus

Фото: t.me/exilenova_plus

Отметим, прошлой ночью губернатор области Владимир Владимиров предупреждал об угрозе атаки беспилотников.

Позже мэр Ставрополя Ульянченко сообщил, что в городе "была отражена атака БПЛА".

"Беспилотники подавлены нашими системами РЭБ. Никто из людей не пострадал. Выбиты стекла в одном из социальных объектов. На месте работают все экстренные службы города. На всей территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности", — заявил чиновник.

Смотрите видео - Ставрополь был атакован дронами:

Что известно о целях дроновых ударов

Завод "Монокристалл" - один из крупнейших в мире производителей искусственного сапфира (корунда). Он входит в концерн "Энергомера", меньшая доля - у "Роснано".

Завод производит сапфировые слитки, пластины и стекло для оптоэлектроники. Продукция компании используется в ВПК РФ.

Более 98% выручки составляет экспорт.

В начале 2023 года на компанию были наложены санкции. Тогда "Энергомера" сообщал о потерях из-за санкционных ограничений на закупку специальных материалов для полировки сапфира из США, Японии, ЕС.

Отметим, синтетический сапфир — ключевой материал для оптоэлектроники, широко используется в светодиодах, дисплеях и электронике.

Также он используется в военной сфере как прочный и прозрачный материал для защиты оптики, датчиков и экранов. Он применяется в прицелах, тепловизорах, лазерных системах, головках самонаведения ракет, обтекателях камер БПЛА, а также в окнах приборов авиационной и космической техники.

Отличается высокой ударопрочностью, устойчивостью к царапинам и способностью выдерживать экстремальные температуры.

Карбид кремния — ключевой материал двойного назначения, применяемый в бронезащите, радарах и военной электронике.

Завод "Нептун" специализируется на производстве систем управления для морских судов, как военных, так и гражданских. Завод входит в перечень стратегических предприятий РФ.

Продукция используется на более чем 300 судах российского флота - включая атомные крейсеры, подводные лодки, танкеры, арктические корабли и т.д. Завод поддерживает критически важную инфраструктуру в оборонном и судостроительном комплексе РФ.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Как писал Главред, утром 11 августа неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ. Один из "прилетов", вероятно, был по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ). Это предприятие выпускает приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения. Завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.

10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате попадания БпЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Украинские беспилотники впервые атаковали Республику Коми. В результате атаки был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, который расположен примерно в 2000 км от границы РФ с Украиной.

